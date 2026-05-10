முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா : கலந்து கொண்ட முக்கிய தலைவர்கள் லிஸ்ட்

Chief Minister Vijay Swearing In Ceremony: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவரது பதவியேற்பு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட இந்த நிகழ்வில் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். அவருடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்துள்ள சிபிஐ, சிபிஎம் கட்சிகளின் மாநில தலைவர்கள் சண்முகம், வீரபாண்டியன், முன்னாள் தலைவர் கே.பாலகிருஷ்ணன், மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டனர். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னியரசு கலந்து கொண்டார். பாஜக மாநில தலைவர் நயினார், தமிழிசை சவுந்திரராஜன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதேபோல், அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் லீமா ரோஸ் கலந்து கொண்டார்.
திரிஷா பங்கேற்பு
இதேபோல் நடிகை திரிஷா கலந்து கொண்டார். அவர் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்குக்குள் என்டிரியானதும் தவெக தொண்டர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதனை பார்த்து வியந்த திரிஷா, விழா அரங்கில் இருந்த அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் புன்னகைத்தப்படி கையசைத்து தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். இதனையடுத்து தன்னுடைய நண்பர்களை சந்தித்து கைக்குலுங்கி, விஜய் முதலமைச்சராகும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
விஜய் பெற்றோர் பங்கேற்பு
இதேபோல் விஜய் பெற்றோர் சந்திரசேகர், சோபா சந்திரசேகர் கலந்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு முதல் வரிசையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. விஜய் விழா அரங்குக்கு வந்ததும் பெற்றோருக்கு வணக்கம் செலுத்தி வரவேற்றார். மேலும், திரைப்படத்துறையைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் உள்ளிட்ட எல்லோருக்கும் வணக்கம் செலுத்தி வரவேற்றார்.
கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கு வரவேற்பு
அதேபோல் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோரை பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற விஜய், இப்போது ஆட்சியமைக்க ஆதரவு கொடுத்த சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக உள்ளிட்ட கட்சி தலைவர்களுக்கும் விஜய் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் விஜய் பேச்சு
பின்னர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு முதன்முறையாக உரையாற்றினார். அப்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் லஞ்சம் ஊழலற்ற வெளிப்படையான ஆட்சி நிர்வாகம் நடக்க அனைத்து கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்றார். ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒரு ஆட்டம் ஆடிப்பார்க்கலாம் என யாரேனும் நினைத்தால், அது கட்டாயம் நடக்கவே நடக்காது என தெரிவித்த விஜய், அரசுக்கு கெட்டப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் யாரேனும் நடந்து கொண்டால், அவர்கள் என்னுடன் கூடவே இருப்பவர்கள் என்றாலும் கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.
பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசமே இருக்காது என கூறிய விஜய், இந்த அரசு அனைத்து மக்களுக்குமான அரசாக இருக்கும் என கூறினார். இந்து முஸ்லீம், கிறிஸ்துவர் என எல்லா சமூகத்துக்கானவன் இந்த விஜய் என்றும் கூறினார். போதை ஒழிப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார். அதற்கான நடவடிக்கைகளை இன்றே தொடங்க இருப்பதாகவும் விஜய் தெரிவித்து உரையை நிறைவு செய்தார். இதனையடுத்து பதவியேற்பு விழா முடிவுக்கு வந்தது.
