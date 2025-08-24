English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கல்லூரி மாணவரா நீங்கள்? தமிழக அரசின் ரூ.25,000 உதவித்தொகை பெறலாம்!

தமிழக மாணவர்களே மாதம் ரூ. 25,000 ஊக்கத்தொகையுடன் ஆராய்ச்சியாளர் ஆகலாம்! முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகைத் திட்டம் பற்றி முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 24, 2025, 11:51 AM IST
  • மாணவர்களுக்கு ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை.
  • தமிழக அரசு மாதம் மாதம் வழங்குகிறது.
  • எப்படி பெறுவது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வியை மேம்படுத்தவும், மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி திறனை வளர்த்து, புதிய கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கவும், தமிழ்நாடு அரசால் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த திட்டம் தான் "முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை திட்டம்". கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி, பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் பொருளாதார சூழ்நிலைகள், மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி ஆர்வத்திற்கு ஒரு தடையாக இருக்கக் கூடாது என்பதே இதன் முக்கிய நோக்கம். தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி திறனை மேம்படுத்துதல், புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மாநிலத்திலேயே ஊக்குவித்தல் மற்றும் திறன்வாய்ந்த இளைஞர்களை உருவாக்கி அவர்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்வதே இந்த திட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும்.

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

திட்டத்தின் நன்மைகள்

முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை திட்டத்தின் கீழ், தகுதி தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு, அவர்கள் முனைவர் பட்டப் (Ph.D.) படிப்பை முடிக்கும் வரை, மாதந்தோறும் ரூ.25,000 வீதம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். அரசு பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில், கலை, சமூக அறிவியல், மானுடவியல், பொறியியல், வேளாண்மை, சட்டம், மருத்துவம், கால்நடை அறிவியல் மற்றும் கடல்சார்வியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் ஆராய்ச்சி செய்ய இந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. மாதாந்திர ஊக்கத்தொகையுடன், ஆய்வு கருவிகள் மற்றும் இதர செலவுகளுக்காக கூடுதல் தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் மொத்தம் 180 மாணவர்கள் இந்த திட்டத்திற்காகதேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். 

தகுதி வரம்புகள்

  • மாணவர் தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும்.
  • பொறியியல், மருத்துவம், சட்டம், வேளாண்மை போன்ற தொழில்முறை படிப்புகளில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் (அல்லது)
  • அரசுபல்கலைக்கழகங்கள், அரசு அல்லது அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் கலை, மானுடவியல், சமூக அறிவியல் போன்ற துறைகளில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • முனைவர் பட்டம், பணி அனுபவம் மற்றும் ஆராய்ச்சி அனுபவம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
  • விண்ணப்பதாரருக்குதமிழ் மொழியில் நடைமுறை அறிவு இருப்பது அவசியம்.
  • பொதுப் பிரிவினர்: 20 முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
  • பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC)/ மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்: அதிகபட்ச வயது வரம்பு 33.
  • பட்டியலினத்தவர் (SC)/ பழங்குடியினர் (ST): அதிகபட்ச வயது வரம்பு 35.

தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் தேர்வு

ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு/வாக்காளர் அட்டை, இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் மதிப்பெண் பட்டியல்கள், ஜாதிச் சான்றிதழ், வங்கி கணக்கு விவரங்கள், மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவை விண்ணப்பிக்க தேவை. இந்த ஊக்கத்தொகைக்கான தேர்வு, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் (TRB) மூன்று நிலைகளில் நடத்தப்படுகிறது. முதல் நிலையில், பொது அறிவு, திறனாய்வு, மற்றும் தர்க்கரீதியான பகுத்தறிவு ஆகியவற்றை சோதிக்கும் முதல் நிலை தேர்வு, இந்தியா முழுவதும் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் நடத்தப்படும்.

இரண்டாம் நிலை தேர்வு, முதல் நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு சென்னையில் எழுத்து தேர்வு நடைபெறும். இதில் தமிழக அரசின் திட்டங்கள், கொள்கைகள், மற்றும் தமிழ் மரபு, கலாச்சாரம் சார்ந்த பகுப்பாய்வுக் கேள்விகள் இடம்பெறும். மூன்றாம் நிலையில், எழுத்து தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். சென்னையில் நடைபெறும் இந்த நேர்காணலில், அவர்களின் தமிழ் மொழி அறிவு, அறிவுசார் பண்புகள், மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறன் ஆகியவை சோதிக்கப்படும். இறுதியாக, எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்காணலில் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் இறுதி பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, ஊக்கத்தொகைக்கு மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்தத் திட்டத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, ஒவ்வொரு ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியிலும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்படும். அப்போது, https://trb.tn.gov.in/ அல்லது https://bim.edu/index/tncmfp/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலம் ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இந்த திட்டம், தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் ஆராய்ச்சிக் கனவுகளுக்கு சிறகுகள் வழங்கி, அவர்களை உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களாக உருவாக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு ரத்து! இந்த தவறை மட்டும் செய்துவிடாதீர்கள்

