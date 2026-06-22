/தளபதி To முதலமைச்சர்.. 17 வருட பக்கா பிளான்! திராவிடத்தை உடைத்து அரியணை ஏறிய விஜய்

முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தனது 52 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். அவருக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். விஜய்யின் வாழ்க்கை பயணம் அனைவரையும் இன்று மீண்டும் பேச வைத்திருக்கிறது. குறிப்பாக கட்சி தொடங்கி இரண்டரை ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் ஆகி காட்டிருப்பது அனைவரையும் ஆட்சரியப்படுத்தி உள்ளது. ஆனால் அவரது அரசியல் பயணம் ஈடுபாடு என்பது கிட்டத்தட்ட 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் இருந்து வந்துள்ளது. எதிர்கால அரசியல் வாழ்க்கையை அவர் அப்போதில் இருந்தே தொடங்கி விட்டதாக சில பேசி வருகின்றனர். அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
இயக்குனர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரின் மகனாக தொடங்கிய அவரது திரைப்பயணம், காலப்போக்கில் அவருக்கென ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி கொடுத்தது இல்லை விஜய் அதனை உருவாக்கி கொண்டார் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஆரம்பத்தில் அவரது நடிப்பு, தோற்றத்தை கிண்டல் செய்த பலர் பிற்காலத்தில் வாய் திறக்க ஆச்சரியப்பட வைத்தது. அவருக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளமே உருவானது.
எம்ஜிஆர் - சிவாஜி, ரஜினி - கமல் என்ற வரிசையில் விஜய் - அஜித் என்ற காம்போவும் உருவானது. இந்த சூழலில்தான், விஜய் தனது அரசியல் நகர்வை தொடங்கினார். கிட்டத்தட்ட 17 ஆண்டு கால பயணமே அவரை இன்று முதலமைச்சர் ஆக்கி இருக்கிறது எனலாம்.
2008 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை ராணுவத்தால் இலங்கை தமிழர்கள் தாக்கப்படுவதை கண்டித்து சென்னையில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது. அதில் விஜய் தனது தாய், தந்தையுடன் கலந்து கொண்டார். அவரது ரசிகர்களும் அந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்று கொண்டனர்.
இதையடுத்து விஜய் தனது ரசிகர் மன்றத்தை விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்ற அமைப்பை தொடங்கினார். இந்த அமைப்பின் மூலம் அவரது ரசிகர்கள் பொதுமக்கள் இரத்த தானம் செய்வது உள்ளிட்ட சில உதவிகளை செய்து வந்தனர்.
2011ஆம் ஆண்டில் டெல்லியில் நடந்த ஊழலுக்கு எதிரான அண்ணா ஹசாரே உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்தார்.
தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை ராணுவத்தினரால் கைது செய்வதை கண்டித்து தூத்துக்குடியில் மிக பெரிய போராட்டம் நடந்தது. அதில் விஜய் பங்கேற்று பேசினார்.
2017 ஆம் ஆண்டு நீட் தேர்வில் போதிய மதிப்பெண் எடுக்காததால் தனது மருத்துவ கனவு நிராசையானது என்பதால் தற்கொலை செய்துக்கொண்டார். இச்சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த சூழலில், விஜய், அனிதாவின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து தனது ஆறுதலை தெரிவித்தார்.
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டில் சென்னை மெரினாவில் மாபெரும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டு தனது ஆதரவை தெரிவித்தார்.
தூத்துக்குடியில் ஸ்டரைலைட் ஆலைக்கு எதிராக மாபெரும் போராட்டம் நடந்தது. குறிப்பாக தென்னிந்திய நடிகர்கள் சார்பாக நடத்திய போராட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டார். அதேபோல் இந்த போராட்டத்தின் போது நடந்த தூப்பாக்கிசூட்டில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் குடும்பத்தினரை விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
10ம் மற்றும் 12ம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக அவர்களுக்கு பரிசு கொடுத்து பாராட்டினார். இது இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இப்படி பல விஷயங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்ட பிறகே விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கினார். இந்த நிலையில், இதுவரை திராவிட கட்சிகளின் கோட்டையாக இருந்த தமிழ்நாட்டை தன் வசம் ஆக்கி உள்ளார் விஜய்.