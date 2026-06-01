/சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. வெயில் குறையும்! ஜூனில் வழக்கத்தை விட அதிக மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

சென்னையில் வெயில் படிப்படியாகக் குறைந்து ஜூன் மாதத்தில் வழக்கத்தை விடக் கூடுதல் மழை பெய்யும் என 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இன்று முதல் அடுத்த 3 நாட்களுக்குத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
சென்னையில் கடுமையான வெயிலுக்கு பின் ஜூன் மாதத்தில் வழக்கமான 60 மி.மீ அளவை விட கூடுதல் மழையும், 40°C-க்கு குறைவான வெப்பநிலையும் பதிவாகி மக்களுக்கு குளிர்ச்சியான சூழலை ஏற்படுத்தும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளாவது, சென்னை முதல் வேலூர் வரையிலான பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. சென்னையின் உள்மாவட்டப் பகுதிகளில் இன்றும் வெப்பநிலையானது 40 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டக்கூடும். எனினும், பொதுமக்கள் இந்த அதீத வெயிலை இன்னும் ஒரு நாள் மட்டுமே சகித்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதன் பிறகு, கடந்த சில நாட்களாக பதிவாகி வரும் 40 முதல் 41 டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலான வெப்பநிலை படிப்படியாக குறைய தொடங்கும்.
குறிப்பாக, ஜூன் மாதத்தில் சென்னையில் மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமாக தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில், ஜூன் மாதம் சென்னைக்கு மிக குறைந்த மழை தரும் மாதமாகும் சராசரியாக 4 நாட்கள் மட்டுமே மழை அதாவது 60 மி.மீ மழைப்பொழிவு மட்டுமே இருக்கும். ஆனால், இந்த ஜூன் மாதத்தில் சென்னையின் சராசரி அளவான 60 மி.மீ-ஐ விட கூடுதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், 40 டிகிரிக்கும் அதிகமாக பதிவாகி வந்த வெப்பநிலை குறையும் என தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து தென் மாவட்டங்கள் குறித்து பதிவிட்ட அவர், தமிழகத்தின் தெற்கு பகுதிகளில், திருநெல்வேலி முதல் விருதுநகர் வரையிலான மாவட்டங்களில் மழை இல்லாத வறண்ட சூழ்நிலை நீடிப்பதால், கோடை வெயிலின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகமாகவே இருக்கும் என கூறி உள்ளார்.
மேலும், பெங்களூருவை ஒட்டியுள்ள வட உள் தமிழக மாவட்டங்களான திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மற்றும் வேலூர் ஆகிய இடங்களிலும், மேற்கு தமிழக மாவட்டங்களான கோவை, ஈரோடு, நீலகிரி ஆகியவற்றிலும் மீண்டும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இது தவிர, தென் தமிழகத்தில் திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை ஆகிய பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தென்மேற்கு பருவமழை கேரளம் பகுதிகளில் அடுத்த 3 அல்லது 4 தினங்களில் துவங்கக்கூடும். சுமார் 3.1 கிமீ முதல் 5.8 கிமீ உயரத்தில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு கேரளம் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக இன்று (ஜூன் 01) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 02 & மே 03: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மலை பகுதிகள், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, நாமக்கல், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மே 04 அன்று தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மலை பகுதிகள், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.