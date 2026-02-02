அதிரடியாக உயர்ந்த சிகரெட் விலை! இனி ஒரு பாக்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா?

இந்தியா முழுவதும் புகை பிடிப்பவர்களுக்கு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. நேற்று பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் அனைத்து வகையான சிகரெட் விலையும் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய வரி விதிப்பின் காரணமாக இந்த விலை ஏற்றம் நடந்துள்ளது. கடந்த ஜனவரி வரை புகையிலை பொருள்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு வரி விதிக்கப்பட்டது. இப்போது அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக புதிய கூடுதல் காலால் வரி மற்றும் சுகாதார வரி விகிதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய வரி விகிதங்கள் நேற்று பிப்ரவரி 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இதன் காரணமாக சிகரெட்டின் விலைகள் அதிகளவு உயர்ந்துள்ளது. ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் விலை 20 முதல் 30 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது புகை பிடிப்பவர்களுக்கு மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிகரெட்டின் நீளம் மற்றும் பிராண்டைப் பொறுத்து விலை உயர்வு மாறுபடுகிறது.
பிராண்ட் வாரியாக விலை உயர்வு
வில்ஸ் நேவி கட்: 76 மி.மீ நீளமுள்ள இந்த சிகரெட்டின் ஒரு பாக்கெட் விலை முன்பு ரூ.95க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது ரூ.120ஆக உயர்ந்துள்ளது.
கோல்ட் ஃப்ளேக் லைட்ஸ் & வில்ஸ் கிளாசிக்: 84 மி.மீ நீளமுள்ள இந்த சிகரெட்டின் விலை முன்பு ரூ.170க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது ரூ.220 முதல் ரூ.225 வரை உயர்ந்துள்ளது.
கிளாசிக் கனெக்ட்: 97 மி.மீ நீளமுள்ள இந்த சிகரெட்டுகள் முன்பு ரூ.300க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது ரூ.350 ஆக உயர்ந்துள்ளது. பாக்கெட் விலை மட்டுமல்லாமல், தனி சிகரெட்டுகளின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது.
ஒரு சிகரெட் விலை
ஃபில்டர் இல்லாத சிகரெட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் ரூ.2.50 வரை உயர்கின்றன.
ஃபில்டர் சிகரெட்டுகள் ரூ.2.10 வரை உயர்கின்றன.
70 மி.மீ சிகரெட்டுகள் ரூ.3.60 முதல் ரூ.4 வரை உயர்கின்றன.
75 மி.மீ வரையிலான சிகரெட்டுகள் ரூ.5.40 வரை உயர்கின்றன.
பிரீமியம் ரக சிகரெட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சமாக ரூ.8.50 வரை உயர்கின்றன.
கள்ளச்சந்தை
சிகரெட் பிடிப்பது உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று பல்வேறு இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது. திரையரங்குகளிலும், திரைப்படங்களிலும், பொது இடங்களிலும், சிகரெட்டின் அட்டைகளிலும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டாலும் புகை பிடிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே தான் செல்கிறது. இந்நிலையில் மத்திய அரசு கொண்டுள்ள இந்த விலை உயர்வுக்கு பொதுமக்கள் வரவேற்பை அளித்துள்ளனர். அதிக விலையின் காரணமாக சிலர் புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை விடப் போவதாகவும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இது ஒரு நல்ல விஷயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் கடைக்காரர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் மத்தியில் இந்த விலை உயர்வு கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த விலை உயர்வு போலி சிகரெட்டுகள் மற்றும் வெளிநாட்டிகளில் இருந்து கடத்தி வரப்படும் சிகரெட்டுகளின் விநியோகம் அதிகரிக்குமோ என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது.
