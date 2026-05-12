விஜய்யும், உதயநிதியும் கல்லூரியில் ஒரே வகுப்பா? இருவருக்கும் வயது வித்தியாசம்!

"முதல்வர் விஜய்யுடன் நான் ஒரே கல்லூரியில்தான் படித்தேன்" - எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி! இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 12, 2026, 02:12 PM IST
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு வாரமாக நிலவி வந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை தற்போது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது. நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழத் தலைவர் விஜய் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். மே 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானது முதல் கடந்த 9ம் தேதி வரை தமிழகத்தில் பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை நிலவியது. திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் கூட்டணி வைக்கும் அளவிற்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆனாலும், 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த விஜய், கடந்த 10ம் தேதி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இந்நிலையில், சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், விஜய் குறித்து பேசியுள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

இன்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “முதல்வர் விஜய் எங்களுடைய தலைவர் வீடுகளுக்கும், கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் வீடுகளுக்கும் சென்று வாழ்த்துகளை பெற்றார். அந்த அரசியல் நாகரிகம் பேரவையிலும் தொடர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேரவையில் எதிர்க்கட்சியாக மட்டும் இல்லாமல், ஆக்கபூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக நிச்சயம் செயல்படும். திமுக என்றைக்கும் ஆக்கசக்திதான். பண்பாட்டு ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் இந்தியாவில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழ்நாடு முன்னேறி இருப்பதற்கு பேரவையில் நடைபெற்ற விவாதங்களும், எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுகளும், இயற்றப்பட்ட சட்டங்களும் தான் காரணம். ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும், எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி என்றால் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் தமிழ்நாட்டு மக்களும் விரும்புவார்கள். திமுகவும் அதைத்தான் விரும்புகிறது.

பேரவை தலைவரும் நானும், முதல்வர் விஜயும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள் தான். ஆனால் அரசியல் நடத்துவதில் திமுக தான் சீனியர் பேட்ச். 1967ம் ஆண்டு முதல் ஆட்சிக்கு வந்தது திமுக தான். அந்த வகையில், எங்களுடைய அறிவையும் அனுபவத்தையும் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். அதை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்களும் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், நமக்கு தமிழ்நாட்டின் மாநில நலன்தான் மிகவும் முக்கியம்” என்று பேசினார்.

ஒரே கல்லூரியில் படித்த விஜய் - உதயநிதி

“நானும் முதல்வரும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள்” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இருவரும் எந்த கல்லூரியில் படித்தார்கள், எந்த ஆண்டு படித்தார்கள் போன்ற விவரங்களை பலரும் தேடி வருகின்றனர். முதல்வர் விஜய் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருவரும் சென்னையில் உள்ள லயோலா கல்லூரியில் படித்துள்ளனர். ஆனால், இருவரும் ஒரே ஆண்டில் படிக்கவில்லை. விஜய் கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு நடிப்புக்கு சென்று விட்டார். அதே சமயம், உதயநிதி ஸ்டாலின் லயோலா கல்லூரியில் காமர்ஸ் பட்டம் பெற்றுள்ளார்.

விஜய்க்கு தற்போது 51 வயதாகும் நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு 48 வயதாகிறது. மேலும், உதயநிதியின் பட தயாரிப்பு நிறுவனமான ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் தயாரித்த முதல் படம் விஜய்யை வைத்து எடுக்கப்பட்ட குருவி தான். அந்த படத்தில் விஜய், த்ரிஷா, சுமன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தை தரணி இயக்கியிருந்தார். 2008ம் ஆண்டு இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. அதனை தொடர்ந்து, ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் சூர்யாவை வைத்து ஆதவன், கமலை வைத்து மன்மதன் அம்பு போன்ற படங்களையும் தயாரித்தது. ஒரே கல்லூரியில் படித்த இவர்கள் தற்போது முதல்வர் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவராக உருவாகி இருப்பது தமிழக அரசியலில் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

உதயநிதி ஸ்டாலின் தயாரித்த படம் நாயகன் இயக்குனர் வெளியான ஆண்டு
குருவி (முதல் படம்) விஜய்      தரணி 2008
 ஆதவன்  சூர்யா கே.எஸ். ரவிக்குமார் 2009
மன்மதன் அம்பு   கமல்ஹாசன்   கே.எஸ். ரவிக்குமார் 2010    
ஏழாம் அறிவு   சூர்யா     ஏ.ஆர். முருகதாஸ் 2011          

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. விஜய் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவரும் எந்தக் கல்லூரியில் படித்தார்கள்?

முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவரும் சென்னையில் உள்ள புகழ்பெற்ற லயோலா கல்லூரியில்தான் படித்தார்கள். 

2. இருவரும் ஒரே ஆண்டில் கல்லூரியில் படித்தார்களா?

இல்லை, இருவரும் ஒரே கல்லூரியில் படித்திருந்தாலும் ஒரே ஆண்டில் படிக்கவில்லை. விஜய் தனது கல்லூரிப் படிப்பைப் பாதியிலேயே முடித்துக் கொண்டு திரைப்படங்களில் நடிக்கச் சென்றுவிட்டார். உதயநிதி ஸ்டாலின் அங்கு காமர்ஸ் துறையில் பட்டம் பெற்றார்.

