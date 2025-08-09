English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்.. மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்!

இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட 7 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 9, 2025, 07:58 PM IST
  • தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்
  • மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

Trending Photos

தமிழக அரசின் இலவச சுற்றுலா... அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு செல்லலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon8
Tamilnadu
தமிழக அரசின் இலவச சுற்றுலா... அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு செல்லலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தொழிலில் வெற்றியடைய வேண்டுமா? சுந்தர் பிச்சை கூறிய 8 வழிமுறைகள்! முழு விவரம்...
camera icon8
Sundar
தொழிலில் வெற்றியடைய வேண்டுமா? சுந்தர் பிச்சை கூறிய 8 வழிமுறைகள்! முழு விவரம்...
84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்
camera icon7
Dwidwadash Yoga 2025
84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்
நடிகர் வெற்றி, பிரியாலயா நடிக்கும் புதிய படம்! வெளியானது பர்ஸ்ட் லுக்!
camera icon6
Black Gold
நடிகர் வெற்றி, பிரியாலயா நடிக்கும் புதிய படம்! வெளியானது பர்ஸ்ட் லுக்!
தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்.. மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்!

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 7 மீன்வர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் இன்று (ஆக. 09) கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களையும், அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதி உள்ளார். 

இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், இலங்கை கடற்படையினரால் இன்று (ஆக. 09) இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 7 இந்திய மீனவர்கள் அவர்களது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட மீன்பிடிப் படகுடன் சிறைபிடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தை ஒன்றிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மீனவர்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்திற்கு கடலை நம்பியே உயிர்வாழ்ந்து வரும் நிலையில், தற்போது சிறை வாசத்தின் அச்சத்திலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர். மீனவர்கள் நீண்டகாலமாக சிறையில் வைக்கப்படுவதால் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதோடு, அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு கடுமையான மன உளைச்சலையும் நிதி நெருக்கடியையும் சந்திக்கிறது.

எனவே, மேற்கூறியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விஷயத்தை திறம்படக் கையாண்டு, கைது செய்யப்பட்ட அனைத்து மீனவர்களையும் அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் உடனடியாக விடுவித்திட இந்திய அரசு உறுதியான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: ஈழத்தமிழச் சொந்தங்களை அடக்கி ஒடுக்குவதற்கு பெயர்தான் திராவிட மாடலா? சீமான் கேள்வி!

மேலும் படிக்க: Rain Alert: இன்று 5 மாவட்டங்களில் அடிச்சு ஊத்த போகும் மழை மழை.. வானிலை மையம் அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

MK StalinTamil Nadu fishermenMK Stalin letter to central govtJaishankar

Trending News