  • 10 சீட் ஜெயித்தாலும் விஜய் முதல்வர் ஆக வாய்ப்பு உள்ளது! எப்படி தெரியுமா?

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 30, 2026, 09:26 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வரும் மே 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளன. இந்த முறை தமிழகத்தில் யார் ஆட்சி அமைப்பார்கள் என்ற கேள்விக்கான விடை இதுவரையில் உறுதியாக தெரியாமல் இருந்து வருகிறது. நேற்று வெளியான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கூட பல்வேறு குழப்பங்களைத்தான் ஏற்படுத்தியுள்ளனவே தவிர, எந்த ஒரு கட்சி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை தெளிவாகக் கூறவில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணமாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அமைந்துள்ளது. ஒருசில கருத்துக்கணிப்புகளில் த.வெ.க 18 முதல் 24 இடங்களை கைப்பற்றும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது; வேறு சில கணிப்புகளில் அவர்கள் அதற்கும் குறைவான அல்லது கூடுதலான இடங்களை பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

234 சட்டமன்றத் தொகுதிகள்

தமிழகத்தில் மொத்தம் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைக்கக் குறைந்தபட்சம் 118 இடங்கள் தேவை. ஆனால், இந்த முறை எந்த ஒரு கட்சிக்கும் அல்லது கூட்டணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காது என்பதே பல அரசியல் விமர்சகர்களின் ஒட்டுமொத்தக் கருத்தாக உள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமையுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. விஜய் எவ்வாறு தமிழக அரசியல் களத்தை மாற்றியுள்ளார் மற்றும் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

முதலமைச்சர் நியமனம் எப்படி நடைபெறுகிறது?

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி, ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சரை மாநில ஆளுநர்தான் நியமிப்பார். ஒரு கட்சிக்கு 118 இடங்கள் கிடைத்தால், அந்த கட்சியின் தலைவர் நேரடியாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க அழைக்கப்படுவார். ஆனால், எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத போது, ஆளுநர் அதிக இடங்களை பெற்ற கட்சியையோ அல்லது கூட்டணியையோ ஆட்சி அமைத்து பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வாய்ப்பளிப்பார். அந்த சமயத்தில் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவு அவர்களுக்கு அவசியமாகும். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், 20 முதல் 30 இடங்களை பிடித்துள்ள ஒரு கட்சி, யாருக்கு ஆதரவு அளிக்கிறதோ அவர்கள் ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கான வாய்ப்பு என்ன?

இந்த முறை புதிய மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் விஜய், இரண்டு வெவ்வேறு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். தற்போது வெளியாகியுள்ள கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, விஜய்யின் த.வெ.க 15 முதல் 25 இடங்கள் வரை வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு பெரிய கூட்டணிகளுக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் போகலாம் என்பது தெளிவாகிறது. ஒருவேளை விஜய் கணிசமான இடங்களில் வெற்றி பெற்றால், அவர் தனித்து ஆட்சி அமைக்க முடியாது; அதே சமயம், மற்ற கட்சிகளுக்கு விஜய்யின் ஆதரவு தேவைப்பட்டால் அவர் பேரம் பேசலாம் அல்லது கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க அதிகச் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், அதிமுக மற்றும் த.வெ.க இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. இந்த சூழலை தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்தி, விஜய் முதலமைச்சர் பதவியை கேட்கவோ அல்லது ஆட்சியில் சரிபாதி அதிகாரத்தை கோரவோ அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கர்நாடகாவில் நடந்த சம்பவம் ஒரு முன்னுதாரணம்

2018ம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், பாஜக 104 இடங்களையும், காங்கிரஸ் 78 இடங்களையும், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் 37 இடங்களையும் வென்றன. கர்நாடகாவில் ஆட்சி அமைக்க 113 இடங்கள் தேவை. இதில் பாஜக அதிக இடங்களை வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாததால், காங்கிரஸ் மற்றும் ஜனதா தளம் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தன. இதில் வெறும் 37 இடங்களை மட்டுமே வென்ற ஜனதா தளத்தின் தலைவர் ஹெச்.டி. குமாரசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். குறைந்த இடங்களை பிடித்தாலும், சரியான கூட்டணி அமைத்தால் முதலமைச்சராக பதவியேற்க முடியும் என்பதை இந்த சம்பவம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இதேபோன்ற ஒரு கிங் மேக்கர் அல்லது கிங் சூழ்நிலை தற்போது தமிழகத்தில் விஜய்க்கு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

கருத்துக்கணிப்புகளின் முரண்பாடுகள்

பத்துக்கும் மேற்பட்ட செய்தி நிறுவனங்கள் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளன. சில கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி 170-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை பெற்று மாபெரும் வெற்றி பெறும் என்கின்றன. வேறு சில கணிப்புகள் அதிமுக கூட்டணி 131 முதல் 150 இடங்களை கைப்பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதல்வராவார் என தெரிவிக்கின்றன. பெரும்பாலான முடிவுகள் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தனிப்பெரும்பான்மை இடங்களை வெல்வதில் சிக்கல் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த இரண்டு பெரிய கட்சிகளின் வாக்குகளை கணிசமாக பிரித்துள்ளது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது. இதனால், தமிழக அரசியல் களத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒருவேளை மூன்று பிரதான கூட்டணிகளுக்கும் பெரும்பான்மை இடங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், அதிமுகவும் த.வெ.க-வும் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியை ஏற்படுத்தலாம்; அதில் விஜய் அதிகாரத்தை பகிர்ந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், இவை அனைத்துமே மே 4ம் தேதி வெளியாக உள்ள அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்தே அமையும். ஒருவேளை திமுக அல்லது அதிமுக கூட்டணிகளில் ஏதாவது ஒன்று 118 இடங்களை தாண்டிவிட்டால், அவர்கள் சுலபமாக ஆட்சி அமைப்பார்கள். இரு கட்சிகளுக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில் மட்டுமே, அது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குக் கூடுதல் லாபமாக அமையும். 

