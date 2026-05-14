/200 யூனிட் இலவச மின்சாரம்: மின் கட்டணம் எவ்வளவு குறையும்? வெளியான அறிவிப்பு

TN Government 200 Unit Free Electricity: தமிழக முதல்வர் விஜய் கொண்டு வந்த 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 10ஆம் தேதி முதல் 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. எனவே, 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் மூலம் மின் கட்டணம் எவ்வளவு குறையும் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
TN Government 200 Unit Free Electricity: தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். விஜய் பதவியேற்ற முதல் நாளே முக்கிய திட்டங்களுக்கு அவர் கையெழுத்திட்டார். குறிப்பாக, 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டத்திற்கு அவர் கையெழுத்திட்டார். இந்த திட்டம் பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் 200 யூனிட் வரை மின்சார கட்டணம் செலுத்தவில்லை. அதே நேரத்தில், 2 மாதங்களுக்கு 500 யூனிட் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தான் 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 500 யூனிட்டுக்கு மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்து இருந்தது.
அதாவது, 500 யூனிட்டுக்குள்ளே பயன்படுத்துவோருக்கு 200 யூனிட் இலவசமாகவும், 500 யூனிட்டுக்கு மேல் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 100 யூனிட்டுகள் இலவசமாக கணிக்கிடப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்து இருக்கிறது. இதன் மூலம், இரண்டு மாதங்கள் 500 யூனிட் வரை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மட்டும் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும். எனவே, இந்த 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் மூலம் மின்கட்டணம் எவ்வளவு செலுத்த வேண்டி இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் அறிவித்தப்படி, பொதுமக்களுக்கு 200 யூனிட் மின்சாரம் வழங்கப்படவிருக்கிறது. இம்மாத முதல் 200 யூனிட் மின்சாரம் தொடர்பான விவரபட்டியலை மின்வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், 200 யூனிட்டுக்கு மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மின்கட்டணத்தில் இருந்து எவ்வளவு மிச்சமாகும என்ற விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
|யூனிட்
|புதிய மின் கட்டணம்
|பழைய மின் கட்டணம்
|210
|ரூ.282
|ரூ.47
|220
|ரூ.326
|ரூ.94
|230
|ரூ.376
|ரூ.141
|240
|ரூ.423
|ரூ.188
|250
|ரூ.470
|ரூ.235
|260
|ரூ.517
|ரூ.282
|270
|ரூ.564
|ரூ.329
|280
|ரூ.611
|ரூ.376
|290
|ரூ.658
|ரூ.423
|300
|ரூ.705
|ரூ.470
|310
|ரூ.752
|ரூ.517
|320
|ரூ.799
|ரூ.564
|330
|ரூ.846
|ரூ.611
|340
|ரூ.893
|ரூ.658
|350
|ரூ.940
|ரூ.705
|360
|ரூ.987
|ரூ.752
|370
|ரூ.1034
|ரூ.799
|380
|ரூ.1081
|ரூ.846
|390
|ரூ.1128
|ரூ.893
|400
|ரூ.1301
|ரூ.940
|410
|ரூ.1238
|ரூ.1003
|420
|ரூ.1301
|ரூ.1066
|430
|ரூ.1364
|ரூ.1192
|440
|ரூ.1427
|ரூ.1255
|450
|ரூ.1490
|ரூ.1318
|460
|ரூ.1533
|ரூ.1381
|470
|ரூ.1616
|ரூ.1444
|480
|ரூ.1679
|ரூ.1507
|490
|ரூ.1742
|ரூ.1612
|500
|ரூ.1805
|ரூ.1570
500 யூனிட்டுக்கு உள்ளே மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் மூலம் மேற்கண்டவாறு மின்கட்டணம் குறையக் கூடும். அதே நேரத்தில், 500 யூனிட்டுக்கு மேல் மின்சார பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மின் கட்டணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.