முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா : கலந்து கொண்ட முக்கிய தலைவர்கள் லிஸ்ட்

Chief Minister Vijay Swearing In Ceremony: முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட முக்கிய தலைவர்கள் பட்டியலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 10, 2026, 11:48 AM IST
  • விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பு
  • காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பங்கேற்பு
  • திரிஷாவுக்கு வரவேற்பளித்த தவெக தொண்டர்கள்

முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா : கலந்து கொண்ட முக்கிய தலைவர்கள் லிஸ்ட்

Chief Minister Vijay Swearing In Ceremony: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவரது பதவியேற்பு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட இந்த நிகழ்வில் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். அவருடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்துள்ள சிபிஐ, சிபிஎம் கட்சிகளின் மாநில தலைவர்கள் சண்முகம், வீரபாண்டியன், முன்னாள் தலைவர் கே.பாலகிருஷ்ணன், மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டனர். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னியரசு கலந்து கொண்டார். பாஜக மாநில தலைவர் நயினார், தமிழிசை சவுந்திரராஜன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதேபோல், அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் லீமா ரோஸ் கலந்து கொண்டார். 

மேலும் படிக்க | ஜோசப் விஜய் எனும் நான்.. முதலமைச்சராக பதவியேற்ற தவெக தலைவர்.. அமைச்சரான 9 பேர்

திரிஷா பங்கேற்பு

இதேபோல் நடிகை திரிஷா கலந்து கொண்டார். அவர் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்குக்குள் என்டிரியானதும் தவெக தொண்டர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இதனை பார்த்து வியந்த திரிஷா, விழா அரங்கில் இருந்த அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் புன்னகைத்தப்படி கையசைத்து தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். இதனையடுத்து தன்னுடைய நண்பர்களை சந்தித்து கைக்குலுங்கி, விஜய் முதலமைச்சராகும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

விஜய் பெற்றோர் பங்கேற்பு

இதேபோல் விஜய் பெற்றோர் சந்திரசேகர், சோபா சந்திரசேகர் கலந்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு முதல் வரிசையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. விஜய் விழா அரங்குக்கு வந்ததும் பெற்றோருக்கு வணக்கம் செலுத்தி வரவேற்றார். மேலும், திரைப்படத்துறையைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் உள்ளிட்ட எல்லோருக்கும் வணக்கம் செலுத்தி வரவேற்றார்.

கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கு வரவேற்பு

அதேபோல் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோரை பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற விஜய், இப்போது ஆட்சியமைக்க ஆதரவு கொடுத்த சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக உள்ளிட்ட கட்சி தலைவர்களுக்கும் விஜய் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார். 

மேலும் படிக்க | 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்... முதல்வர் விஜய்யின் முதல் கையெழுத்து - பதவியேற்பு விழாவில் உருக்கம்!

முதலமைச்சரான பின் விஜய் பேச்சு

பின்னர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு முதன்முறையாக உரையாற்றினார். அப்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் லஞ்சம் ஊழலற்ற வெளிப்படையான ஆட்சி நிர்வாகம் நடக்க அனைத்து கடுமையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்றார். ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒரு ஆட்டம் ஆடிப்பார்க்கலாம் என யாரேனும் நினைத்தால், அது கட்டாயம் நடக்கவே நடக்காது என தெரிவித்த விஜய், அரசுக்கு கெட்டப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் யாரேனும் நடந்து கொண்டால், அவர்கள் என்னுடன் கூடவே இருப்பவர்கள் என்றாலும் கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார். 

பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசமே இருக்காது என கூறிய விஜய், இந்த அரசு அனைத்து மக்களுக்குமான அரசாக இருக்கும் என கூறினார். இந்து முஸ்லீம், கிறிஸ்துவர் என எல்லா சமூகத்துக்கானவன் இந்த விஜய் என்றும் கூறினார். போதை ஒழிப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறினார். அதற்கான நடவடிக்கைகளை இன்றே தொடங்க இருப்பதாகவும் விஜய் தெரிவித்து உரையை நிறைவு செய்தார். இதனையடுத்து பதவியேற்பு விழா முடிவுக்கு வந்தது. 

முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா: 5 முக்கியக் கேள்வி-பதில்கள்

கேள்வி 1: முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா எங்கு நடைபெற்றது? இதில் பங்கேற்ற முக்கிய தேசியத் தலைவர் யார்?

பதில்: முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. ராகுல் காந்தி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.

கேள்வி 2: விஜய்யின் ஆட்சி அமைய ஆதரவளித்த கூட்டணி மற்றும் பிற கட்சித் தலைவர்கள் யார் யார்?

பதில்: தவெக அரசு அமைய ஆதரவளித்த CPI மாநிலத் தலைவர் சண்முகம், CPIM மாநிலத் தலைவர் வீரபாண்டியன், முன்னாள் தலைவர் கே. பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் மதுரை எம்பி சு. வெங்கடேசன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். மேலும், விசிக சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னியரசு, பாஜக சார்பில் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் அதிமுக சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லீமா ரோஸ் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.

கேள்வி 3: திரைத்துறையில் இருந்து யார் கலந்து கொண்டார்? அரங்கில் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பு எப்படி இருந்தது?

பதில்: திரைத்துறையிலிருந்து நடிகை திரிஷா கலந்து கொண்டார். அவர் அரங்கிற்குள் நுழைந்தபோது தவெக தொண்டர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் அவரை வரவேற்றனர். அவர் ரசிகர்களுக்குக் கையசைத்துத் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியதோடு, நண்பர்களுடன் இணைந்து விஜய் முதலமைச்சரான தருணத்தைக் கொண்டாடினார்.

கேள்வி 4: விழாவில் விஜய்யின் பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினரின் பங்களிப்பு எவ்வாறு இருந்தது?

பதில்: விஜய்யின் பெற்றோர்களான திரு. எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் மற்றும் திருமதி. ஷோபா சந்திரசேகர் ஆகியோர் முதல் வரிசையில் அமர்ந்து விழாவைக் கண்டுகளித்தனர். விழா அரங்குக்கு வந்த விஜய், தனது பெற்றோருக்கு வணக்கம் செலுத்தி ஆசி பெற்றார். மேலும், திரைப்படத் துறை நண்பர்கள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்களையும் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார்.

கேள்வி 5: முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பின் விஜய் ஆற்றிய முதல் உரையின் முக்கிய அம்சங்கள் யாவை?

பதில்: முதலமைச்சர் விஜய் தனது உரையில் பின்வரும் முக்கிய வாக்குறுதிகளை அளித்தார்:

ஊழலற்ற ஆட்சி: லஞ்சம் மற்றும் ஊழலற்ற வெளிப்படையான நிர்வாகம் உறுதி செய்யப்படும்.

கடுமையான நடவடிக்கை: அரசுக்குக் கெட்டப் பெயர் ஏற்படுத்துபவர்கள் கூடவே இருப்பவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

சமூக நல்லிணக்கம்: இந்த அரசு சாதி, மதங்களைக் கடந்து அனைத்து மக்களுக்குமான அரசாக (இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்துவர்) இருக்கும்.

பெண்கள் பாதுகாப்பு & போதை ஒழிப்பு: பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசமே கிடையாது என்றும், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை இன்றே தொடங்க இருப்பதாகவும் உறுதியளித்தார்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து சர்ச்சை! முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் மரபு மீறல்

