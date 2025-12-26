English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மகளிர் கைகளில் ஸ்டீயரிங்: மதுரையில் பெண்களுக்கான பிரத்யேக இ-ஆட்டோ அறிமுகம்

மகளிர் கைகளில் ஸ்டீயரிங்: மதுரையில் பெண்களுக்கான பிரத்யேக இ-ஆட்டோ அறிமுகம்

மதுரை அழகர்கோயில் சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் வைத்து தனியார் டூர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் மதுரையில் பெண்கள் இ -ஆட்டோ ஓட்டுநர் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது‌.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:14 PM IST
  • மதுரையில் பெண்கள் இ -ஆட்டோ ஓட்டுநர் திட்டம்.
  • முக்கிய சமூக இலக்காக அறிவித்து செயல்பட்டது.

Trending Photos

ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?
camera icon7
Lowest Obesity Rates
ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?
ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க
camera icon7
Pan card
ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க
2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ
camera icon6
Year ender 2025
2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ
கடகத்தில் குரு 2026.. விபரீத யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்
camera icon8
Vipreet Yoga
கடகத்தில் குரு 2026.. விபரீத யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பண மழை கொட்டும்
மகளிர் கைகளில் ஸ்டீயரிங்: மதுரையில் பெண்களுக்கான பிரத்யேக இ-ஆட்டோ அறிமுகம்

பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பான நகரப் போக்குவரத்தை இலக்காகக் கொண்டு, மதுரையில் பெண் ஓட்டுநர்களால் இயக்கப்படும் மின்சார ஆட்டோ சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் பிரபல பயண நிறுவனமான 'சோழன் டூர்ஸ்', தனது 2025-ஆம் ஆண்டின் முக்கிய சமூக இலக்காகப் பெண்கள் மேம்பாட்டை அறிவித்து இந்த முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:

முதற்கட்டமாக 13 பெண்களுக்கு இ-ஆட்டோ ஓட்டுதல், வாடிக்கையாளர் சேவை, மென்திறன்கள் (Soft Skills) மற்றும் அடிப்படை சுற்றுலா அறிவு குறித்த முறையான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

முதியவர்கள், பெண்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குப் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான பயண அனுபவத்தை வழங்குவதை இந்தத் திட்டம் உறுதி செய்கிறது.

மதுரைக்கு வரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்குப் பண்பாட்டு ரீதியான வரவேற்புடன் கூடிய போக்குவரத்து சேவையை இது வழங்கும்.

நிறுவனர் பாண்டியன் குமரவேல் கூறியதாவது, வணிகத்தைத் தாண்டி சமூகத்தில் நாம் ஏற்படுத்தும் நேர்மறையான மாற்றமே உண்மையான வெற்றி. அந்த நம்பிக்கையில் உருவானதுதான் இந்த பெண்கள் இ-ஆட்டோ திட்டம் என்றார்.

தென்மண்டல சுற்றுலாத்துறை இயக்குனர் வெங்கடேசன் கூறியதாவது, தமிழ்நாடு சுற்றுலாவின் மையமாக (Hub) மதுரை திகழ்கிறது. 'பிங்க் ஆட்டோ' எனப்படும் இந்த இ-ஆட்டோக்கள் மூலம் பெண்களுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சுற்றுலாத் துறையில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றார்.

இந்த விழாவில் மதுரை போக்குவரத்துத் துறை துணை காவல் ஆணையர் வனிதா, மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் உமாதேவி, பாண்டியன் ஹோட்டல்ஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் டாக்டர் ஸ்ரீ வாசுதேவன், சோழன் டூர்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பாண்டியன், இயக்குனர் மைதிலி பாண்டியன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுற்றுலாத் துறையில் முத்திரை பதித்து வரும் சோழன் டூர்ஸ் நிறுவனம், இந்தியாவின் 14 நகரங்களில் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளது. சர்வதேச அளவிலான 'Traveland' விருது உட்பட, 5 தேசிய விருதுகளையும் தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு மாநில விருதுகளையும் இந்நிறுவனம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

மேலும் படிக்க: நெல்லை, பொதிகை விரைவு ரயில் நேரம் மாற்றம்! ஜனவரி 1 முதல் இதுதான் டைம்.. அலர்ட் பயணிகளே!

மேலும் படிக்க: தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தற்போதைய நிலை என்ன? தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Cholan ToursSocial GoalWomen E-AutoWomen E-Auto ProjectMadurai

Trending News