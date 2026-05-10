விஜய் அரசின் இளம் அமைச்சர்.. யார் இந்த கீர்த்தனா? திரும்பி பார்த்த சிவகாசி

Who Is TVK Cabinet Minister keerthana: தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்  பதவி ஏற்றுள்ளார். விஜய் உடன் சேர்த்து 9 எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர். விஜயின் அமைச்சரவையில், இளம் அமைச்சராக கீர்த்தனா எம்எல்ஏ பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 10, 2026, 02:54 PM IST
  • விஜய் அமைச்சரவையில் இளம் அமைச்சர்
  • சிவகாசி எம்எல்ஏ கீர்த்தனா யார்?
  • ஸ்டாலின், சந்திரபாபு நாயுடு, மம்தாவிடம் பணியாற்றியவர்

Who Is TVK Cabinet Minister keerthana: தமிழகத்தின் 13ஆவது முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடந்த பதவியேற்பு விழாவில் விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்துள்ளார்.  ஒன்பது எம்எல்ஏக்களும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர்.

அதாவது, தி நகர் எம் எல் ஏ ஆனந்த், வில்லிவாக்கம் எம்எல்ஏ ஆதவ் அர்ஜுனா, திருச்செங்கோடு எம்எல்ஏ அருண்ராஜ், கோபிசெட்டிபாளையம் எம்எல்ஏ செங்கோட்டையன், மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ வெங்கட ரமணன், திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏ நிர்மல் குமார், எழும்பூர் எம்எல்ஏ ராஜ்மோகன், காரைக்குடி எம்எல்ஏ பிரபு, சிவகாசி எம்எல்ஏ கீர்த்தனா ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பதவி ஏற்று கொண்டனர். விஜயின் அமைச்சரவையில் மிகவும் இளம் அமைச்சராக திகழ்பவர் சிவகாசி மல்லி கீர்த்தனா. இவர் தற்போது அனைவரின் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். இளம் அமைச்சரான கீர்த்தனா யார் இவரின் பின்புலம் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.

யார் இந்த கீர்த்தனா? 

சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதியில்  தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட்டவர் எஸ் கீர்த்தனா. இவருடைய வயது 30. 1996 ஆம் ஆண்டு விருதுநகரில் பிறந்த கிர்தலா தமிழ் வழி அரசுப்பள்ளியில் தனது பள்ளி படிப்பை முடித்தார். தொடர்ந்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் கணிதத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார். பின்ன 2019 ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியலில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றார்.

தீவிர அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்பு, கீர்த்தனா தனியார் நிறுவனத்தில் அரசியல் ஆலோசகராகவும், டிஜிட்டல் பிரச்சார நிபுணராகவும் பணியாற்றினார். மேலும், தெலுங்கு தேசம் கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆகியவற்றின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தார்.

பல ஆண்டுகளாக அவர் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி, ‌ தற்போதைய ஆந்திர பிரதேச முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆகியோருடன் பணியாற்றிய அனுபவம் அவருக்கு உண்டு. இவருக்கு தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, தெலுங்கு உட்பட ஐந்து மொழிகளை சரளமாக பேசும் திறன் கொண்டவர். பல மொழிகளை கற்றுக் கொண்டது வெவ்வேறு மாநிலங்களில் பணியாற்றவும், மக்களுடன் மிகவும் நேரடியாக தொடர்புகொள்ளவும்  தனக்கு உதவும் என கீர்த்தனா தனது ஐந்து மொழி கற்றது குறித்து பகிர்ந்திருக்கிறார்.

கீர்த்தனாவும் சர்ச்சையும் 

சிவகாசி எம்எல்ஏ கீர்த்தனா அண்மையில் இந்தியில் பேசியபடி பேட்டி ஒன்று அளித்திருந்தார். பெரும் சர்ச்சையாகவே மாறியது. தமிழகத்தில் பேட்டியளிக்கும் எம்எல்ஏ ஹிந்தியில் பேசுவது தவறு என்றும் பல்வேறு தரப்பினர் குற்றச்சாட்டினர். இது குறித்து விளக்கம் அளித்த கீர்த்தனா, தவெக கொண்டவராகவும், ஒரு தலைவராகவும் தமிழகத்தில் இப்படி ஒரு கட்சி இருப்பதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்தியில் பேசினேன்.

குறிப்பாக மற்ற மாநில மக்களுக்காக அவர்களின் மொழியில் பேசுவது அவருக்கு இன்னும் உத்வேகமாக இருக்கும் என்றும் கூறினார். பல்வேறு மாநிலங்களில் பணியாற்றுவதற்கு மொழி எனக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை வழங்கியது என்று கூறிய கீர்த்தனா, இந்தியா முழுவதும் உள்ள அதிகமான மக்கள் விஜயின் செய்தியை புரிந்து கொண்டு அதனுடன் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்தி பேச தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்.

கீர்த்தனா பெற்ற வாக்குகள் 

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் கீர்த்தனா சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். 68,750 வாக்குகள் பெற்று கீர்த்தனா வெற்றி பெற்றார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோகனை 11,670 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

கட்சி வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் வாக்கு சதவீதம்
தவெக கீர்த்தனா 68,709 35.56%
காங்கிரஸ் அசோகன் 57,034 29.52%
அதிமுக ராஜேந்திர பாலாஜி 51,078 26.45%
நாம் தமிழர் கட்சி எஸ்தர் மேரி டயானா 10,191 5.27%

கீர்த்தனா எந்த துறை அமைச்சர்? 

விஜயின் அமைச்சரவையில் இளம் அமைச்சராக பதவி ஏற்றார் கீர்த்தனா. இன்று காலை பதிவியேற்றத்தை அடுத்து கீர்த்தனாவுக்கு எந்தத் துறையில் கொடுக்கப்படும் என்பது வெறும் எதிர்பார்ப்பு கிளம்பி உள்ளது. விஜயின் அமைச்சரவையில் முதல் பெண் அமைச்சராக கீர்த்தனா பதவி ஏற்றார். எனவே இவருக்கு சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை ஒதுக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இல்லையெனில் ஊடகத்துறை போன்றவையும் ஒதுக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அமைச்சரவை இளகாய் குறித்து அறிவிப்பை தமிழக அரசு விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

