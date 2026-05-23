/"ஏன் அமைதியாக இருக்கிறார்?" சிறுமி தாயார் கண்ணீர் கேள்வி.. உடனே ரியாக்ட் செய்த சிஎம் விஜய்!

கோவை அருகே 10 வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும். இதற்கான உடனடி மற்றும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என கூறி உள்ளார்.
கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே கண்ணம்பாளையம் என்ற பகுதியில் 10 வயது சிறுமி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. விளையாட சென்ற சிறுமியை கடத்தி சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. சூலூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதுவரை கார்த்திக் மற்றும் மோகன்ரான் என இரண்டு பேரை கைது செய்து உள்ளனர்.
இந்த கொடூர சம்பவத்திற்கு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன், அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் என பலரும் தங்களது வருத்தங்களையும் கண்டனங்களையும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று ஆட்சி நடத்தி வரும் விஜய் இன்னும் ஒரு வருத்தப் பதிவு கூட வெளியிடவில்லை என சிறுமி தர்ஷினியின் தாயார் வேதனை தெரிவித்திருந்தார்.
இச்சம்பவம் குறித்து உயிரிழந்த குழந்தையின் தாய் கண்ணீருடன் கூறுகையில், "இந்த கொடூரம் நடந்து இத்தனை நாட்களாகியும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை எங்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறவில்லை. ஒரு கண்டன அறிக்கை கூட வெளியிடவில்லை. என் மகளின் மரணத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து மௌனம் காப்பது ஏன் என்று புரியவில்லை. பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்தோ, விழிப்புணர்வு குறித்தோ கூட அவர் இன்னும் வாய் திறக்கவில்லை. எங்களுக்குத் தகுந்த நீதி கிடைக்க முதலமைச்சர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இனிவரும் காலங்களில் எந்தவொரு குழந்தைக்கும் இது போன்ற கொடூர நிலை ஏற்படக்கூடாது. என் மகள் காணாமல் போன சில மணி நேரங்களிலேயே காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தோம். ஆனால், காவல்துறையினர் எந்தவொரு துரித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக இருந்துவிட்டனர். குழந்தை பத்திரமாக தான் இருக்கிறது என்று கூறி எங்களை ஏமாற்றி, தொடர்ந்து சமாதானம் செய்யவே பார்த்தார்கள். உரிய நீதி கிடைக்கும் வரை எனது மகளின் உடலை வாங்க மாட்டோம்" என்று வேதனையோடு தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில்,சிறுமியின் உயிரிழப்பு காரணமாக இருந்த குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கோயம்புத்தூரில் நேற்று 10 வயது சிறுமிக்கு நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவம் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது. இத்தகைய மனிதநேயமற்ற மற்றும் மன்னிக்க முடியாத குற்றச் செயல்கள் நமது சமூகத்தில் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது.
தங்கள் உயிருக்குயிரான குழந்தையைப் பிரிந்து வாடும் சிறுமியின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த சொந்தங்களுடன் எனது ஆழ்ந்த துயரத்தைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் குறித்துத் தீவிர மற்றும் விரைவான விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றப்பத்திரிகையை உடனடியாக தாக்கல் செய்யத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் இத்தகைய அராஜக செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும். இதற்கான உடனடி மற்றும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.