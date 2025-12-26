அதிமுக, பாஜகவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஓபன் சேலஞ்ச்! முழு விவரம்

MK Stalin : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். முடிவுற்ற புதிய திட்டங்களை திறந்து வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழ்நாடு அரசு செய்து கொண்டிருக்கும் திட்டங்களை பட்டியலிட்டார். மேலும், ஒன்றிய அரசின் தரவுகளின்படி, இந்தியாவிலேயே அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கிய மாநிலமும் தமிழ்நாடுதான், அதுமட்டுமல்ல, மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர் ஈசியாக ஏறுவதற்கு தாழ்தள பேருந்துகள், மின் பேருந்துகள், ஏசி பேருந்துகள், அண்மையில், நான் துவக்கி வைத்த 'வோல்வோ' பேருந்துகள் என்று இந்தியாவிலேயே சிறந்த பொதுப் போக்குவரத்தைக் கொண்ட மாநிலமாகவும் தமிழ்நாடுதான் இருக்கிறது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது ; "இந்தியாவிலேயே விளையாட்டு மேம்பாட்டில் சிறந்த மாநிலம் என்று ஸ்போர்ட் ஸ்டார் விருதையும் தமிழ்நாடு தான் பெற்றிருக்கிறது. தென்கோடி மாநிலங்களிலும், பெரு நிறுவனங்களின் முதலீடுகள் கொண்டிருக்கிறது! இரண்டாம் நிலை நகரங்களிலும், நியோ டைடல் பூங்காக்கள் அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் புதிய மருத்துவமனைகள், பூங்காக்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சித் திட்டங்களோடு, நம்முடைய வரலாற்றுப் பெருமையை உலகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்கின்ற வகையில், இரும்பின் தொன்மை பற்றிய ஆய்வு, கீழடி அருங்காட்சியக திறப்பு, பொருநை அருங்காட்சியகம் திறப்பு, வள்ளுவர் கோட்டம் மற்றும் விக்டோரியா ஹால் சிறப்பான முறையில் புதுப்பிப்பு போன்றவற்றையும் செய்திருக்கிறோம். கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திலும், தஞ்சாவூரிலும் புதிய அருங்காட்சியகங்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது.
முதல்வர் படைப்பகங்கள் கட்டப்பட்டு, குறைந்த விலையில் ஆபீஸ் ஸ்பேஸ் அமைத்து வழங்கியிருக்கிறோம்! வேலைக்குச் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்களுக்காக தோழி விடுதிகள்! வீட்டில் தனியாக இருக்கின்ற முதியோர்களை பார்த்துக் கொள்வதற்கு அன்புச்சோலை இல்லங்கள்! குழந்தைகள் தெம்பாக வளர ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்! மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு - இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், இட ஒதுக்கீடு என்ற சாதனைத் திட்டத்தை நிறைவேற்றி இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரியாக நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு திகழ்கிறது.
ஆதிதிராவிட மக்கள் தொழில்முனைவோராக உயர், அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம்! எந்த அரசும் செய்யாத சாதனையாக நான்கு ஆண்டுகளில், சுமார் 4 ஆயிரம் திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு. சிறுபான்மை மக்களுடைய கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். மதவெறி கும்பலுக்கு பயப்படாமல் வாழுகின்ற அமைதியான, நிம்மதியான சூழலை, இங்கே ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம்.
மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும், வாழ்நாள் கனவு என்பது சொந்தமாக ஒரு நிலம். கள்ளக்குறிச்சி உள்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும், அதிக எண்ணிக்கையிலான இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கி, நிலம் எனும் அதிகாரத்தை எளிய மனிதர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம்.
அடுத்து, 20 இலட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்க இருக்கிறோம். அதுவும், A.I. என்கின்ற செயற்கை நுண்ணறிவு சந்தாவுடன் வழங்க இருக்கிறோம்! சொல்லச் சொல்ல மூச்சு வாங்குகின்ற அளவுக்கு மேஜர் சாதனைகளை இவ்வளவும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்! இதில், எதையுமே திராவிட மாடலுக்கு எதிரானவர்கள் கூட மறுத்துப் பேச முடியாது.
அதிமுகவுக்கு ஓபன் சேலஞ்ச்
அனைத்துமே ப்ரூவன் ட்ராக் ரெக்கார்டு! எந்தத் துறையை எடுத்துக் கொண்டாலும், சாதனைகள் ஒன்றிய அரசு வெளியிடும் தரவரிசைகள் எல்லாவற்றிலும், நம்பர் ஒன் ரேங்க் நாம் தான் உலக அளவிலான விருதுகள் என்று நெஞ்சை நிமிர்த்தி, காலரை தூக்கி நடப்பது போல, தமிழ்நாடு இன்றைக்கு முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது! நான் கேட்கிறேன் இதில் 5 சதவிகிதமாவது அ.தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்ததா? அவர்களால் சொல்ல முடியுமா?. இது என்னுடைய ஒப்பன் சேலஞ்ச்! தைரியம் இருந்தால் சொல்லுங்கள்! 5 சதவிகிதம் கூறுங்கள்! பத்தாண்டு அ.தி.மு.க. ஆட்சியில், பாழாய் போன தமிழ்நாடு, திராவிட மாடலின் நான்காண்டு காலங்களில், துள்ளிக் குதித்து இன்றைக்கு எழுந்திருக்கிறது! இனி நமக்கு எப்போதும் ஏறுமுகம்தான்.
பாஜக மீது கடும் விமர்சனம்
ஒன்றிய அரசின் வஞ்சகத்தையும் மீறி அவர்களின் உதவி இல்லாமல், இன்னும் சொல்லப்போனால், தமிழ்நாடு வளரவே கூடாது என்று அவர்கள் அமைக்கின்ற ஸ்பீட்-பிரேக்கரை எல்லாம் தாண்டிதான், இந்த இடத்தில் நாம் நிற்கிறோம்! ஆனால், “இது எதையுமே பார்க்க மாட்டோம்; செய்திகளை படிக்க மாட்டோம்; உண்மையை பேச மாட்டோம்; தமிழ்நாட்டின் சாதனைகளைப் பற்றி வாயே திறக்க மாட்டோம்” என்று சிலர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு நான் சொல்வது, நீங்கள் இப்படியே கண்ணை மூடிக் கொண்டிருங்கள்! நாங்கள் அடித்து தூள் கிளப்பி சென்று கொண்டே இருப்போம்!
திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகளுக்கு மகுடமாக, 2026 தேர்தலில், மக்கள் அளிக்கும் தீர்ப்புதான், உங்களுக்கான ரியாலிட்டி ‘செக்'-ஆக இருக்கும்! இப்போது நான் சொன்ன தமிழ்நாட்டின் சாதனைகள் வளர்ச்சி நிறைந்த ஒரு இந்தியா என்றால், பா.ஜ.க. ஆளும் மாநிலங்களில் வேறு ஒரு இந்தியா இருக்கிறது! வறுமை, மத வன்முறை, கும்பல் படுகொலைகள், கல்வியைக் கெடுக்கும் முயற்சிகள், வேலைவாய்ப்பின்மை... இதுதான் பா.ஜ.க.-வின் இந்தியா!
கிறிஸ்துமஸ் அன்றைக்குக் கூட மாற்றுத் திறனாளிகளையும், குழந்தைகளையும் தாக்குகின்ற மோசமான சூழலை பா.ஜ.க. அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது! இந்த மாடலைத்தான் தமிழ்நாட்டிலும் கொண்டு வரவேண்டும் என்று பார்க்கிறார்கள்! ஆனால், நம்முடைய மக்கள் மிகவும் உஷார்! திருப்பரங்குன்றம் தர்கா கொடியை முருக பக்தர்கள் வணங்குகிறார்கள்! மதுரை சித்திரை திருவிழாவிற்கு வரும் இந்து பக்தர்களுக்கு பள்ளிவாசல் முன்பு இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் ரோஸ்மில்க் வழங்குகிறார்கள்.
தை முதல் நாள் அன்றைக்கு தேவாலயத்தில், பொங்கல் வைத்து படைக்கிறார்கள்! கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான் வந்துவிட்டால், இந்து நண்பர்கள் எல்லாம் “கேக், பிரியாணி எங்கே?” என்று உரிமையாக கேட்கிறார்கள். எம்மதமும் சம்மதம் என்கின்ற தமிழ்நாட்டு மக்களின் இந்த ஒற்றுமை, நல்லிணக்கம்தான் மதவாத அரசியல் செய்து மக்களைப் பிளவுபடுத்த நினைக்கின்ற, பா.ஜ.க.வின் கண்களை உறுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது! அவர்கள் எத்தனை அடிமைகளை சேர்த்துக் கொண்டு அந்தர் பல்டி அடித்தாலும் சரி, ஒற்றுமையாக வாழுகின்ற தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் மதவெறியை தூண்ட முடியாது. இந்த ஸ்டாலின் இருக்கின்ற வரைக்கும், எங்கள் திராவிட மாடல் அரசு இருக்கின்ற வரைக்கும், உங்களுடைய மதவெறி ஆட்டத்திற்கு இங்கே இடம் கிடையாது.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்களை ஓட்டுகளால் விரட்டி அடிப்பார்கள். நீங்கள் என்ன செய்தாலும் சரி, என்ன நாடகம் நடத்தினாலும் சரி, தமிழ்நாட்டில் உங்கள் வித்தை, வேலைக்கே ஆகாது! உங்கள் பாட்சா பலிக்காது. திராவிட மாடல் 2.0 உறுதியாகிவிட்ட ஒன்று! நம்முடைய கடமை எல்லாம், வாக்காளர் பட்டியலில் நம்முடைய பெயரை உறுதி செய்வதுதான்.
பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் வேண்டுகோள்
நீங்கள் அனைவரும் உறுதி செய்துவிட்டீர்களா?, நியூஸில் பாத்திருப்பீர்கள். இறந்த பல பேர் இன்னும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறார்கள். 50 ஆண்டுகளாக ஒரே அட்ரஸில் இருப்பவர்கள், பிரபல பத்திரிகையாளர்கள் என்று பலருடைய பெயர்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாமல் விடுபட்டிருக்கிறது! இதனால்தான், “அவசர கோலத்தில், இந்த எஸ்.ஐ.ஆர். பணிகளை செய்யக் கூடாது! போதிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்” என்று சொன்னோம்! லிஸ்டில் பெயர் இல்லாதவர்கள் உடனே உங்கள் பெயரை இணைத்துக் கொள்ள அப்ளை செய்யுங்கள்.
ஒவ்வொருவரின் வாக்குரிமையையும், இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தையும் பாதுகாக்க, திராவிட மாடல் அரசும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக, துணையாக இருப்போம். 2026-ஆம் ஆண்டில், தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சியின் அடுத்த பார்ட் துவங்கப் போகிறது! அதற்கு, நீங்கள் அனைவரும் துணையாக எப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, உங்கள் முதலமைச்சராக, உங்களில் ஒருவனாக, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மக்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியைக் கூறி, விடைபெறுகிறேன்" என பேசினார்.
