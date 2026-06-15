/CM விஜய் அடித்த சிக்ஸர்... சொல்லாத வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிய தவெக - மாஸ் அறிவிப்பு

Muthalamaicharin Kalai Unavu Thittam Extension: முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு தந்தை பெரியார் அவர்களின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 அன்று விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின்… pic.twitter.com/jGRdHYaWoG— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 15, 2026
குறிப்பாக தந்தை பெரியாரின் வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி அன்று காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பின் முதலமைச்சர் விஜய் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து இன்று (ஜூன் 15) ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை 6ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விரிவாக்கம் செய்திட ஏதுவாக, தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி இத்திட்டத்தினை முதற்கட்டமாக தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு துறை அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுரை வழங்கினார்.
முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் என்பது பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம் ஆகும். இத்திட்டம் கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்டது. 2021ஆம் ஆண்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது, அதன் தேர்தல் அறிக்கையில் கூட இத்திட்டம் குறித்து குறிப்பிடப்படவில்லை.
முதல் கட்டம்: அந்த வகையில், 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி அன்று பள்ளிக் குழந்தைகளின் பசியை போக்கும் வகையில், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்பபடுத்தப்பட்டது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அன்றைய தினம் மதுரை மாவட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைத்தார். முதலில் இத்திட்டம் அரசுப் பள்ளியை சேர்ந்த 1ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ, மாணவியருக்கு செயல்படுத்தப்பட்டதாகும். காலை மற்றும் மதியம் சத்துணவு பள்ளிகளில் தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 2022ஆம் ஆண்டில் முதற்கட்டமாக 1,545 பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டது.
2வது கட்டம்: இதற்கு கிடைத்த பெரும் வரவேற்பை தொடர்ந்து, 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1ஆம் தேதி அன்று மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பள்ளிகளில், அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளில் இந்த திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. 2வது கட்டத்தில் 433 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 56,160 பள்ளி குழ ந்தைகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.
3வது கட்டம்: அடுத்து 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி மூன்றாவது கட்டமாக விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. அனைத்து அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளிலும் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்ட்டது. மொத்தமாக 30 ஆயிரத்து 922 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 15.32 லட்சம் குழந்தைகள் பயன்பெற்றனர்.
4வது கட்டம்: அடுத்து 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி அன்று 4வது கட்டமாக கிராமப்புறங்களில், ஊரகப் பகுதிகளில் செயல்படும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளிலும் திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டது. ஆக மொத்தம் நான்கு கட்டங்களில் இதுவரை 34 ஆயிரத்து 987 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 17.53 லட்சம் குழந்தைகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், 2026 தேர்தல் அறிக்கையில் திமுக இந்த திட்டத்தை 8ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுப்படுத்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. ஆனால் அதேநேரத்தில், தவெக அதன் தேர்தல் அறிக்கையில் இது குறித்து எவ்வித வாக்குறுதியும் அளிக்கவில்லை. அப்படியிருந்தும், தற்போது திமுக கொடுத்த வாக்குறுதியை முதல்வர் விஜய் தற்போது அறிவித்துள்ளது ஆரோக்கிய அரசியலாக பார்க்கப்படுகிறது.