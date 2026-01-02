English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ எப்போது? முக்கிய அப்டேட்!

சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ எப்போது? முக்கிய அப்டேட்!

Chennai Vadapalani Poonamallee Metro Rail: சென்னை வடபழனி -  பூந்தமல்லி இடையே ஜனவரி 15ஆம் தேதி மெட்ரோ ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, விரைவில் வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:30 PM IST
சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ எப்போது? முக்கிய அப்டேட்!

Chennai Vadapalani Poonamallee Metro Rail: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில். மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். மெட்ரோ ரயிலில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பயணிகளுக்கான பல்வேறு சிறப்பு சலுகைகளையும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் செயல்படுத்தி வருகிறது. 

வடபழனி - போரூர் மெட்ரோ

தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, சென்னை சென்ட்ரல் - பரங்கிமலை, வண்ணாரப்பேட்டை முதல் விமான நிலையம் வரையும் மெட்ரோ ரயில்கள் தற்போது இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தற்போது பல்வேறு இடங்களில் இரண்டாம் கட்ட பணிகளும் நடந்து வருகிறது.  அதாவது, பூந்தமல்லி - கலங்கரை விளக்கம், மாதவதம்  - சோழிங்கநல்லூர், மாதவரம் - சிறுசேரி சிப்காட் வரை மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. 

அதாது, பர்பிள், ஆரஞ்சு, ரெட் லைன் என மூன்று வழித்தடங்களில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  இதில் பூந்தமல்லி - போரூர்  ஆரஞ்சு லைனில் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. 2026 ஜனவரி மாதம் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்ததாக  பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.  4,000க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் மெட்ரோ ரயில திட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

உயர்மட்ட ஸ்லாப்கள் அமைக்கும் பணியில் 3,000 பேரும், தண்டவாளம் அமைக்கும் பணியில் 600 பேரும், சிக்னலிங் பணியில் 400 பேர் இரவு பகல் பாராமல் பணியாற்றி வருகின்றனர்.  வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ வழித்தடமானது டபுள் டெக்கர் வடிவில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இது பயன்பாட்டிற்கு வரும் பட்சத்தில், சென்னையின் முதல் டபுள் டெக்கர் மெட்ரோ வழித்தடம் என்ற பெருமையாக பெறும்.  

எப்போது தெரியுமா?

பூந்தமல்லி - வடபழனி வழித்தடத்தில்  57 கிரேன்களை சேவையில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. வழக்கமான எட்டு கிரேன்களை பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், தற்போது அந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேலும், அவர் கூறுகையில், தினமும் சுமார் 300 மீட்டர் தண்டவாளம் அமைக்கப்படுகீறது.  3, 5ஆம் வழித்தடங்களில் இருக்கும் பணியாளர்கள் 4ஆம் வழித்தடத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, பணிகள் விரைவுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறினார். 

மேலும், பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான வழித்தடத்தில் சோதனை ஓட்டம் ஜனவரி மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் நடக்கும் என CMRL இயக்குநர் எம்.ஏ. சித்திக் தெரிவித்தார். முதற்கட்ட சோதனை ஓட்டம் ஜனவரி மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், முழுமையான பணிகள் முடிந்து,  ஜூன் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

இதற்கு முன்னதாக ஜனவரி மாதத்தில் போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ இயக்கப்பட உள்ளது. இதுகுறித்து CMRL இயக்குநர் எம்.ஏ. சித்திக்  கூறுகையில், "9.5 கி.மீ. நீளமுள்ள பூந்தமல்லி-போரூர் பாதையை - டிசம்பரில் திறக்க திட்டமிட்டிருந்தது. ரயில்வே வடிவமைப்பு மற்றும் தரநிலைகள் அமைப்பின் வேகச் சான்றிதழ் நிலுவையில் இருந்ததால் அந்தத் திட்டம் தாமதமானது. தற்போது இடைக்காலச் சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்தப் பாதைக்கான பணிகள் 99 சதவீதம் முடிந்துள்ளது” என்றார்.

மேலும் படிக்க: நெல்லை டூ கோவை! இன்று மழை வெளுக்கப்போகுது.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்!

 

மேலும் படிக்க:  பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் இல்லை? தமிழக அரசு முக்கிய தகவல்!

 

