மக்களே உஷார்.. பரவும் சின்னம்மை! உங்கள் குழந்தைகளை பாதுகாப்பது எப்படி?

தமிழகம் முழுவதும் மார்ச் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த திடீர் தட்பவெட்ப நிலை மாற்றத்தால் பல்வேறு பருவ கால நோய்கள் வரக்கூடிய அபாயமும் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக சின்னம்மை போன்ற நோய்கள் வேகமாக பரவக்கூடும் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை பொது மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பொதுவாகவே குளிர்காலம் முடிந்து வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கும் பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் மாதம் வரை சின்னம்மை நோயின் பரவல் அதிகமாக இருக்கும். தற்போது வெயில் காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சின்னம்மை நோயின் பரவல் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.
பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவில் மட்டும் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் 6000-க்கும் மேற்பட்டோர் சின்னம்மை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்திலும் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பெரியவர்களை விட குழந்தைகள் தான் சின்னம்மை நோயால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு நோய் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
சின்னம்மை நோயின் அறிகுறிகள் என்ன?
சின்னம்மை என்பது வேரிசெல்லா-ஜோஸ்டர் என்ற வைரஸின் மூலம் பரவக்கூடிய ஒரு தொற்று நோயாகும். இந்தத் தொற்று ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு எளிதில் பரவும். சின்னம்மை நோயின் ஆரம்ப கால அறிகுறிகளாக காய்ச்சல், சோர்வு, தலைவலி, பசியின்மை ஆகியவை இருக்கும். சின்னம்மை தொற்று ஏற்பட்டால் முதல் மூன்று வாரங்களுக்குள் மார்பு, முதுகு, முகம் மற்றும் தலையில் சிவப்பு நிற கொப்புளங்கள் உருவாகும். பின்னர் இந்த கொப்புளங்கள் உடல் அரிப்பையும், அசவுகரியத்தையும் ஏற்படுத்தும். சின்னம்மை நோய் குழந்தைகளை அதிகம் தாக்கும் என்றாலும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களையும் அதிகம் பாதிக்கும்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன?
சின்னம்மை நோய் பாதிப்பில் இருந்து குழந்தைகள் மற்றும் பெரியோர்களை பாதுகாக்க நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து, அவர்களை தனிமைப்படுத்தி கொப்பளங்கள் காய்ந்து உதிரும் வரை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு சின்னம்மை நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அவர்களை பொது இடங்களுக்கோ, பள்ளி அல்லது கல்லூரிகளுக்கோ அனுப்பக் கூடாது. இது மற்ற குழந்தைகளுக்கும் நோய் பரவலை அதிகரிக்கும். சின்னம்மை நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உணவு முறைகளில் மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் இளநீர் போன்றவற்றை அதிகம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். உடலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது சின்னம்மை நோய் பரவலை தடுக்கும். அதன்படி கை மற்றும் கால்களை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுவது நல்லது. சின்னம்மை நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடைமைகளை சுடு தண்ணீரில் துவைத்து பராமரிக்க வேண்டும்.
சிகிச்சை முறைகள் என்ன?
சின்னம்மை நோய் என்பது தானாகவே சரியாகும் ஒரு நோய் தான் என்றாலும், மருத்துவரின் முறையான ஆலோசனைகளை பெற வேண்டியது கட்டாயம். நோயின் தாக்கம் தீவிரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் வைரஸ் தடுப்பு மருந்து, காய்ச்சல் மற்றும் அரிப்புகளை குணப்படுத்தும் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இவை அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சின்னம்மை நோயால் பாதிக்கப்பட்டால் மக்கள் பயப்படாமல் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலே போதும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
