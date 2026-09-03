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அடுத்த பிரதமர் CM விஜய்? ஜோதிடர்களின் கூற்றுக்கெல்லாம் பதிலளிக்க முடியாது: மாணிக்கம் தாகூர் பதில்

CM Vijay as PM: காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி விஜய்யைப் பிரதமர் நாற்காலியில் அமர வைப்பார் என்று தவெக எம்.எல்.ஏ. கனிமொழி கூறிய கருத்துக்குப் பதிலளித்த தாகூர், "ஏதோ ஒரு ஜோதிடரின் கூற்றுகளுக்கெல்லாம் என்னால் பதிலளிக்க முடியாது," என்று கூறியுள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 03, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:36 AM IST
அடுத்த பிரதமர் CM விஜய்? ஜோதிடர்களின் கூற்றுக்கெல்லாம் பதிலளிக்க முடியாது: மாணிக்கம் தாகூர் பதில்
Image Credit: CM Vijay as PM? Congress Responds (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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