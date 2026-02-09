விஜய்யை காப்பி பேஸ்ட் செய்யும் தமிழக முதல்வர் - லயோலா மணி பேச்சு!

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி காமராஜர் சிலை அருகே தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கை விளக்க பொதுகாகூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அக் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு இணைச் செயலாளர் லயோலா மணி கலந்து கொண்டு பேசுகையில், தமிழக அரசில்யல் களம் என்பது இருமுனை தான். ஒருமுனை தமிழக வெற்றிக் கழகம், இன்னொரு மனை தீய சக்தி திமுக. தமிழகம் வெற்றிக் கழகம் என்பது மற்றொரு கட்சி கிடையாது. மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய த.வெ.க.தலைவர் அரசியல் புரட்சி. முதன்மை சக்தியாக வரக்கூடிய தலைவர் விஜய். தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியவர்கள் தாய்மார்கள். இவர்களின் ஆதரவை பெற்ற காரணத்தினால் தான் அண்ணாவும் எம்ஜிஆரும் தமிழக முதல்வராக வந்தனர். அண்ணா எம்ஜிஆர் பிறகு தமிழக தாய்மார்களின் அன்பையும் ஆதரவையும் பெற்றவர் த.வெ.க.தலைவர் தலைவர் விஜய்.
அண்ணா - எம்ஜிஆர் - விஜய்
அண்ணா என்ற மூன்றெழுத்து தமிழகத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. எம்ஜிஆர் என்ற மூன்றெழுத்து தமிழகத்தில் எழுச்சி ஏற்படுத்தியது. விஜய் என்ற மூன்றெழுத்து தமிழகத்தில் எழுச்சியும் புரட்சியையும் ஏற்படுத்தப் போகிறது. காலையில் விசில் அடித்து வரும் போது தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் வருகின்றார்களா அல்லது குப்பை வண்டியோடு குப்பை எடுக்க வருகிறார்களா என்று திமுகவினர் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனம் செய்கின்றனர். ஆம் நாங்கள் குப்பை வண்டியோட தான் வரப் போகிறோம். மக்கள் கொண்டுவரும் திமுக என்ற கருப்பு பையை குப்பைத்தொட்டியில் போடுவார்கள். திமுக என்ற குப்பையை குப்பை வண்டியில் போட்டு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக போட்டு புதைப்பது தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஒரே இலக்கு. நாங்கள் விசில் அடிச்சான் குஞ்சுகள் தான் என்று கூறி விசில் அடித்து காண்பித்தார். இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்கு தமிழகத்தில் விசில் சத்தம் விண்ணை பிளக்க போகிறது.
திமுக இளைஞரணி
விருதுநகரில் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி மாநாட்டில் த.வெ.க. தலைவரை காப்பி பேஸ்ட் செய்துள்ளனர். விஜய் அரசியலுக்கு போய்விட்டார், நீங்கள் தான் சினிமாவில் அடுத்து ஸ்டாராக வரப்போகிறீர்கள் . நீங்கள் தான் தமிழகத்தின் விஜய் என்று யாரோ முதல்வரின் ஆழ்மனதில் கூறி உள்ளனர். விஜய் போல அதே வெள்ளை சட்டை, அதே மாதிரியான காக்கி கலர் பேண்ட், அதே ramp வாக். ரியலுக்கும் ரீலுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. தமிழகத்தின் ஒரே தளபதி விஜய் தான். விருதுநகர் திமுக இளைஞரணி மாநாட்டில் சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி (உதயநிதி ஸ்டாலின்) ஒரு கூட்டம் வருகிறது கூடுகின்றனர் கலைகின்றனர். அது ஒரு வெற்றுக் கூட்டம் என்று பேசி உள்ளார். நாங்கள் வெற்றுக் கூட்டம் கிடையாது திமுகவை வீழ்த்தக்கூடிய வெற்றி கூட்டம். திமுகவிற்கு வேட்டு வைக்கக்கூடிய வேட்டு கூட்டம்.
தமிழக வெற்றி கழகம்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழக முழுவதும் பரப்புரை செய்ய அனுமதி கேட்கிறார். தைரியம் இருந்தால் அனுமதி கொடுங்கள். ஒரு வீரனுக்கு அழகு என்பது களத்தில் வரவழைத்து சண்டை போட வேண்டும். களத்திற்கு வரவிடாமல் தடுத்து விட்டு, தமிழக வெற்றி கழகம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கூறுகின்றனர். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தமிழக முழுவதும் செல்லப் போகிறார் . அதனால்தான் திமுக எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்தாலும் ஒப்பாரி புராணமாக இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஒரு கட்சியை கிடையாது அதை நாங்கள் பொருட்படுத்தவில்லை என்று கூறுபவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு அவ்வளவு நெருக்கடி தருகின்றனர். பேனரை கிழிக்க முடியும், கொடியை அப்புறப்படுத்த முடியும். எட்டு கோடி மக்களின் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய விஜயை உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்.
முதல்வராக விஜய் வரவேண்டும்
தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் வரவேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்து விட்டனர். வானத்திற்கு கூடிய நட்சத்திரங்களை எப்படி என்ன முடியாததோ அதேபோன்று விஜய் தமிழக முதல்வராக வருவதை யாராவது தடுக்க முடியாது. உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கூறிய திருக்குறளை கேட்டு திருவள்ளுவர் உயிரோடு இருந்தால் மன உளைச்சலில் இறந்திருப்பார். உயர் கல்வித் துறை அமைச்சருக்கு இரண்டு திருக்குறளை சொல்ல முடியவில்லை. எங்களை தற்குறி கூட்டம் என்று பேசுகின்றனர் பேசுகின்றனர். ஒரு பக்கம் 10 பேர் கூட்டணி இன்னொரு பக்கம் எட்டு பேர் கூட்டணி எத்தனை பேர் கூட்டணியாக வந்தாலும் தனித்து நின்று வெல்வேன் என்று கூறும் எங்கள் தலைவர் பக்கா மாஸ் தான். விஜய் படம் எடுக்க தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் வரிசையில் இருக்கின்றனர். இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு தமிழ் சினிமாவில் நம்பர் ஒன் மற்றும் சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் தான். DMK என்ற மூன்றெழுத்தை TVK என்ற மூன்றெழுத்து தான் வீழ்த்தும். விசில் என்பது மூன்றெழுத்து தான் அதன் மூலம் கிடைக்கும் வெற்றி என்பது மூன்றெழுத்து தான் என்றார்.
