/பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மதிய உணவு மெனு மாறுது... முதல்வர் விஜய் போட்ட உத்தரவு

Tamil Nadu Government: தமிழக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கியமான செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழக பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் உணவின் தரம் மற்றும் வகைகளை மேம்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். இது தொடர்பான திருத்தப்பட்ட உணவுப் பட்டியல் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் சுமார் 40.8 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மதிய உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுகிறார்கள்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்குக் காய்கறி பிரியாணி, சாம்பார் சாதம், கொண்டைகடலை குழம்பு, தக்காளி சாதம், புளி சாதம், எலுமிச்சை சாதம், கறிவேப்பிலை சாதம் மற்றும் கீரை சாதம் போன்ற உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ், தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உப்புமா, கிச்சடி மற்றும் பொங்கல் போன்ற உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
செப்டம்பர் மாதம் முதல் இத்திட்டத்தை 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்துவதற்கான திட்டங்களை அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் சமீபத்திய ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது, உணவுத் திட்டத்தைப் பற்றி முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு சில முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார். குறிப்பாக, வீட்டில் சமைக்கப்படும் உணவுக்கு இணையான உயர்தரமான மற்றும் சத்தான உணவு வகைகள் மாணவர்களுக்குக் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பள்ளிகளில் அளிக்கப்படும் உனவு குறித்து அதிகாரிகளுக்கு சில முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன:
மேம்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பட்டியல் குறித்த ஆலோசனைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. திருத்தப்பட்ட உணவுப் பட்டியலை அரசு விரைவில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக முதல்வர் விஜய் அரசியலுக்கு வரும் முன், நடிகராக இருந்த போதே அதிகப்படியான குழந்தைகள், பள்ளி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் என இளைய தலைமுறையை தன் வசம் வைத்திருந்த ஒரு முக்கிய நடிகராக இருந்தார். அவர் அரசியலில் வந்த பின்னரும் அதே டிரெண்ட் தொடர்கிறது. அவரது குட்டீஸ் பட்டாளம், சட்டமன்ற தேர்தலில் குறிப்பிட்ட சதவிகித வாக்குகளை அவருக்கு பெற்றுத் தந்தது என்பதை மறுக்க முடியாது.
விஜய் மாமாவாகவே முதல்வரை இன்னும் தமிழக பள்ளிக் குழந்தைகள் பார்க்கிறார்கள். இந்த நிலையில் பள்ளி மாணவர்களின் மதிய உணவுத் திட்டத்தில் தரமான உணவு வகைகளையும், ஆரோக்கியமான மற்றும் சுவையான உணவுகளையும் சேர்க்கவும், உணவுப் பட்டியலை மாற்றவும் அவர் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு மாணவர்கள் மத்தியில் மீண்டும் அவருக்கு ஒரு நற்பெயரை பெற்றுத் தந்துள்ளது என்றே கூற வேண்டும்.