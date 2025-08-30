English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜெர்மனிக்கு புறப்படும் முன்... ஸ்டாலின் சொன்ன புள்ளிவிவரங்கள் - 32.81 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு

MK Stalin Tour: ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் முன், சென்னை விமான நிலையத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று காலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:14 AM IST
  • ரூ.10.62 லட்சம் கோடியில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன.
  • இதுவரை 922 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டன.
  • 32.81 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு

MK Stalin Germany, England Tour: ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு தமிழ்நாட்டை நோக்கி முதலீடுகளை ஈர்க்க, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று காலை சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கு அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள், திமுகவினர் பலரும் வருகை தந்து அவரது சுற்றுப்பயணத்திற்கு தங்களின் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.

MK Stalin Germany, England Tour: 2021 முதல் இதுவரை வந்த முதலீடுகள்

தொடர்ந்து, சென்னை விமான நிலையத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ஒருவார பயணமாக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டிற்கு பெரு முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடுகளுக்குச் செல்கிறேன். புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது செப். 8ஆம் தேதி தமிழகம் திரும்புவேன்.

2021ஆம் ஆண்டு முதல் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் இதுவரை ரூ.10.62 லட்சம் கோடியில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு 922 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன. இதில் பெரும்பாலான ஒப்பந்தங்கள் முதலீடாக மாறி பணிகள் தொடங்கிவிட்டன. பல நிறுவனங்கள் உற்பத்தியை தொடங்கிவிட்டன. இதற்கு ஒன்றிய அரசு வெளியிடும் புள்ளிவிவரங்களே சாட்சியாக உள்ளன.

MK Stalin Germany, England Tour: 36 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்

மேலும் தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் வெளிநாடு செல்லும்போதெல்லாம் தமிழ்நாட்டை அமைதியான மாநிலமாக, திறமையான இளைஞர்களை கொண்ட மாநிலமாக, வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் மாநிலமாக திகழ்வதை எடுத்துக்கூறி முதலீடுகளை ஈர்த்திருக்கிறேன். இதுவரை ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஜப்பான், சிங்கப்பூர் ஸ்பெயின், அமெரிக்கா என 5 நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டேன். இதில் அமெரிக்க சுற்றுப்பயணத்தில் 19 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ஸ்பெயின் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ஜப்பான் 7 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 6 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், சிங்கப்பூரில் 1 புரிந்துணர்வு என 36 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. 18,498 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளது. 

MK Stalin Germany, England Tour: பெரியார் படம் திறப்பு

36 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் 23 திட்டங்கள் பல்வேறு செயல்பாட்டு நிலைகளில் இருக்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே இப்போது ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து செல்கிறேன். அங்கு போடப்படும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்து செய்தி வெளியீடு கொடுக்கச் சொல்லியிருக்கிறேன். நான் தமிழகம் திரும்பிய பின்னரும் அதுகுறித்து கூறுவேன். இந்த பயணத்தில் முக்கியமாக செப். 4ஆம் தேதி ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டு கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு அங்கு பகுத்தறிவு பகலவன் பெரியாரின் படத்தை திறந்துவைக்கக் கூடிய அற்புதமான நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. நாட்டிலேயே அதி வேகமாக வளர்ச்சி பாதையில் முன்னேறும் தமிழ்நாட்டை நோக்கி புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க நான் பயணிக்கிறேன். உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எனக்கு வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்களின் அன்போடு நான் புறப்பட்டு செல்கிறேன் என்பதை உங்களிடத்தில் நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்." என்றார்.

MK StalinGermanyEnglandMK Stalin Germany TourMK Stalin Europe Tour

