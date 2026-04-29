சித்ரா பௌர்ணமி: திருவண்ணாமலை பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசின் சிறப்பு ஏற்பாடு

TNSTC Special Buses To Chitra Pournami: சித்ரா பௌர்ணமியையொட்டி, திருவண்ணாமலைக்கு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது.  நாளை (ஏப்ரல் 30) முதல்  மே 2ஆம் தேதி வரை சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 29, 2026, 02:37 PM IST
  • மே 1 முதல் சித்ரா பௌர்ணமி கொண்டாட்டம்
  • திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
  • சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதாக அறிவிப்பு

லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றிய பிரபல நடிகை! பல கோடி ரூபாயுடன் அபேஸ்..யார் இவர்?
camera icon7
Ashu Reddy
லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றிய பிரபல நடிகை! பல கோடி ரூபாயுடன் அபேஸ்..யார் இவர்?
8வது ஊதியக்குழு: ரூ.1.34 லட்சம் அடிப்படை சம்பளம்... அரசு ஆசிரியர்களின் இந்த கோரிக்கை நிறைவேறலாம்!!
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ரூ.1.34 லட்சம் அடிப்படை சம்பளம்... அரசு ஆசிரியர்களின் இந்த கோரிக்கை நிறைவேறலாம்!!
சித்திரை 16 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 16 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
9,000 ரன்கள்.. ஐபிஎல் வரலாற்றில் கோலி மெகா சாதனை! ரோகித், தோனிக்கு எந்த இடம்? டாப் 7 பட்டியல் இதோ
camera icon7
IPL
9,000 ரன்கள்.. ஐபிஎல் வரலாற்றில் கோலி மெகா சாதனை! ரோகித், தோனிக்கு எந்த இடம்? டாப் 7 பட்டியல் இதோ
TNSTC Special Buses To Chitra Pournami: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. பேருந்துகளில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.  குறிப்பாக,  தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.  தற்போது கோடை விடுமுறை இருப்பதால், பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து வருகிறது. 

சித்ரா பௌர்ணமி

இதற்கிடையில்,  மே 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சித்ரா பௌர்ணமி கொண்டாடப்படுகிறது. வெள்ளிக்கிழமை சித்ரா பௌர்ணமி வருவதால் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. பௌர்ணமி திதி ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி இரவு தொடங்கி, மே 1ஆம்  தேதி இரவு வரை நீட்டிக்கிறது.  இந்த நாளில் விரதம் இருந்து வழிபடுவது வழக்கம். அதே நேரத்தில், திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலிக்கு  பக்தர்கள் படையெடுப்பார்கள். 

குறிப்பாக, பௌர்ணமி அன்று கிரிவலம் செல்வதும் வழக்கம். இதனால், திருவண்ணாமலையில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். பல்வேறு மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தருவார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக போக்குவரத்து கழகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை தமிழக போக்குவரத்து கழகம் இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. 

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி இரவு 09.50 மணி முதல்  மே 1ஆம் தேதி இரவு 11.07 மணி வரை (வெள்ளிகிழமை) சித்திரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி முதல் மே 2ஆம் தேதி வரை திருவண்ணாமலைக்கும் மற்றும் பல்வேறு சென்னையிலிருந்து இடங்களிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கும் கூடுதலான பயணிகள் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி அன்று 548 பேருந்துகளும், மே 1ஆம் தேதி அன்று 565 பேருந்துகளும் மற்றும் மே 2ம் தேதி அன்று 35 பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது.

எந்தெந்த வழித்தடங்களில் பேருந்துகள் இயக்கம்

சென்னை மாதவரத்திலிருந்து ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி அன்று 186 பேருந்துகளும், மே 1ஆம் தேதி அன்று 174 பேருந்துகளும் மற்றும் சென்னை அடையாரிலிருந்து ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி அன்று 55 பேருந்துகளும் மே 1ஆம் தேதி அன்று 50 பேருந்துகளும் தினசரி இயக்ககூடிய பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக இயக்கப்படும் மற்றும் சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்தும் இயக்கப்படும்.  சென்னை மற்றும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி முதல் மே 2ஆம் தேதி வரை 1,1823 பேருந்துகள் தினசரி இயக்ககூடிய பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் மூலமாக இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதி கொண்ட குளிர்சாதனம் கொண்ட 40 பேருந்துகள் சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு மே 1ஆம் தேதி அன்று இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், மதுரை, சேலம், கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தென்காசி, தூத்துக்குடி மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய இடங்களிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு அரசு விரைவுப் நடவடிக்கை போக்குவரத்துக் கழகக் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மேலும்,  பேருந்துகளை முன்பதிவு செய்து பயணிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு ww-w.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள்

திருவண்ணாமலைக்கு மட்டுமில்லாமல், மற்ற மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. அதாவது,   மே தினம், சனி, ஞாயிறு  என தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சிறப்பு பேருந்துகள் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி முதல் மே 2ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படுகிறது. சென்னை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், மாதவரம் பேருந்து நிலையம், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.   

கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு 475 பேருந்துகளும், கோயம்பேட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி 85 பேருந்துகளும், மே 1ஆம் தேதி 75 பேருந்துகளும்  இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதவரத்தில் இருந்து  ஏப்ரல் 30, மே 2ஆம் தேதிகளில் தலா 14 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளது. எனவே, பயணிகள் அலைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: குறையும் வெயில்.. மே முதல் கொட்டப்போகும் கோடை மழை.. எங்கெல்லாம்? வெதர்மேன் அலர்ட்

மேலும் படிகக்: இன்று மாலை வெளியாகும் கருத்து கணிப்பு! முக ஸ்டாலின் எடுத்த முக்கிய முடிவு!

மேலும் படிக்க:  கொலை மிரட்டல்.. சேகர்பாபுவால் உயிருக்கே ஆபத்து.. பதறிய தவெக வேட்பாளர்!

