2025 ஆண்டின் கடைசி நாளில் தமிழக மக்களுக்கு Good News தந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை: தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் காக்கும் திட்டங்கள் தொடர்ந்திடும் என புத்தாண்டு செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்கிற திராவிட மாடல் ஆட்சி இலக்கமாக கொண்டு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது எனவும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் திராவிட மாடல் பொங்கல் விழாவுடன் மலரட்டும் 2026 புத்தாண்டு என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து செய்தியை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்த புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்தியில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கார் என்றால், 'உயிருடன் கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு, உங்களில் ஒருவன் எழுதும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்து பாடல் என உடன்பிறப்புகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கடிதம் எழுதி இருகின்றார்.
ஒவ்வொரு மாதமும் திமுக உடன்பிறப்புகளுக்கு 'உங்களில் ஒருவன்' என கடிதம் வழியாக தொண்டர்களிடையே முதலமைச்சர் உரையாற்றி வருகின்றார். அதன் அடிப்படையில் உலக மக்கள் அனைவருமே ஒவ்வொரு புத்தாண்டு பிறப்பையும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். தமிழ்நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கை மிகுந்த புத்தாண்டாக 2026 ஆம் ஆண்டு நிச்சயமாக அமையும் என்ற உறுதியினை வழங்கி உடன்பிறப்புகளுக்கும் பொது மக்களுக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்.
எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இலக்கணமாக கொண்டு அரசு செயல்பட்டுருக்கு. அதே அடிப்படையில எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் சரியாகத்தான் வாக்களித்திருக்கிறோம் என்று மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய வகையில் வாக்களித்த மற்றும் வாக்களிக்காதவர்களும் 'வாக்களிக்க தவறவிட்டுமே' என்ற அளவில் திமுக ஆட்சி உள்ளது என்றும், இந்திய மாநிலங்களில் கல்வி சுகாதாரம் உட்பட பல இலக்குகளில் தமிழ்நாடு முதன்மையாக திகழ்கிறது என்பதை நாம் சொல்லவில்லை. ஒன்றிய அரசின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையும் ஒன்றிய அரசின் துறைகள் சார்ந்த அறிக்கைகளும் தெரிவிக்கின்றன. இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற பத்திரிக்கை, ஆய்வு நிறுவனங்கள், பொருளாதார எழுத்தர்கள் தமிழ்நாடு தலை திறந்து விளங்குவதாக சான்றுகள் அளித்திருக்கின்றது.
உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கும், அனைத்து மக்களுக்கும் எனது உளமார்ந்த இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
ஒரு கையில் வாளேந்தி உரிமை காத்தும், மறு கையில் கேடயமேந்தி மக்கள் நலன் காத்தும், ஜனநாயகப் போர்க்களத்தில் நிற்கும் நமக்கு வெற்றி ஒளிவீசும் நம்பிக்கை தரும்… pic.twitter.com/498ShcmXwt
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) December 31, 2025
உங்களில் ஒருவனான முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் மக்கள் நலனுக்கான திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதையும், மகளிருக்கு நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா விடியல் பயணத்திற்கான கையெழுத்தில் தொடங்கி, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், புதுமைப்பெண், நான் முதல்வன், மக்களைத் தேடி மருத்துவம், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம், தோழி விடுதி, அன்புச்சோலை, அன்புக்கரங்கள், தாயுமானவர் திட்டம், கலைஞர் கனவு இல்லம் எனப் பல முன்னோடி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதையும், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்து, தமிழ்நாட்டில் பரவலாக்கப்பட்ட தொழில் வளர்ச்சியை உருவாக்கி, இளைய தலைமுறையினருக்கு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கி வருவதையும் முதலமைச்சர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
தமிழக மக்கள் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும், அதாவது மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இன்றும் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமையில் இருந்து பொறுப்பை நான் ஒருபோதும் தட்டி கழிப்பதில்லை. ஆளுங்கட்சி நிம்மதியாக தனது பணிகளை கவனிப்பதும், எதிர்கட்சி களத்தில் நின்று போராடுவதும் தான் அரசியல் நீப்பு, ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எதிர்கட்சி சரணாகதி அடைந்து சாய்ந்து கிடக்கிறது. தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் ஒன்றிய பாஜக அரசு தொடர்ந்து போராடிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியும் நமக்கு உரிமை போராட்டம் தான் என உடன்பிறப்புகளுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துகளுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
