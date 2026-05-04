தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள செய்யாறு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 68வது தொகுதியாகும். இது செய்யாறு தாலுகா மற்றும் வெம்பாக்கம் தாலுகாவின் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதியில் சிப்காட் (SIPCOT) தொழிற்பேட்டை அமைந்துள்ளது. இது இப்பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. பல முன்னணி தொழிற்சாலைகள் இங்கு இயங்கி வருகின்றன.
செய்யாறு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் செய்யாறு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
செய்யாறு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): செய்யாறு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK): ஓ. ஜோதி (O. Jothi)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எம். தமிழ்ச்செல்வன் (M. Tamilselvan)
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): தூசி கே. மோகன் (Dusi. K. Mohan)
செய்யாறு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,39,856
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,854
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,21,993
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 9
செய்யாறு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 91.97% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
செய்யாறு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஓ.ஜோதி - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் - 102,460 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: தூசி மோகன் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 90,189 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கோ. பீமன் - 12,192 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: மயில்வாகனன் - 2,429 வாக்குகள்
செய்யாறு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 82.52% வாக்குகள் பதிவாகின.
