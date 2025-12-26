மகளிர் கைகளில் ஸ்டீயரிங்: மதுரையில் பெண்களுக்கான பிரத்யேக இ-ஆட்டோ அறிமுகம்

பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பான நகரப் போக்குவரத்தை இலக்காகக் கொண்டு, மதுரையில் பெண் ஓட்டுநர்களால் இயக்கப்படும் மின்சார ஆட்டோ சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் பிரபல பயண நிறுவனமான 'சோழன் டூர்ஸ்', தனது 2025-ஆம் ஆண்டின் முக்கிய சமூக இலக்காகப் பெண்கள் மேம்பாட்டை அறிவித்து இந்த முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:
முதற்கட்டமாக 13 பெண்களுக்கு இ-ஆட்டோ ஓட்டுதல், வாடிக்கையாளர் சேவை, மென்திறன்கள் (Soft Skills) மற்றும் அடிப்படை சுற்றுலா அறிவு குறித்த முறையான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
முதியவர்கள், பெண்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குப் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான பயண அனுபவத்தை வழங்குவதை இந்தத் திட்டம் உறுதி செய்கிறது.
மதுரைக்கு வரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்குப் பண்பாட்டு ரீதியான வரவேற்புடன் கூடிய போக்குவரத்து சேவையை இது வழங்கும்.
நிறுவனர் பாண்டியன் குமரவேல் கூறியதாவது, வணிகத்தைத் தாண்டி சமூகத்தில் நாம் ஏற்படுத்தும் நேர்மறையான மாற்றமே உண்மையான வெற்றி. அந்த நம்பிக்கையில் உருவானதுதான் இந்த பெண்கள் இ-ஆட்டோ திட்டம் என்றார்.
தென்மண்டல சுற்றுலாத்துறை இயக்குனர் வெங்கடேசன் கூறியதாவது, தமிழ்நாடு சுற்றுலாவின் மையமாக (Hub) மதுரை திகழ்கிறது. 'பிங்க் ஆட்டோ' எனப்படும் இந்த இ-ஆட்டோக்கள் மூலம் பெண்களுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சுற்றுலாத் துறையில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றார்.
இந்த விழாவில் மதுரை போக்குவரத்துத் துறை துணை காவல் ஆணையர் வனிதா, மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் உமாதேவி, பாண்டியன் ஹோட்டல்ஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் டாக்டர் ஸ்ரீ வாசுதேவன், சோழன் டூர்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பாண்டியன், இயக்குனர் மைதிலி பாண்டியன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுற்றுலாத் துறையில் முத்திரை பதித்து வரும் சோழன் டூர்ஸ் நிறுவனம், இந்தியாவின் 14 நகரங்களில் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளது. சர்வதேச அளவிலான 'Traveland' விருது உட்பட, 5 தேசிய விருதுகளையும் தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு மாநில விருதுகளையும் இந்நிறுவனம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
