  விஜய் 7 மணிநேரம் தாமதமாக வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் - முதல்வர் ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கம்!

விஜய் 7 மணிநேரம் தாமதமாக வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் - முதல்வர் ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கம்!

MK Stalin In Assembly: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் குறித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் விரிவாக விளக்கம் அளித்தார். அவற்றை இங்கு முழுமையாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:11 PM IST

விஜய் 7 மணிநேரம் தாமதமாக வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் - முதல்வர் ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கம்!

CM MK Stalin On Karur Stampede In Assembly: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் குறித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் விரிவாக விளக்கம் அளித்தார். அதில், தவெக தலைவர் (விஜய்) 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் என முதல்வர் பேசி உள்ளார்.

அப்போது அவர், "வழக்கமாக அரசியல் பரப்புரைக் கூட்டங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு காவலர்கள் எண்ணிக்கையைவிட கரூர் பரப்புரையின்போது அதிகமாகவே பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. கூட்டத்திற்கு வருபவர்களுக்கான எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளையும் தவெக செய்யவில்லை; தவெக தலைவர் சுமார் 7 மணிநேரம் தாமதமாகவே கூட்டத்திற்கு வந்தார். கூட்டத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்றத்தான் ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. மீட்புப்பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்றபோது, தவெகவினர் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை தாக்கினர். கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை  தமிழ்நாடு அரசு சட்டப்படி விரைந்து கையாண்டது.

நான் எனது 50 ஆண்டுகாலப் பொது வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன். இங்குள்ள அனைத்து அரசியல் இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இத்தகைய அனுபவம் கொண்டவர்கள்தான். மாநாடுகள், பொதுக்கூட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்கள் நடத்துபவர்கள் அதற்குரிய சட்ட திட்டங்களுக்கும், நெறிமுறைகளுக்கும், பொது ஒழுக்கங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அப்படிதான் நடத்த வேண்டும். கட்டுபாடுகளை மீறும் போது, அதனால் பாதிக்கப்படுவது நிகழ்ச்சி நடத்தும் கட்சியின் தொண்டர்கள்தான். அதனை மனதில் வைத்து பொறுப்போடு செயல்பட வேண்டும்." என்றார். மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அரசு செயல்படும் என்றும் கரூர் கூட்ட நெரிசல் போன்ற சம்பவங்கள் இனி நடக்கக் கூடாது என அரசியல் கட்சிகள் உறுதி ஏற்க வேண்டும் என்றும் அவர் பேசினார். 

மேலும் படிக்க | CBI ஆட்டம் START” கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தில் அதிரடி தீர்ப்பு..!

மேலும் படிக்க | கரூர் வழக்கு: 4 மணி நேரத்தில் எப்படி? பிரேத பரிசோதனை குறித்து தமிழக அரசிடம் நீதிமன்றம் கேள்வி!

மேலும் படிக்க | கரூர் சம்பவம்.. உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்றது எப்படி? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

MK StalinKarur StampedeKarurTN AssemblyTamilnadu

