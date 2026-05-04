தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சிதம்பரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சிதம்பரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து எட்டாவது (158) தொகுதியாகும். இது சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாக, பொதுப் பிரிவின் கீழ் உள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் இங்கு உள்ளது. விவசாயமும், மீன்பிடி தொழிலும் இங்குள்ள முக்கிய தொழில்களாக உள்ளன.
சிதம்பரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சிதம்பரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
சிதம்பரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): தமிமுன் அன்சாரி
அதிஅதிமுக (AIADMK): கே.ஏ.பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தமிழ்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): நெடுஞ்செழியன்
சிதம்பரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,31,236
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,13,561
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,17,645
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30
சிதம்பரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.81% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சிதம்பரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே ஏ பாண்டியன் (அஇஅதிமுக) - 91,961 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஏ.எஸ் அப்துல் ரஹ்மான் ரப்பானி (இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்) - 75,024 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: கி. நடராஜன் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,071
நான்காம் இடம்: தேவசகாயம் (AISMK) - 2,953 வாக்குகள்
சிதம்பரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சிதம்பரம் தொகுதியில் 73.17% வாக்குகள் பதிவாகின.
