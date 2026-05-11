விஜய் - ஸ்டாலின் பேசியது என்ன? சீமானை சந்திக்கிறாரா முதல்வர்?

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விஜய்யை கட்டி அனைத்து வரவேற்றா. இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய் மற்றும் ஸ்டாலின் ஆகியோர் என்ன பேசினார்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
நடந்து முடிந்த 20226 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும் பெரும்பான்மை இல்லாததால், ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் நிலவியது. இந்த சூழலில், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் பேசி அவர்களின் ஆதரவை பெற்றனர். இதன் மூலம் 120 எம்எல்ஏக்கள் கிடைத்த நிலையில், மே 10 ஆட்சி அமைத்தனர்.
ஸ்டாலுடன் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு
விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இதையடுத்து இன்று (மே 11) 17 வது சட்டப்பேரவை கூடிய நிலையில், புதிய எம்எல்ஏக்கள் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர். விஜய்யும் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார். இந்த சூழலில், விஜய் சட்டப்பேரவை கூட்டம் முடிவடைந்த உடன் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்திக்க செல்கிறார் என்ற தகவல் வெளியானது.
இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள மு.க. ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு சென்று அவரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். முதலில் வாசலில் வைத்து எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்டி அனைத்து வரவேற்று உள்ளே அழைத்து சென்றார். பின்னர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆரத்தழுவினார். பின்னர் ஸ்டாலினுக்கு விஜய் பொன்னாடை போர்த்தி பூங்கொத்து கொடுத்தார். இதையடுத்து ஸ்டாலின் பொன்னாடை போர்த்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
விஜய்க்கு புத்தகம் கொடுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்
தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உதயநிதி புத்தகம் வழங்கினார். அவர் காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு என்ற புத்தகத்தை கொடுத்தார். இப்புத்தகம் அரசியல் கருத்தாளர்கள் மட்டுமின்றி ஃபரூக் அப்துல்லா, சரத் பவார், பினராயி விஜயன், டி. ராஜா, லாலு பிரசாத், தேஜஸ்வி யாதவ், அகிலேsh யாதவ், கேஜ்ரிவால் போன்ற தலைவர்கள் திராவிட இயக்கம் குறித்து முன்வைத்திருக்கும் ஆழமான பார்வைகள் கொண்ட நூல் ஆகும்.
ஸ்டாலின் - விஜய் பேசியது என்ன?
இந்த சந்திப்பின்போது, முதலமைச்சர் விஜய், தனது தலைமையிலான புதிய அரசு சிறப்பாக செயல்பட ஆதரவையும் அறிவுரைகளையும் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிகிறது.
ஸ்டாலின் ட்விட் பதிவு
இருவரின் சந்திப்பு தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள திரு. விஜய் அவர்கள் அரசியல் நாகரிகத்துடன் என்னைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அவருக்கு என் அன்புநிறை வாழ்த்துகளையும், ஆலோசனைகளையும் வழங்கினேன்.
வைக்கோவுடன் சந்திப்பு
இதையடுத்து அண்ணாநகரில் இருக்கும் மதிமுக பொதுச்செயலாளரும் மூத்த அரசியல் தலைவருமான வைக்கோ வீட்டிற்கு நேரில் சென்று சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். வீட்டின் வாசலில் துரை வைகோ விஜய்யை கட்டிப்பிடித்து வரவேற்றார். பின்னர் வீட்டிற்குள் சென்று வைக்கோவை சந்தித்தார். அவர் பொன்னாடை போர்த்தி விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து கொண்டார். பின்னர் வைக்கோ தனது குடும்பத்தினருடன் விஜய்யுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
சீமானை சந்திக்கிறாரா?
முதலமைச்சர் விஜய் மு.க. ஸ்டாலின், வைக்கோ ஆகிய மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்த நிலையில், இதையடுத்து நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை சந்திக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நீலாங்கரையில் இருக்கும் அவரது வீட்டிற்கு நேரில் சென்று சந்திப்பார் என கூறப்படுகிறது.
