/ரூ.1,000 உதவித் தொகை வரவு வைப்பு.. முதல்வர் விஜய் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

CM Vijay Credit Rs 1000 To Students: புதுமைப்பெண், தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் ரூ.1000 வரவு வைத்துள்ளார். இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். அதே நேரத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1000 எப்போது வரவு வைக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
CM Vijay Credit Rs 1000 To Students Puthumai Pen Thittam, Tamil Puthalvan Scheme: தமிழகத்தில் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. நடந்து தமிழகத்தின் முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். முதல்வராக பொறுப்பேற்றதும் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை விஜய் எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக, முதல்வராக பொறுப்பேற்றதும் 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டத்திற்கு கையெழுத்திட்டார். இதற்கிடையில், கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட நலத்திட்டங்கள் தொடருமா என்ற கேள்வி எழுந்தது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் ரூ.1000 மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தில் ரூ.1000, பெண்களுக்கான விடியல் பயண திட்டம் உள்ளிட்டவை கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த நான்கு திட்டங்களும் மிகவும் முக்கியமான திட்டங்களாக பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில், கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் தொடருமா என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்தது. இதற்கு நேற்று சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் பதிலளித்து இருந்தார்.
முந்தையை அரசுகளின் முக்கிய திட்டங்கள் தொடரும் என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்து இருந்தார். கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்று புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், மாணவிகளுக்காக மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளியில் படித்து உயர்கல்வியில் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளதால் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு மே மாதத்திற்கான ரூ.1000 உதவித் தொகை எப்போது வரவு வைக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,000 வரவு வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், கல்லூரி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். இது தொடர்பாக தமிழக அரசு விரையில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், ரூ.1000 கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ரூ.1000 வங்கிக் கணக்கில் மாதந்தோறும் 15ஆம் தேதி திமுக அரசு வரவு வைத்து வருகிறது. இதனால், நாளை (மே 15) ரூ.1000 மகளிர் உரிமைத் தொகை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுமா என்று கேள்வி இருந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக தெரிவித்தார். இதனால், ரூ.2500 உரிமைத் தொகைக்காவும் பெண்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து முதல்வர் விஜய் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். மே 2026 மாதத்திற்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் விரைவில் வரவு வைக்கப்படும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 உரிமைத்தொகையாக வழங்கப்பட்டு வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்தினை மறுசீரமைப்பு செய்ய அரசுக்கு உரிய கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.
மே 2026 மாதத்திற்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் விரைவில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். நாளை மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவு வைக்கப்படும் என எதிர்பார்த்து இருந்த பெண்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|உதவித் தொகை
|பயனாளிகள்
|உதவித் தொகை
|தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்
|மாணவர்கள்
|ரூ.1000
|புதுமைப் பெண் திட்டம்
|மாணவிகள்
|ரூ.1000
|மகளிர் உரிமைத் தொகை
|குடும்பத் தலைவிகள்
|ரூ.1000 (தவெக வாக்குறுதியாக ரூ.2500)
1) கேள்வி - புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் தொடருமா?
பதில் - ஆம், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்காக தவெக ஆட்சியிலும் தொடரும். உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கு ரூ.1000 கட்டாயம் வழங்கப்படும்.
2) கேள்வி - மாணவர்களுக்கு மே மாதம் ரூ.1000 உதவித் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டதா?
பதில் - ஆம், தமிழ்ப் புதல்வன், புதுமைப் பெண் திட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு மே மாதம் ரூ.1000 வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது.
3) கேள்வி - ரூ.1000 மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்போது வழங்கப்படும்?
பதில் - மே மாதத்திற்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1000 விரைவில் வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு