தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எரித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

M.K. Stalin : தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நகலை எதிர்த்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று நாமக்கல்லில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 16, 2026, 11:02 AM IST
M.K. Stalin : தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராகத் தமிழகம் அளவில் கடும் எதிர்ப்பு வெடித்துள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற போராட்டததில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மசோதாவின் நகலை எரித்து தனது கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழகத்தின் நாடாளுமன்ற இடங்கள் குறைக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டி, தமிழகம் முழுவதும் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முதலமைச்சர் ஏற்கனவே அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

அதன்படி, இன்று காலை நாமக்கல் மாவட்டம் நல்லிபாளையத்தில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களிடையே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். வழக்கமான வெள்ளை உடையைத் தவிர்த்து, முழுவதுமாக கருப்புச் சட்டை அணிந்து வந்த அவர், அங்கு கருப்புக்கொடியை ஏற்றிப் போராட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், மாநிலத்தின் உரிமைகளைப் பறிக்கும் வகையில் கொண்டு வரப்பட்ட மசோதாவின் நகலைத் தீயிட்டு எரித்தார். இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சி.ஐ.டி. காலனியில் கனிமொழி எம்.பி. போராட்டம்

முதலமைச்சரின் போராட்டத்திற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள், சென்னை சி.ஐ.டி. காலனியில் உள்ள தலைவர் கலைஞர் இல்லத்தில் கருப்புக்கொடி ஏற்றித் தனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தார். "மக்கள்தொகை கட்டுப்பாட்டைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்திய மாநிலங்களைத் தண்டிக்கும் வகையில் தொகுதிகளைக் குறைப்பது சனநாயக விரோதம்" என அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

ஏன் இந்த எதிர்ப்பு? 

போராட்டத்தின் போது உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இந்த மசோதாவை "மத்திய அரசின் மோசடி" என விமர்சித்தார். கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாகக் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தி மக்கள்தொகையைக் குறைத்த தமிழகத்திற்கு, தொகுதிகளைக் குறைப்பதன் மூலம் மத்திய அரசு தண்டனை வழங்குகிறது. மக்கள்தொகை அதிகம் உள்ள வட மாநிலங்களுக்குத் கூடுதல் தொகுதிகளை வழங்கி, தென் மாநிலங்களின் அரசியல் அதிகாரத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்ய மத்திய அரசு முயல்கிறது. மாநிலங்களின் உரிமைகளை மதிக்காத எந்தவொரு சட்டத்தையும் தமிழகம் இறுதிவரை எதிர்க்கும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்

தமிழகம் முழுவதும் பரவும் போராட்டத் தீ

நாமக்கல்லில் முதலமைச்சர் தலைமையேற்று நடத்திய போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் மசோதா நகல் எரிப்புப் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான வீடுகளில் இன்று கருப்புக்கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளதால், மாநிலமே போர்க்கோலம் பூண்டுள்ளது.

டெல்லிக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை

ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சரே மசோதாவின் நகலை எரித்துப் போராட்டத்தில் இறங்கியிருப்பது, இது வெறும் அரசியல் போராட்டம் மட்டுமல்ல, தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரப் போராட்டம் என்பதை டெல்லிக்கு உணர்த்தியுள்ளது. "எங்கள் வரிப்பணம் எங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை, இப்போது எங்கள் வாக்குரிமையையும் பறிக்க நினைக்கிறீர்களா?" என்ற முதலமைச்சரின் கேள்வி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்தத் தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம் வரும் நாட்களில் தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

