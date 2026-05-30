/காலத்தை வென்ற நூற்றாண்டு கலைநயம்... 5 தலைமுறைகளைக் கடந்த பாரம்பரிய வீடு - நூற்றாண்டு விழா கோலாகலம்.!

100 Year Bunglow Villas: நூற்றாண்டைக் கடந்த காரைக்குடி ‘சிதம்பர விலாஸ்’-ன் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து அதற்கான நூற்றாண்டு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. செட்டிநாட்டு பாரம்பரியத்திற்கு பெருமை போற்றும் விதமாகவும், காரைக்குடி மண்ணிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாகவும் இந்த வீடு அமைந்துள்ளது.
100 Year Bunglow Villas News: செட்டிநாட்டு பாரம்பரியத்திற்கு அடையாளமாகத் திகழும் காரைக்குடி மண்ணிற்கு மேலும் பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக பழமையான கட்டிடங்களுக்கு பெயர் பெற்று விளங்குகிறது. அந்த வகையில் காலத்தை கடந்து கம்பீரமாக நிற்கும் கலைநயமிக்க கட்டுமானங்களும் தமிழர்களின் வாழ்வியல் நெறிகளையும் கூட்டுக்குடும்ப பண்பாட்டையும் உலகிற்கு உணர்த்திக் கொண்டிருக்கின்றன. காரைக்குடியில் சமீபத்தில் நடந்த சிதம்பர விலாஸின் நூற்றாண்டு விழாவானது மிக பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், கோட்டையூர் பி.எம்.ஏ தெருவில் அமைந்துள்ள ‘சிதம்பர விலாஸ்’ என்றால் தெரியாதவர்களே கிடையாது. ஏனென்றால் அந்த அளவிற்கு அந்த வீடு புகழ்பெற்றது என்றே சொல்லலாம். கடந்த 1926-ம் ஆண்டு அண்ணாமலை என்பவரால் வெறும் 33 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட இந்த வீடு இன்று வரையில் கம்பீரமாக நிற்கிறது. சுமார் 1 ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்ட இந்த வீட்டில் பிரம்மிக்க வைக்கும் வேலைப்பாடுகளுடன் பார்ப்பதற்கு அப்படியே ஒரு சொகுசு அரண்மனை போல தோற்றமளிக்கிறது. இந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு வரலாற்றை சொல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமுறைகளை கடந்த பிரம்மாண்ட பங்களாக்கள்:
செட்டிநாடு வீடுகள் என்றாலே அவற்றின் பிரம்மாண்டமான கட்டிடக்கலை மற்றும் தனித்துவமான பாரம்பரியம்தான் அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வரும். அந்த அளவிற்கு காரைக்குடி வீடுகள் உலகப் புகழ்பெற்றவை. காரைக்குடியில் உள்ள வீடுகளைப் பார்த்தாலேயே அந்த வீட்டிற்குள் செல்ல தோன்றும். அந்த அளவிற்கு பார்ப்போரை கவர்ந்திருக்கும் வகையில் வீடுகளின் அமைப்புகள் அமைந்திருக்கும். பர்மா தேக்கு, இத்தாலி பளிங்குக்கற்கள், பெல்ஜியம் கண்ணாடிகள் மற்றும் முட்டையின் வெள்ளைக்கருவைச் சேர்த்து மெருகூட்டப்பட்ட ஆத்தங்குடி தரை போன்றவைகளை தரமான பொருட்களைக் கொண்டு கலைநயத்துடன் கட்டப்படுகின்றன.
சிதம்பர விலாஸ் வீடு 100 ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில் சமீபத்தில் அதற்கான பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்றது. பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று அந்த வீடுகள் முழுவதும் புதியது போல மாற்றியமைகப்பட்டாலும் வீட்டிற்குள்ளே சென்று பார்த்தால் பழமை மாறாமல் மிகவும் குளிர்ந்த சூழலுடன் காணப்படுகிறது. இந்த வீட்டை பரமாரிப்பு செய்ய மட்டும் சுமார் 20 லட்சம் ரூபாய் செலவானதாக அந்த குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். வெறும் 33 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த வீட்டிற்கு பராமரிப்பு செய்யவே 20 லட்சம் ரூபாய் செலவானது கேட்போரை வாயடைக்க வைத்திருக்கிறது.
சிதம்பர விலாஸ் 100 ஆண்டுகளை கடந்து புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கான நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது. காலம் கடந்தும் தங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து, தங்களது குடும்ப பெருமையைப் பறைசாற்றும் இந்த பிரம்மிக்க வைக்கும் பிரம்மாண்ட வீட்டை தங்களுக்கு வழங்கிய அவர்களது மூதாதையர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி செலுத்துவதையே கடமையாக கருதுகிறார்கள். இந்த வீட்டில் வாழையடி வாழையாக வாரிசாக பிறந்த 5-வது தலைமுறையினர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வீட்டிற்கு நூற்றாண்டு விழா எடுத்து கொண்டாடினர். இந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம் ஒட்டுமொத்த ஊரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
நூற்றாண்டு விழாக் கொண்டாட்டத்தில் ஆன்மீக மணம் வீசும்படி பக்தி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் ஓசூரைச் சேர்ந்த முக்தாபாய் பஜனை மண்டலி அறக்கட்டளையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீபிரியா குமார் குழுவினரின் பஜனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து சுவாரசியமான பட்டிமன்றம், கண்கவர் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பக்தி பரவசமூட்டும் நிகழ்ச்சிகள் போன்றவை நடைபெற்றது. 5 தலைமுறைகளைக் கண்ட 100 ஆண்டைக் கடந்த இந்த வீட்டின் நூற்றாண்டு விழாவில் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 300 பேர் ஒன்று சேர்ந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்டனர்.
திண்ணை முதல் முற்றம் வரை காற்றோட்டமும், வெளிச்சமும் தாராளமாக உள்ளே வரும் வகையில் திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த வீடுகள் கூட்டுக்குடும்ப வாழ்க்கையையும், தமிழர்களின் விருந்தோம்பலையும் பறைசாற்றக்கூடியவையாக விளங்குகிறது.