குலை நடுங்குதே! டெலிவரி ஊழியர் மீது கொடூர தாக்குதல்.. அரிவாளுடன் ரீல்ஸ் போட்ட கும்பல்!

Chennai Velachery Delivery Boy Attack: சென்னை வேளச்சேரி எப்போதுமே பரப்பரப்பாக காணப்படும் பகுதியாகும். இந்த நிலையில், 2026 ஜனவரி 18ஆம் தேதி வேளச்சேரியில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, வேளச்சேரி நடுரோட்டில் டெலிவலி ஊழியர் கும்பல் ஒன்று ஓட ஓட வெட்டியுள்ளது. டெலிவரி ஊழியர் பார்த்திபன் (23) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
டெலிவரி ஊழியர் மீது கொடூர தாக்குதல்
வேளச்சேரியில் உள்ள ஏ.எல்.முதலி தெருவில் பார்த்திபன் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு பேர், அவரை வழிமறித்துள்ளனர். இதன்பின்பு, இரண்டு பேரும் பார்த்திபனை கூர்மையான ஆயுதங்களால் அவரை சரசரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். அவர் தப்பிக்க முயற்சித்த போதும், அவரை ஓட ஓட வெட்டியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பார்த்திபன் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த நிலையிலும், தொடர்ந்து வெட்டிக் கொண்டே இருந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதைக் கண்டு, அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், கற்கள், கமம்புகளை வீசி ஏறிந்துள்ளனர். இதனால், தாக்குதல் நடத்திய இளைஞர்கள் தப்பித்துள்ளனர். பொதுமக்கள் தடுக்கவில்லை என்றால் கொலை நடந்திருக்க கூடும். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வேளச்சேரி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இரண்டு பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச் செயல்
தற்போது பார்த்திபன் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அக்கம்பத்தினர் அவரை மீட்டு உடனே மருத்துவமனை கொண்டு சென்றனர். இந்த தாக்குதல் முன் விரோதம் காரணமாக நடந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையில், பார்த்திபனை வெட்டிய கும்பல், அரிவாளுடன் ரீல்ஸ் பதிவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பார்த்திபனின் தலை, நெற்றி, இரண்டு கைகள், வயிற்றில் ஆழமான காயங்கள் ஏற்பட்டன. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று பேரை கைது செய்தனர்.
மேலும், சந்தேக நபர்களை தேடி வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின்போது, இந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலுக்கும், டெலிவரி ஊழியர் பார்த்திபனுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதற்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் தற்போது பார்த்திபனை தாக்கியதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றியும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
கண்டனம்
இதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ”நான்கரை ஆண்டுகளாக நான் எதைத் தொடர்ந்து எச்சரித்து வந்தேனோ, அது இப்போது சர்வசாதாரணமாகி இருக்கிறது. இப்படி மக்களுக்கு உயிர் பயத்தைக் காட்டுவதை தன் சாதனையாக கருதுகிறாரா இன்றைய பொம்மை முதலமைச்சர்?
காவல்துறையை ஒட்டுமொத்தமாக சீர்குலைத்துவிட்டு, அரிவாள்களுக்கும், துப்பாக்கி கலாச்சாரதிற்கும் , போதைப் பொருட்களுக்கும் தமிழக மக்களை இரையாக்கும் அளவிற்கு சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைத்த விடியா திமுக அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம். பார்த்திபனை தாக்கியோர் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஸ்டாலின் மாடல் திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.
