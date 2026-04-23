சாதனை வாக்குப்பதிவு.. மே 4 தமிழ்நாடு வெல்லும்! -முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி பதிவு

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், ஜனநாயகத் திருவிழா: சாதனை வாக்குப்பதிவு; பாராட்டுக்குரிய மக்களின் பொறுப்புணர்வு! மே 4 தமிழ்நாடு வெல்லும் என பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக இன்று நடைபெற்று முடிந்தது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்தது. மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்த நிலையில், 85% வாக்கு பதிவாகி உள்ளன. மொத்தம் 5,73,43,291 வாக்காளர்களில் சுமார் 4.80 கோடிக்கும் மேலான தமிழக மக்கள் தங்களின் வாக்கை செலுத்தி உள்ளனர். இது தமிழகத்தில் இதுவரையில் இல்லாத அளவிற்கு முதல் முறையாக 85.10% வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
#TNElections2026
84.69% என்ற சாதனை அளவில் வாக்களித்து, ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாத்திடும்… pic.twitter.com/q4rS5PuUDU
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 23, 2026
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த சாதனை குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர், 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல், ஜனநாயகத் திருவிழா: சாதனை வாக்குப்பதிவு; பாராட்டுக்குரிய மக்களின் பொறுப்புணர்வு!
- எப்போதும் போல பெரிய அசம்பாவிதங்கள் ஏதுமின்றி அமைதியான முறையில் நடந்து முடிந்துள்ளது தமிழ்நாடு தேர்தல்.
- 84.69% என்ற சாதனை அளவில் வாக்களித்து, ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாத்திடும் கடமையைத் தமிழ்நாட்டு வாக்காளப் பெருமக்கள் சரிவர ஆற்றியுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
- சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பலர் நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்து வாக்களித்து விட்டு, இன்றிரவே மீண்டும் கிளம்பி, அவரவர் பணியாற்றும் ஊர்களுக்குச் செல்கின்றனர்.
- "ஒரு வாக்குதானே" என எண்ணாமல், "ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல் இது" என்ற நினைப்பே இந்த உந்துதலுக்குக் காரணமாக இருக்க முடியும். அத்தகைய பொறுப்புள்ள குடிமக்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகள்.
- தமிழ்நாடு வாக்களித்துவிட்டது, மே 4 தமிழ்நாடு வெல்லும்! இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை சீல் வைக்கப்பட்டு வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையானது நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: வரலாறு காணாத 84.69% வாக்குப்பதிவு.. மாவட்ட வாரியான முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க: யார் அந்த நபர்? எதற்காக EVM-ஐ உடைத்தார்? திருவண்ணாமலை தேர்தல் களத்தில் திக் திக் நிமிடங்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ