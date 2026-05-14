/ரூ. 2500 மகளிர் உரிமை தொகை எப்போது? முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

Magalir Urimai Thogai CM Vijay Latest Update: மகளிர் உரிமை தொகை மே 15 ஆம் தேதி வரவு வைக்கப்படாது என்றும் இந்த திட்டத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய கால அவகாசம் தேவை என்றும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
மகளிர் உரிமை தொகை என்ற திட்டத்தை இதற்கு முன்பாக இருந்த திமுக அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவிகளுக்கும் மாதம்தோறும் ரூ. 1000 வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்த சூழலில், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மூன்று மாதங்கள் (பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல்) மற்றும் கோடை கால தொகை என சேர்த்து ரூ. 5000 வழங்கப்பட்டது. இது தேர்தல் காலத்தில், வழங்க முடியாது என்பதால், மொத்தமாக பயணாளர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படட்து.
அதேசமயம், தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால், மகளிர் உரிமை தொகை ரூ. 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில், தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததுள்ளனர். மறுபக்கம் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது. விஜய்யும் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், மகளிருக்கு ரூ. 2,500 என்ற வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
சட்டமன்றத்தில் பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக ஆட்சியில் அமல்படுத்தப்பட்ட எந்த திட்டத்தையும் நிறுத்த வேண்டாம். குறிப்பாக மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ. 1000 என்ற தொகையை வழங்கப்போல் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்த நிலையில், மகளிர் உரிமை தொகை நாளை (மே 15) வரவு வைக்கப்படாது என்றும், உதவி தொகையை ரூபாய் ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்த கால அவகாசம் தேவை என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அரசானையில், பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000/- உரிமைத்தொகையாக வழங்கப்பட்டு வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தினை மறுசீரமைப்பு செய்ய அரசுக்கு உரிய கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.
மே 2026 மாதத்திற்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் விரைவில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த உதவி தொகையை ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்த கால அவகாசம் தேவை என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
1) நாளை (மே 15) மகளிர் உரிமை தொகை வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுமா?
இல்லை. நாளை (மே 15) மகளிருக்கான ரூ. 1000 வரவு வைக்கபடாது. ஆனால் இம்மாத்திற்கான ரூபாய் விரைவில் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
2) தவெக அறிவித்த ரூ. 2500 உரிமை தொகை எப்போது வழங்கப்படும்?
திட்டத்தை மறுசீரமைப்பு செய்யவும் நிதிநிலை மற்றும் அரசு கடன்கள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால், ரூ. 2500 வழங்க சிறிது காலம் எடுக்கும் என தெரிகிறது.
3) திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவந்த மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் நிறுத்தப்படுமா?
இல்லை. எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் அத்திட்டம் தொடரும் என தெரிகிறது. அதனை முதலமைச்சர் விஜய் ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தி வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|திட்டத்தின் பெயர்
|மகளிர் உரிமை தொகை
|தற்பொதைய உதவிதொகை
|ரூ. 1000
|தவெக வாக்குறுதி
|ரூ. 2500
|மே 15 தொகை நிலை
|வரவு வைக்கப்படாது
|அரசு விளக்கம்
|கால அவகாசம் தேவை