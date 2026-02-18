சென்னை வெதர் அப்டேட்: மழை பெய்யுமா? சட்டென்று மாறும் வானிலை-IMD அலர்ட்!!

Chennai Weather Update: வங்காள விரிகுடாவில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி வருவதால், காற்றின் வேகம் அதிகரித்து பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகும் புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை பிப்ரவரி 20 முதல் தமிழ்நாட்டின் வானிலையை மாற்றும் என்றும் இதனால் பல மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 20 முதல் மழை: வானிலை ஆய்வு மையம்
சென்னையில் உள்ள பிராந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், மத்திய தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இந்த வார இறுதியில் தமிழகம் முழுவதும் வானிலையை பாதிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது. புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் அடுத்த இரண்ட நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே இருக்கும் என்றாலும், பிப்ரவரி 20 முதல் மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென் தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உட்புற பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த அமைப்பின் தாக்கத்தின் கீழ் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் பல பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே இருக்கும்.
சென்னை வானிலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு
சென்னை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளில், இன்றும் வரும் நாட்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாலை நேரங்களில் லேசான மூடுபனி காணப்படலாம். பகல்நேர வெப்பநிலை மிதமாக இருக்கும். மதிய வேளைகளில் வெப்பமும் தெளிவான வெயிலும் தற்போது தொடரும்.
தற்போது, தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவுகிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் போன்ற வட மாவட்டங்களில் காலை மூடுபனி பதிவாகியுள்ளது. மழைப்பொழிவு படிப்படியாகத் தொடங்கும் வரை, அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு அதிகாலை நேரங்களில் வடக்குப் பகுதிகளில் லேசான மூடுபனி நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வானிலை மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஐந்து நாள் மழை பெய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு
மாநிலம் முழுவதும் மழை பெய்யும் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் விரிவான ஐந்து நாள் முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 21 அன்று, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் முழுவதும் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதியும் இதேபோன்ற வானிலை நிலவும் என்றும், தெற்கு மற்றும் வடக்கு தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதிக்குள், மாநிலத்தில் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மழை பரவலாக இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் சில மாவட்டங்களில் நிலவும் கடுமையான வறட்சியிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும்.
