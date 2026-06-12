/ “முள்ளை முள்ளால் எடுக்கும் முதலமைச்சர்” - ஆட்டம் காணப்போகும் திமுக மாஜிக்கள்: அதிரடியில் அருண்..!

DMK Ex Minister Corruption case: கடந்த திமுக ஆட்சியில், திமுகவிற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்த அருண் ஐ.பி.எஸ் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது. அந்த வகையில், சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு தவெக தலைவர் விஜய் சென்னையில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு பாசிச ஆட்சி போல் செயல்பட்டார். அது மட்டுமின்றி கடந்த ஆட்சி காலத்தில் அமைதியாக இருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தற்போது அதிரடி சோதனைகளை நடத்தி லஞ்சம் வாங்குபவர்கள் மீது அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
திமுக ஆட்சியில் தமிழக சட்ட ஒழுங்கு ஏடிஜிபி, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் என முக்கிய பதவிகளிலெல்லாம் பதவி வகித்து திமுகவிற்கு தீவிர விசுவாசியாக இருந்து வந்தார். மற்ற கட்சியினர் சிறு தவறு செய்தால் கூட அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இது பாசிச அடக்குமுறை என மக்களால் பேசப்பட்டது. அதன் பின்னர் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த தவெக அரசு பல்வேறு அதிகாரிகளை துறை மாற்றம் மற்றும் இடமாற்றம் செய்தது. அந்த வகையில், சட்டம் ஒழுங்கு துறை என்ற பெயரில் அராஜகம் செய்து வந்த அருணை முதலமைச்சர் விஜய், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரியாக நியமித்தார்.
தவெக ஆட்சி அமைத்த உடன், கடந்த திமுக ஆட்சியில் தவெகவிற்கு குடைச்சல் கொடுத்த அரசு அதிகாரிகளை ஒரங்கட்டாமல் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த முடிவெடுத்தார். அதனடிப்படையில், கடந்த திமுக ஆட்சியின் அதிகாரிகளாக அறியப்பட்ட தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், அமுதா ஐ.ஏ.எஸ், உதயசந்திரம் ஆகியோரை ஓரங்கட்டி வைக்காமல் அவர்களை முக்கிய பொறுப்புகளில் அமர்த்தினர்.
அதேபோல ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் வட்டத்திலும் டிஜிபிக்கள் சந்தீப் ராய் ரத்தோர், வெங்கட்ராமன் , ஐஜிக்கள் அஸ்ரா கார்க், சங்கர் உள்ளிட்டோரும் முக்கிய பொறுப்புகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இதில் முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால், அருணுக்கு மட்டும் முக்கிய பொறுப்புகளைக் கொடுக்கக் கூடாது என பல்வேறு தரப்பிலிருந்து எதிர்ப்புகள் வந்தது. அதனை பொறுப்படுத்தாத தவெக விஜய் எதிர்ப்புக் குரல்களையும் மீறி தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநராக அருணை நியமித்தார்.
தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட அருண் பணியமர்த்தப்பட்டதிலிருந்து பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் கடந்த ஆட்சி திமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள், அமைச்சர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.கடந்த திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற ஊழல் தொடர்பாக அடுத்தடுத்து வழக்குகளை பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
விஜயின் இந்த திட்டம் ‘முள்ளை முள்ளால் எடுப்பது போல் உள்ளதாகவும்’ ‘இனி தான் ஆட்டம் ஆரம்பம்’ என்று பலரும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். திமுகவிற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்த அருணை தற்போது அவர்களுக்கு எதிராகவே திருப்பி விடப்பட்டிருப்பது திமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
கடந்த ஆட்சியில் பல்வேறு துறைகளில் நடைபெற்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே. அந்த வகையில் முக்கிய துறைகளை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த சேகர்பாபு, நேரு, செந்தில்பாலாஜி, வேலு, சக்கரபாணி, மா.சுப்பிரமணி, துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் மீதும் ஊழல் புகார்களை பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது. இதில் கே.என்.நேரு மீது ஏற்கனவே ஊழல் புகார் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், மற்ற திமுக மாஜிக்கள் மீது எப்போது வேண்டுமானாலும் வழக்கு பதியப்படலாம் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக அதிமுக அமைச்சராக இருந்தபோது வீடு கட்ட தனியார் நிறுவனத்திடம் லஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் வைத்தியலிங்கம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன்பிறகு அவர் திமுகவில் இணைந்த நிலையில், கடந்த திமுக ஆட்சியில் அவர் மீதான வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் மீது மட்டுமல்லாமல் அடுத்தடுத்து உள்ள முன்னாள் மாஜிக்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்ய அருண் ஐபிஎஸ் உத்தரவிட்டிருப்பது திமுகவினரிடையே ஒரு பெரிய கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.