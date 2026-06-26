/'ஜனநாயகன்’ தயாரிப்பாளருக்கு முக்கிய அரசு பொறுப்பு! CM போட்ட அதிரடி உத்தரவு..

Venkat K Narayana Special Representative : கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனரும், முதல்வர் விஜய்க்கு நெருக்கான நண்பர்களுள் ஒருவராகவும் இருப்பவர் வெங்கட் கே.நாராயணன். இவர், தற்போது இவர் டெல்லியில் தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்புப் பிரதிநிதியாக வெங்கட் கே. நாராயணனை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. , கடைசியாக ஜோசப் விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் தான் இந்த வெங்கட் கே. நாராயணன். pic.twitter.com/UR9EGpXi26— தங்க.காளிப்பாண்டி (@sureshkalipandi) June 26, 2026
இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் அரசாணையில் இன்றைய தேதியில் இருந்து (ஜூன் 26) ஓராண்டிற்கு வெங்கட் கே.நாராயணாவை டெல்லியில், தமிழ்நாட்டு அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஓராண்டுக்கு தற்காலிக முறையில் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜய் தலைமியிலான அரசின் பரிந்துரையில், ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார்.
முதல்வர் விஜய், சினிமாவை விட்டு முழுமையாக விலகும் முன்பு கடைசியாக நடித்திருந்த படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தை கே.வி.என்.ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக இருப்பவர், வெங்கட்.கே.நாராயணா. கேவிஎன் நிறுவனம் முதன் முதலில் தயாரித்த தமிழ் படம், ஜனநாயகன்தான். இந்த படம், சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக ரிலீஸ் ஆக முடியாமல் போனாலும், இப்படத்தின் தயாரிப்பாளருடன் முதல்வர் விஜய்க்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே நல்லுறவு இருந்தது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழகம், நடந்து முடிந்த தேர்தலில், 108 இடங்களில் அதிக வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றது. ஆனால், இக்கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், ஆட்சியமைப்பதில் தவெக சிக்கலை சந்தித்தது. அப்போது, கவர்னரை விஜய் சந்திக்க சென்றார். அப்போது, அவருடன் தயாரிப்பாளர் வெங்கட்.கே.நாராயணாவும் உடனிருந்தார். இதை பார்த்த பலர், ஆளுநரை பார்க்க, இவர் ஏன் தன் படத்தின் தயாரிப்பாளருடன் செல்கிறார் என்கிற கேள்வி எழுந்திருந்தது. தற்போது, இவருக்கு அரசு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதால், இவர்களுக்குள் ஏதேனும் “டீலிங்” இருக்குமோ என மக்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
தவெக அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, முதல்வர் விஜய் தன்னுடைய ஆஸ்தான ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட்டிற்கு முதல்வரின் தனிச்செயலாளர் பதவியை கொடுத்தார். ஒரு ஜோசியருக்கு அரசு பதவி வழங்குவதா என கடும் கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், அந்த அரசாணை உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, விஜய்யின் மேனேஜரும் ரூட் நிறுவனத்தின் தலைவருமான ஜெகதீஷ் பழனிசாமிக்கு இந்த பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுவும் மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. கூடவே, இப்போது ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கும் அரசுப்பதவி வழங்கப்பட்டிருப்பதும் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.