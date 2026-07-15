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பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மதிய உணவு மெனு மாறுது... முதல்வர் விஜய் போட்ட உத்தரவு

TN Government Mid Day Meals: பள்ளிக் கல்வித் துறையின் சமீபத்திய ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது, ​​உணவுத் திட்டத்தைப் பற்றி முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு சில முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார். குறிப்பாக, வீட்டில் சமைக்கப்படும் உணவுக்கு இணையான உயர்தரமான மற்றும் சத்தான உணவு வகைகள் மாணவர்களுக்குக் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 15, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:12 PM IST
பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மதிய உணவு மெனு மாறுது... முதல்வர் விஜய் போட்ட உத்தரவு
Image Credit: TN Vijay New Order on Mid Day Meal Menu (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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