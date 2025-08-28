குழந்தை திருமணம் - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை

Child Marriage Warning by Tamil Nadu Government: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் முக்கிய சமூகப் பிரச்சினைகளாக, குழந்தை திருமணம் மற்றும் இளம் வயது கர்ப்பம் ஆகியவை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இந்த பிரச்சினைகள் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
குழந்தை திருமணத்தின் பாதிப்புகள்:
கல்வி தடைபடுதல்: 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கும்போது, அவர்களால் கல்வியைத் தொடர முடியாமல் போகிறது. இது பெண்களின் மேம்பாட்டிற்குப் பெரும் தடையாக அமைகிறது.
உடல்நலக் குறைபாடு: இளம் வயதில் கர்ப்பமடைவதால், பெண் குழந்தைகள் உடல் ரீதியாக ஆரோக்கியம் இழக்கின்றனர். இதனால், பிறக்கும் குழந்தைகளும் குறைந்த எடை மற்றும் உயரத்துடன் பிறக்க நேரிடுகிறது.
சமூக மற்றும் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள்: மனதளவில் பக்குவம் அடையாத வளர் இளம் பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை முறையாக வளர்க்க முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. மேலும், பொருளாதார ரீதியாக கணவரைச் சார்ந்து வாழும் நிலை உருவாகி, அதிக அளவில் குடும்ப வன்முறைக்கும், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்கும் ஆளாகின்றனர்.
சட்ட நடவடிக்கைகள்:
குழந்தை திருமணத்தைத் தடுக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் மீதும் வழக்கு: 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு குழந்தை திருமணம் செய்து வைத்தால், திருமணத்தில் பங்கேற்ற பெற்றோர், உறவினர்கள், மண்டப உரிமையாளர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ஆண் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள்: குழந்தை திருமணம் செய்துகொள்ளும் ஆண், குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் மற்றும் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றவாளியாக்கப்பட்டு, கடுமையான தண்டனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்.
பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இதுவரை குழந்தை திருமணத்திற்கு எதிராக 70 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
புகார் தெரிவிக்க:
குழந்தை திருமணம் குறித்த தகவல்கள் தெரிந்தால், பொதுமக்கள் உடனடியாக 1098 மற்றும் 181 ஆகிய இலவச உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம். குழந்தை திருமணத்தைத் தடுத்து நிறுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
