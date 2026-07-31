Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /18 வயதுக்கு முன் திருமணமா? 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை எச்சரிக்கை!

18 வயதுக்கு முன் திருமணமா? 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை எச்சரிக்கை!

Child Marriage, Tamil Nadu Government : 18 வயதுக்கு முன் திருமணமா? 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை எச்சரிக்கை கொடுத்த திருவாரூர் ஆட்சியர் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 31, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:34 PM IST
18 வயதுக்கு முன் திருமணமா? 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை எச்சரிக்கை!
Image Credit: Tamil Nadu Government Child Marriage warning

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: கர்நாடகாவில் 7,000 மாணவர்களுக்கு எச்ஐவி தொற்றா? உண்மை என்ன?
2
3
4
5