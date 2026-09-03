/அடுத்த பிரதமர் CM விஜய்? ஜோதிடர்களின் கூற்றுக்கெல்லாம் பதிலளிக்க முடியாது: மாணிக்கம் தாகூர் பதில்

தமிழக முதல்வர் விஜய்தான் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் என தவெக-வின் பல தொண்டர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கூறிக்கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில், இந்த கருத்தானது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியமைக்க முக்கிய காரணமாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியை ஆத்திரமடையச் செய்துள்ளது.
முதல்வர் விஜய்யை எதிர்காலப் பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தும் 'தமிழக வெற்றி கழகத்தின்' (TVK) முயற்சியை, காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் ஒரு "திசைதிருப்பும் உத்தி" என்று கூறி நிராகரித்துள்ளார். காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி விஜய்யைப் பிரதமர் நாற்காலியில் அமர வைப்பார் என்று தவெக எம்.எல்.ஏ. கனிமொழி சந்தோஷ் கூறிய கருத்துக்குப் பதிலளித்த தாகூர், அத்தகைய கருத்துகளுக்குத் தன்னால் பதிலளிக்க முடியாது என்று கூறினார்.
"ஏதோ ஒரு ஜோதிடர்களின் கூற்றுகளுக்கெல்லாம் என்னால் பதிலளிக்க முடியாது," என்று கூறிய மாணிக்கம் தாகூர், ஊழலற்ற தமிழகத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகளுக்கு காங்கிரஸ் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் என்பதையும் வலியுறுத்தினார்.
ஊடகங்களிடம் பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சியை உறுதி செய்யவும், இங்கு பாஜக காலூன்றுவதைத் தடுக்கவும் காங்கிரஸ் கட்சி விஜயை ஆதரித்ததாகக் கூறினார்.
தமிழகத்தில் ஒரு "புதிய அமைப்பை" உருவாக்க விஜய் முயற்சிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட தாகூர், ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்பவர்கள் அல்லது ஆய்வுக்கு அஞ்சுபவர்கள், கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் வகையில் கதைகளைப் பரப்புவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். "அவரது முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதை நாங்கள் எங்கள் கடமையாகக் கருதுகிறோம்," என்று அவர் கூறினார்.
"அவரைப் பொறுத்தவரை, ஊழலற்ற தமிழகத்தை உருவாக்க ஒரு புதிய அமைப்பை அவர் கட்டமைக்க முயல்கிறார். ஆனால், ஊழல்வாதிகள், தவறு செய்தவர்கள் மற்றும்'ஐயோ, நம்மைப் பிடித்துவிடுவார்களோ' என்று அச்சத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கதைகளைக் கட்டியெழுப்புகிறார்கள்," என்று தாகூர் கூறினார்.
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனும் வளர்ந்து வரும் இந்த அரசியல் சூழலை விமர்சித்தார். இரு கட்சிகளும் முன்வைக்கும் தலைமை தொடர்பான கோரிக்கைகளில் உள்ள தெளிவின்மையை அவர் கேள்விக்குள்ளாக்கினார். பிரதமர் பதவிக்கு விஜய்யை ஆதரிக்கும் தவெக-வினரின் கருத்துகளுக்குப் பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "விஜய் பிரதமரா? ராகுல் காந்தி பிரதமரா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
"அந்தக் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸின் தலைவர், ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் என்று கூறுகிறார். ஆனால், இவர்கள் (TVK) விஜய் தான் முதல்வர் என்று கூறுகிறார்கள்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஒரு நபர் முதல்வராவதற்கான தகுதி உள்ளவரா என்பது இரண்டாம் பட்சமான கேள்வி என்று கூறிய நயினார் நாகேந்திரன், ஒரு கூட்டணியில் தலைமை குறித்த கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பது, அக்கூட்டணி ஆட்சியில் எவ்வாறு செயல்படும் என்பது குறித்த கேள்விகளை எழுப்புகிறது என்று வாதிட்டார்.
"ஒருவர் முதலமைச்சர் பதவி வகிக்கத் தகுதியானவரா இல்லையா என்பது இரண்டாம் பட்சமான விஷயம். ஆனால், அதிலேயே அவர்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லாதபோது, அவர்கள் தமிழக மக்களுக்காக என்ன செய்யப் போகிறார்கள்?"
அமைச்சர் ஒருவர் பதவி விலகுவதாக மிரட்டியது தொடர்பான தற்போதைய அரசியல் சர்ச்சையைக் குறிப்பிட்டு, மாநில அரசையும் அவர் விமர்சித்தார். "ஒரு அமைச்சர், 'நான் என் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன்' என்று கூறுகிறார். இத்தகைய சூழலில்தான் இந்த அரசு தற்போது இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது," என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படுவதால் மக்கள் நிகழ்வுகளைத் தாங்களே நேரடியாகப் பார்க்க முடிகிறது என்றும், இதன் அரசியல் விளைவுகள் மிக முக்கியமானதாக அமையக்கூடும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
முன்னதாக, தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் சில சுவரொட்டிகள் தென்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த விவாதம் தொடங்கியது. மாநிலத்தின் துறைமுக மற்றும் தொழில் நகரமான தூத்துக்குடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த விஜய் தொடர்பான சுவரொட்டிகளில் "நாளைய பிரதமர்" என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. இதைத் தொடர்ந்து கூட்டணியிலிருந்து விலகுவோம் என காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்கள் அச்சுறுத்தினர்.
கூட்டணியிலிருந்து விலகுவோம் என்று காங்கிரஸ் கூறியது குறித்து கனிமொழியிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்குப் பதிலளித்த தவெக எம்.எல்.ஏ கனிமொழி, ராகுல் காந்தியே விஜய்யைப் பிரதமராக்குவார் என்றும், "2029-ல் யார் உள்ளே வருகிறார்கள், யார் வெளியே செல்கிறார்கள்" என்பதைப் பார்ப்போம் என்றும் கூறினார்.
"2029-ல் யார் உள்ளே வருகிறார்கள், யார் வெளியே செல்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். தளபதியை முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர வைத்தது நமது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திதான். எனவே, 2029-ல் விஜய்யின் கையைப் பிடித்து அவரையே பிரதமர் நாற்காலியிலும் அவர் அமர வைப்பார்," என்று கனிமொழி கூறினார்.
2029-ம் ஆண்டுக்கான தனது கணிப்பில் மிகுந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்திய அவர், 2025-லேயே விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராவார் என்று தான் அறிவித்ததாகவும், அதன்படியே 2026-ல் அவர் முதலமைச்சரானார் என்றும் குறிப்பிட்டார். "2025-ல் நான் சொன்னது 2026-ல் நடந்தது. எனவே, 2029-லும் இதுதான் நடக்கப்போகிறது என்று முழு நம்பிக்கையுடன் இப்போது கூறுகிறேன்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
2029-ல் முதல்வர் விஜய்யைப் பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவதை தவெக தலைவர்கள் ஆதரிக்கின்றனர். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தலைவரே நாட்டின் மிக உயர்ந்த அரசியலமைப்புப் பதவியை வகிக்க வேண்டும் என்று தவெக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.
"வட இந்திய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மக்களும் எங்கள் தலைவர் விஜய்யை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் ஆளும் ஆற்றல் கொண்டவர் அவர்தான்," என்று மூத்த தவெக தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் கூறினார்.
தனியார் ஊடகம் ஒன்றின் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளில், 2029-ம் ஆண்டிற்கான பிரதமர் பதவிக்கு விரும்பத்தக்க வேட்பாளர்களில் முதல்வர் விஜய்யும் இடம்பெற்று மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தது இந்த விவகாரத்திற்கு மேலும் கவனத்தை ஈர்த்தது. அந்தப் பட்டியலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி ஆகியோர் முறையே முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களைப் பிடித்திருந்தனர்.