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தளபதி To முதலமைச்சர்.. 17 வருட பக்கா பிளான்! திராவிடத்தை உடைத்து அரியணை ஏறிய விஜய்

கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு மக்கள் நலப் போராட்டங்கள் மற்றும் சமூகப் பணிகளில் ஈடுபட்டு, தனது அரசியல் அஸ்திவாரத்தை அமைத்த விஜய், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் மூலம் இரண்டரை ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக அரியணை ஏறியுள்ள அவரது 17 ஆண்டுகால அரசியல் பயணம் குறித்த தொகுப்பு. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 22, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:00 PM IST
தளபதி To முதலமைச்சர்.. 17 வருட பக்கா பிளான்! திராவிடத்தை உடைத்து அரியணை ஏறிய விஜய்
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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தளபதி To முதலமைச்சர்.. 17 வருட பக்கா பிளான்! திராவிடத்தை உடைத்து அரியணை ஏறிய விஜய்
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