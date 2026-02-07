English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை இளைஞர்களுக்கு குட்நியூஸ்! மாதம் ரூ.9000 உதவித்தொகை - யாருக்கு கிடைக்கும்?

சென்னை இளைஞர்களுக்கு குட்நியூஸ்! மாதம் ரூ.9000 உதவித்தொகை - யாருக்கு கிடைக்கும்?

Chennai : சென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள் 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் கூட மாதம் ரூ.9000 உதவித்தொகை மற்றும் அரசின் தொழிற் பயிற்சியை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:46 AM IST
  • தேசிய தொழில் பயிற்சி முகாம்
  • சென்னை மாவட்ட மக்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மாதம் ரூ.9000 விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Trending Photos

உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பை - ஓர் பார்வை!
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பை - ஓர் பார்வை!
ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!
camera icon8
Team India
ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம்... இந்திய அணி குறிவைக்கும் 3 பௌலர்கள் - CSK வீரரும் இருக்காரு!
&#039;தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
Thalapathy
'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?
காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்
camera icon8
Valentines Day 2026
காதலர் தினத்தில் ஈஸியாக டூர் போகணுமா... ஜோடிகளுக்கான பெஸ்ட் 5 இடங்கள்
சென்னை இளைஞர்களுக்கு குட்நியூஸ்! மாதம் ரூ.9000 உதவித்தொகை - யாருக்கு கிடைக்கும்?

Chennai : மத்திய அரசு தொழிற் பயிற்சி முகாம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. அத்திட்டம் நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டிலும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழிற் பயிற்சி முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இதில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு அவரவர் படிப்புக்கு ஏற்ப 9 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 13 ரூபாய் வரை மாதாந்திர உதவித்தொகை கிடைக்கும். இப்போது சென்னை மாவட்டத்தினருக்கு இந்த முக்கிய அறிவிப்பு கிடைத்துள்ளது. 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் கூட பிரத மந்திரி தேசிய தொழிற் பழகுநர் முகாமுக்கு (PM National Apprenticeship Mela) விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் 9 ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை கிடைக்கும். இது குறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

சென்னையில், மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற் பழகுநர் முகாம் (PM National Apprenticeship Mela) வருகிற 09.02.2026 அன்று
காலை 9.30 மணியளவில் கிண்டி அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது என சென்னை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே தெரிவித்துள்ளார். மாவட்ட திறன் பயிற்சிஅலுவலகம், சென்னை மற்றும் இந்திய அரசு, தென்மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு இயக்ககம் இணைந்து ஐ.டி.ஐ. படித்தவர்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது.

யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?

பல்வேறு தொழிற் பிரிவுகளை சேர்ந்த பயிற்சியார்களுக்கு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்குவதற்காக, மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற் பழகுநர் முகாம் (PM National Apprenticeship Mela) வருகிற 09.02.2026 அன்று காலை 9.30 மணியளவில் கிண்டி அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதில் அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்கஐ.டி.ஐ. படித்து தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் 8, 10, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களை தொழிற்பழகுநராக தேர்வு செய்ய உள்ளனர். 

மாதம் ரூ.9000 கிடைக்கும்

தற்போது தொழிற்பழகுநராக சேர்க்கை செய்யப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக குறைந்த பட்சம் ரூ.9000/. மற்றும் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (National Apprenticeship Certificate) வழங்கப்படும், இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி (NAC) முடிக்காத அரசு, தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் www.apprenticeshipindia.gov.in இணையதள முகவரியில் பதிவு செய்து அசல் கல்வி சான்றிதழ்களுடன் இம்முகாமில் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தேசிய தொழிற் பயிற்சி முகாம் கூடுதல் தகவல்கள்

தொழில் பழகுநர் பயிற்சியை மிகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும், இந்திய இளைஞர்களுக்கு விருப்பம் உள்ளதாகவும் மாற்றும் வகையில்  மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் துறை இணையமைச்சர் ஜெயந்த் சௌத்ரி தலைமையில் மத்திய தொழில்பழகுநர் கவுன்சில் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், தேசிய தொழில் பழகுநர் மேம்பாட்டுத் திட்டம், தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சித் திட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் இளைஞர்களுக்கான உதவித் தொகையை 36 சதவீதம் உயர்த்த பரிந்துரை செய்துள்ளது. 

இந்த பரிந்துரை காரணமாக உதவித் தொகையின் அளவு தற்போதுள்ள ரூ.5,000 என்பதிலிருந்து ரூ.9,000 ஆகவும், ரூ.6,800 – என்பதிலிருந்து, ரூ.12,300 ஆகவும் திருத்தி அமைக்கப்படும். பல்வேறு துறைகளில் கூடுதலான பயிற்சியாளர்களை ஈர்ப்பதும், பயிற்சி பெற வருவோரின் இடைநிற்றலை குறைப்பதும் இதன் நோக்கமாகும். 2025 மே 19 நிலவரப்படி, 36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 43.47 லட்சம் தொழில்பழகுநர்கள் 51,000 நிறுவனங்களில் பங்கு பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் பெண்களின் பங்கேற்பு 20 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | சொந்த நிலம் இல்லாதவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்!

மேலும் படிக்க | குரூப் 4 தேர்வர்களே அலர்ட்! மறுவாய்ப்பு கிடையாது.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

ChennaiPM National Apprenticeship Mela9000 stipend scheme8th pass government schemeTamil Nadu government

Trending News