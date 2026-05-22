/விஜய் அமைச்சரவையின் டாப் 35 அமைச்சர்கள்: உங்களை ஆளப்போகும் அமைச்சர்களின் பயோடேட்டா

தவெக அமைச்சர்கள் பட்டியல் 2026: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களை வென்ற தமிழக வெற்றிக்கழகம், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் உட்பட மொத்தம் 35 பேர் கொண்ட புதிய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின், தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிய கூட்டணி அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது. தேர்தலில் 108 இடங்களை வென்று தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையில், ஆட்சியமைக்கத் தேவையான பெரும்பான்மைக்கு (118 இடங்கள்) காங்கிரஸ், விசிக, ஐயுஎம்எல் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆதரவு அளித்தன.
கடந்த மே 10 ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய் உட்பட 10 பேர் முதற்கட்டமாகப் பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து, தற்போது 25 புதிய அமைச்சர்கள் சேர்க்கப்பட்டு அமைச்சரவை முழுமையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நேற்று (மே 21, வியாழக்கிழமை) 23 அமைச்சா்களும், இன்று (மே 22, வெள்ளிக்கிழமை) 2 அமைச்சர்கள் என 25 பேர் பொறுப்பேற்றனர்.
தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக 35 அமைச்சர்கள் வரை நியமிக்க அரசமைப்புச் சட்டத்தில் இடமுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் முழுமையான அமைச்சர்கள் மற்றும் அவர்களின் துறைகள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
|
எண்
|
அமைச்சர் பெயர்
|
தொகுதி
|
ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள்
|1.
|சி. ஜோசப் விஜய்(முதலமைச்சர்)
|பெரம்பூர்
|பொது நிர்வாகம், இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS), இந்திய காவல் பணி (IPS), அகில இந்திய பணி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், உள்துறை, காவல், சிறப்பு திட்ட செயலாக்கம், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன்.
|2
|என். ஆனந்த்
|தி.நகர்
|ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், நீர்வளத் துறை மற்றும் பாசனத் திட்டங்கள்.
|3
|கே.ஏ. செங்கோட்டையன்
|கோபிசெட்டிபாளையம்
|வருவாய், மாவட்ட வருவாய் நிர்வாகம், துணை ஆட்சியர்கள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை.
|4
|ஆதவ் அர்ஜுனா
|வில்லிவாக்கம்
|பொதுப்பணித் துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை.
|5.
|கே.ஜி. அருண்ராஜ்
|திருச்செங்கோடு
|மக்கள் நல்வாழ்வு, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் குடும்ப நலத்துறை.
|6.
|பி. வெங்கடரமணன்
|மயிலாப்பூர்
|உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, சிவில் சப்ளைஸ் துறை.
|7.
|ஆர். நிர்மல் குமார்
|திருப்பரங்குன்றம்
|எரிசக்தி வளங்கள், மின்சாரம், சட்டம், நீதிமன்றங்கள், சிறைச்சாலைகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்புத் துறை.
|8.
|ராஜ்மோகன்
|எழும்பூர்
|பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, தகவல் மற்றும் விளம்பரத் துறை.
|9.
|டி.கே. பிரபு
|காரைக்குடி
|இயற்கை வளங்கள் துறை.
|10.
|எஸ். கீர்த்தனா
|சிவகாசி
|தொழில்துறை.
|11.
|ஸ்ரீநாத்
|தூத்துக்குடி
|மீன்வளத் துறை மற்றும் மீனவர் நல வாரியம்.
|12.
|கமலி.எஸ்
|அவிநாசி
|கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை வளர்ச்சித் துறை.
|13,
|சி. விஜயலட்சுமி
|குமாரபாளையம்
|பால்வளத் துறை மற்றும் ஆவின்.
|14
|ஆர்.வி. ரஞ்சித் குமார்
|காஞ்சிபுரம்
|வனத் துறை
|15.
|வினோத்
|கும்பகோணம்
|வேளாண்மை, வேளாண் பொறியியல், தோட்டக்கலை மற்றும் உழவர் நலத் துறை
|16,
|ராஜீவ்
|திருவாடானை
|சுற்றுச்சூழல், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம்
|17,
|பி. ராஜ்குமார்
|கடலூர்
|வீட்டுவசதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் வீட்டுவசதி வாரியம்.
|18.
|வி. காந்திராஜ்
|அரக்கோணம்
|கூட்டுறவுத் துறை
|19.
|மதன் ராஜா பி
|ஓட்டப்பிடாரம்
|சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை (MSME)
|20.
|ஜெகதீஸ்வரி. கே
|ராஜபாளையம்
|சமூக நலத் துறை, மகளிர் மேம்பாடு மற்றும் சத்துணவுத் திட்டம்
|21.
|ராஜேஷ் குமார். எஸ்
|கிள்ளியூர்
|சுற்றுலாத் துறை
|22.
|எம். விஜய் பாலாஜி
|ஈரோடு கிழக்கு
|கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதர் துறை
|23.
|லோகேஷ் தமிழ்செல்வன். டி,
|ராசிபுரம்
|வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை
|24.
|விஜய் தமிழன் பார்த்திபன். ஏ
|சேலம் தெற்கு
|போக்குவரத்துத் துறை.
|25.
|ரமேஷ்
|ஸ்ரீரங்கம்
|இந்து சமய அறநிலையத் துறை.
|26.
|பி. விஸ்வநாதன்
|மேலூர்
|உயர்கல்வித் துறை
|27.
|குமார். ஆர்
|வேளச்சேரி
|செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் எண்ம சேவைத் (Digital Services) துறை
|28.
|தென்னரசு. கே
|ஸ்ரீபெரும்புதூர்
|அயலக வாழ் தமிழர்கள் நலத் துறை.
|29.
|வி. சம்பத் குமார்
|கோயம்புத்தூர் வடக்கு
|பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத் துறை
|30.
|முகமது ஃபர்வாஸ். ஜெ
|அறந்தாங்கி
|தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை
|31.
|டி. சரத்குமார்
|தாம்பரம்
|மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை
|32.
|என். மரிய வில்சன்
|டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர்
|நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளியியல் துறை
|32.
|விக்னேஷ் கே
|கிணத்துக்கடவு
|மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத் தீர்வைத் துறை
|33.
|வன்னி அரசு
|திண்டிவனம்
|ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை
|34.
|ஷாஜகான்
|பாபநாசம்
|சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வக்ஃப் வாரியம்
தமிழ்நாட்டில் சுமார் 72 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (1954-க்கு பின்) ஒரு கூட்டணி அமைச்சரவை முறைமுறைப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ-க்களான செ. ராஜேஷ் குமார் மற்றும் பெ. விஸ்வநாதன் ஆகியோர் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.
இந்த அமைச்சரவையில் எஸ். கீர்த்தனா, சி. விஜயலட்சுமி, எஸ். கமலி, கே. ஜெகதீஸ்வரி என பெண் அமைச்சர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் எலக்ட்ரானிக் சேவைகளுக்கெனத் தனியாக அமைச்சர் பதவி (ஆர். குமார்) உருவாக்கப்பட்டு துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.