சாதனை வாக்குப்பதிவு.. மே 4 தமிழ்நாடு வெல்லும்! -முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி பதிவு

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், 85% வாக்கு பதிவானதை பாராட்டும் விதமாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார்.   

Last Updated : Apr 23, 2026, 11:43 PM IST

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், ஜனநாயகத் திருவிழா: சாதனை வாக்குப்பதிவு; பாராட்டுக்குரிய மக்களின் பொறுப்புணர்வு! மே 4 தமிழ்நாடு வெல்லும் என பதிவிட்டுள்ளார். 

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக இன்று நடைபெற்று முடிந்தது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்தது. மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்த நிலையில், 85% வாக்கு பதிவாகி உள்ளன. மொத்தம் 5,73,43,291 வாக்காளர்களில் சுமார்  4.80 கோடிக்கும் மேலான தமிழக மக்கள் தங்களின் வாக்கை செலுத்தி உள்ளனர். இது தமிழகத்தில் இதுவரையில் இல்லாத அளவிற்கு முதல் முறையாக 85.10% வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த சாதனை குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர், 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல், ஜனநாயகத் திருவிழா: சாதனை வாக்குப்பதிவு; பாராட்டுக்குரிய மக்களின் பொறுப்புணர்வு!

  • எப்போதும் போல பெரிய அசம்பாவிதங்கள் ஏதுமின்றி அமைதியான முறையில் நடந்து முடிந்துள்ளது தமிழ்நாடு தேர்தல்.
  • 84.69% என்ற சாதனை அளவில் வாக்களித்து, ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாத்திடும் கடமையைத் தமிழ்நாட்டு வாக்காளப் பெருமக்கள் சரிவர ஆற்றியுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. 
  • சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பலர் நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்து வாக்களித்து விட்டு, இன்றிரவே மீண்டும் கிளம்பி, அவரவர் பணியாற்றும் ஊர்களுக்குச் செல்கின்றனர். 
  • "ஒரு வாக்குதானே" என எண்ணாமல், "ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல் இது" என்ற நினைப்பே இந்த உந்துதலுக்குக் காரணமாக இருக்க முடியும். அத்தகைய பொறுப்புள்ள குடிமக்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகள்.
  • தமிழ்நாடு வாக்களித்துவிட்டது, மே 4 தமிழ்நாடு வெல்லும்! இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். 

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை சீல் வைக்கப்பட்டு வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையானது நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: வரலாறு காணாத 84.69% வாக்குப்பதிவு.. மாவட்ட வாரியான முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: யார் அந்த நபர்? எதற்காக EVM-ஐ உடைத்தார்? திருவண்ணாமலை தேர்தல் களத்தில் திக் திக் நிமிடங்கள்!

