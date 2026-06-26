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'ஜனநாயகன்’ தயாரிப்பாளருக்கு முக்கிய அரசு பொறுப்பு! CM போட்ட அதிரடி உத்தரவு..

Venkat K Narayana Special Representative : முதல்வர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தை தயாரித்த வெங்கட்.கே.நாராயணன், டெல்லி தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக டெல்லியில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:41 PM IST
'ஜனநாயகன்’ தயாரிப்பாளருக்கு முக்கிய அரசு பொறுப்பு! CM போட்ட அதிரடி உத்தரவு..
Image Credit: Venkat K Narayana | X pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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'ஜனநாயகன்’ தயாரிப்பாளருக்கு முக்கிய அரசு பொறுப்பு! CM போட்ட அதிரடி உத்தரவு..
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