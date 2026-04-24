  சித்திரைத் திருவிழா : எடப்பாடி, திருவள்ளூர் ஆன்மீக பக்தர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

சித்திரைத் திருவிழா : எடப்பாடி, திருவள்ளூர் ஆன்மீக பக்தர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Chithirai Festival : எடப்பாடி, திருவள்ளூர் பகுதியில் பிரபலமான ஈஸ்வரன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தேரோட்டம், திருக்கல்யாண தேதிகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 24, 2026, 01:02 PM IST
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
camera icon10
Tamilnadu
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
புதன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 30 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு வேலையில் சிக்கல்கள் வரலாம்! கவனமாக இருங்கள்!
camera icon6
Budan Peyarchi
புதன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 30 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு வேலையில் சிக்கல்கள் வரலாம்! கவனமாக இருங்கள்!
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
camera icon7
Ajith Kumar
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?
camera icon10
New Labour Laws
புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?
Chithirai Festival : சித்திரை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரபலமான கோவில்களில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. பழனியில் சித்திரைத் திருவிழா தொடங்கியுள்ள அதேநேரத்தில், எடப்பாடி, திருவள்ளூர் பகுதியில் பிரபலமாக இருக்கும் ஈஸ்வரன் கோவில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 

எடப்பாடி சித்திரைத் திருவிழா

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பிரசன்ன நஞ்சுண்டேஸ்வரர் திருக்கோவில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை தேர் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று விடியற்காலை சித்திரை தேர் திருவிழாவானது கொடி ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது. முன்னதாக பிரசன்ன நஞ்சுண்டேஸ்வரர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திர முழங்க சிறப்பு பூஜை செய்தனர்.இதைத் தொடர்ந்து சுவாமி திருக்கல்யாணமானது வருகின்ற 29ஆம் தேதியும் , சித்திரை தேரோட்டமானது வருகின்ற ஏப்ரல் 30 தேதி முதல் மே 3 தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. கொடியேற்றம் முடிந்ததும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதில் அரசு அதிகாரிகள், ஊர் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

திருவள்ளூர் சித்திரைத் திருவிழா

திருவள்ளூர் வைத்திய வீரரராகவ பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை பிரமோற்சவ விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கருட சேவை வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது. 108 திவ்ய தேசங்களில் 59-வது தேசமான திருவள்ளுரில் உள்ள வைத்திய வீரராகவ பெருமாள் கோயிலில் கடந்த 22-ஆம் தேதி சித்திரை பிரமோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது. 22 ஆம் தேதி முதல் மே 5-ஆம் தேதி வரை 10 நாட்கள் நடைபெறும் பிரமோற்சவ விழாவில் நாள்தோறும் காலை, மாலை இருவேளைகளிலும் உற்சவர் வீரராகவ பெருமாள் ஸ்ரீதேவி, பூதேவிகளுடன் 4 மாட வீதிகளில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்து அருள்பாலித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், பிரமோற்சவ விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான  கருட சேவை இன்று நடைபெற்றது. அதிகாலையில் கோபுர தரிசனம் நடந்த நிலையில், உற்சவர் வீராகவ பெருமாள் கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். 4 மாட வீதிகளிலும் குவிந்திருந்த பக்தர்கள் "கோவிந்தா, கோவிந்தா" என பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர். சித்திரை பிரமோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வான ரதோற்சவம் 28-ஆம் தேதியும், 30 ஆம் தீர்த்தவாரியும் நடைபெற உள்ளது.

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் இதோ:

எடப்பாடி அருள்மிகு பிரசன்ன நஞ்சுண்டேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் சுவாமி திருக்கல்யாணம் எந்த தேதியில் நடைபெற உள்ளது?

ஏப்ரல் 29-ஆம் தேதி.

திருவள்ளூர் வைத்திய வீரராகவ பெருமாள் கோவில் 108 திவ்ய தேசங்களில் எத்தனையாவது தேசமாக விளங்குகிறது?

59-வது திவ்ய தேசம்.

எடப்பாடி சித்திரை தேரோட்டம் எந்தத் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது?

ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி முதல் மே 3-ஆம் தேதி வரை.

திருவள்ளூர் வைத்திய வீரராகவ பெருமாள் கோயில் சித்திரை பிரமோற்சவ விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ரதோற்சவம் (தேர்த்திருவிழா) எப்போது நடைபெற உள்ளது?

ஏப்ரல் 28-ஆம் தேதி.

திருவள்ளூர் பிரமோற்சவ விழாவின் தீர்த்தவாரி நிகழ்வு எந்த நாளில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது?

ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி.

மேலும் படிக்க | பழனியில் சித்திரை திருவிழா : திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம் தேதி - பேருந்து விவரம்!

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலையில் நடந்த சிறப்பு விசேஷம்! அடுத்த 10 நாட்கள் என்னென்ன நடக்கும்?

