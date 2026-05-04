தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: செய்யூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Cheyyur Election Result 2026: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள செய்யூர்  (Cheyyur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 11:24 AM IST

செய்யூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள செய்யூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 34ஆவது தொகுதியாகும். செய்யூர், திருக்கழுக்குன்றம், லத்தூர், சித்தாமூர், இடைக்கழிநாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. செய்யூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட 50 சதவிகிதத்தினர் ஆதி திராவிடர்கள் ஆவர். வன்னியர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள கடலோர கிராமங்களான கடப்பாக்கம், இடைக்கழிநாடு ஆகிய பகுதிகளில் மீனவ சமுதாயத்தினர் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். இந்தத் தொகுதி, காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.

செய்யூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி செய்யூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

செய்யூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

விசிக (VCK): சிந்தனை செல்வன்

அதிமுக (AIADMK): ராஜசேகர் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுவாதி லட்சுமி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மோகன் ராஜா

செய்யூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,03,998
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,00,482
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,03,507
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 9

செய்யூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.02 % ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

செய்யூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: பாபு (விசிக) - 82,750 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கனிதா (அதிமுக) - 78,708 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: ராஜேஷ் (நாதக) - 9,653 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: சிவா (தேமுதிக) - 3,054 வாக்குகள்

செய்யூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் செய்யூர் தொகுதியில் 82.73% வாக்குகள் பதிவாகின.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

