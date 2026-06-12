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“முள்ளை முள்ளால் எடுக்கும் முதலமைச்சர்” - ஆட்டம் காணப்போகும் திமுக மாஜிக்கள்: அதிரடியில் அருண்..!

DMK Ex Minister Corruption case: திமுக ஆட்சியில் காவல்துறையில் திமுகவிற்கு ஆதரவாக இருந்த அருண் ஐபிஎஸ் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு மாற்றப்பட்ட பின்னர் அவரை வைத்தே முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான பல்வேறு ஊழல் வழக்குகள் பதியப்பட்டு விசாரணை நடத்த அனைத்து ஆதாரங்களையும் அருண் சேகரித்து வருவதால் திமுகவினர் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 12, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:17 PM IST
“முள்ளை முள்ளால் எடுக்கும் முதலமைச்சர்” - ஆட்டம் காணப்போகும் திமுக மாஜிக்கள்: அதிரடியில் அருண்..!
Image Credit: DMK Ex Ministers Corruption

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“முள்ளை முள்ளால் எடுக்கும் முதலமைச்சர்” - ஆட்டம் காணப்போகும் திமுக மாஜிக்கள்
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