/அடுத்தடுத்த சந்திப்புகள்.. பிரதமரின் டின்னர் பார்ட்டி! தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் முழு பயணத் திட்டம்

டெல்லி: தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் மூன்று நாள் டெல்லி பயணம் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் மிக முக்கியமான விவாதப் பொருளாக மாறியிருக்கிறது. இதற்கு முந்தைய டெல்லி விசிட்டின் போது, அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (சுமார் 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே) மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகிய இருவரை மட்டுமே சந்தித்துவிட்டு தமிழகம் திரும்பினார். இது அரசியல் ரீதியாகப் பெரிய விமர்சனங்களை எழுப்பியது.
ஆனால், இந்த முறை முதலமைச்சரின் அலுவலக வட்டாரங்களில் இருந்து வரும் தகவல்களின்படி, இந்த பயணம் மிகவும் "ஹைலி எங்கேஜ்மெண்ட்" கொண்ட, அதாவது அடுத்தடுத்த சந்திப்புகளால் நிரம்பிய ஒரு பயணமாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று நாள் பயணத்தின் முழுமையான திட்டங்கள், சந்திப்புகள் மற்றும் பின்னணி குறித்த விரிவான விவரங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
முதல் நாளான இன்று, தமிழக முதலமைச்சர் அரசியல் மற்றும் அரசு ரீதியிலான பல்வேறு முக்கியச் சந்திப்புகளில் பங்கேற்கிறார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோரைச் சந்திக்கிறார். மேலும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (CPI) தலைமை அலுவலகத்திற்கே நேரடியாகச் சென்று தலைவர்களைச் சந்திக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாலை 5:30 மணி அளவில் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களைச் சந்திக்கிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களையும் சந்திக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாம் நாள் முழுக்க முழுக்க அரசு நிர்வாகம் மற்றும் தேசிய அளவிலான முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டதாக அமைகிறது.
காலை 11 மணிக்கே இக்கூட்டம் தொடங்கினாலும், தமிழக முதலமைச்சர் பிற்பகலில் இதில் கலந்து கொள்ளப் போகிறார். (காலை வேளையில் முதல் நாள் விடுபட்ட சில கூட்டணித் தலைவர்களின் சந்திப்புகள் தொடர வாய்ப்புள்ளது).
பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமராகப் பொறுப்பேற்று 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை பாஜகா தேசிய அளவில் கொண்டாடி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஒரு பிரம்மாண்ட கொண்டாட்டமும், அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுக்கான இரவு விருந்தும் (Dinner) பிரதமர் தரப்பில் அளிக்கப்படுகிறது. இதில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்கிறார்.
மூன்றாம் நாள் காலை 11 மணி அளவில் டெல்லியிலுள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, விமானம் மூலம் மதியத்திற்குள் (By Noon) சென்னை வந்தடைவார். இதைத் தவிர வேறு எந்த எங்கேஜ்மென்ட்களும் திட்டமிடப்படவில்லை.
நிதி ஆயோக் என்பது மத்திய அரசின் ஒரு கொள்கை சிந்தனைக் குழு (Policy Think Tank) ஆகும்.
கூட்டுறவு கூட்டாட்சி (Cooperative Federalism): மத்திய-மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவை வலுப்படுத்தவும், கூட்டாட்சி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தவும் இது ஒரு முக்கிய தளமாகச் செயல்படுகிறது.
மாநிலங்களின் குரல்: மத்திய அரசு ஒரு கொள்கை முடிவை எடுக்கும்போது, ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் எதிர்பார்ப்பு என்ன, அங்குள்ள உள்ளூர் பிரச்சனைகள் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொண்டு முடிவெடுக்க இக்கூட்டம் உதவும். இதில் அனைத்து மாநில/யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்கள் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநர்கள் பங்கேற்பர்.
முதலமைச்சருக்கான வாய்ப்பு: இந்த மேடையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர், நிதியமைச்சர் மற்றும் பிற மாநில முதலமைச்சர்களைச் சந்தித்து ஒரு சுமுகமான உறவை (Cordial Relationship) உருவாக்கிக் கொள்ள தமிழக முதலமைச்சருக்கு நல்லதொரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் கட்சி ஆரம்பித்து வெறும் இரண்டரை ஆண்டுகளிலேயே தமிழகத்தில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (தாவேகா) ஆட்சியைப் பிடித்திருப்பது ஒரு இமாலய வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பல தேசிய நாளிதழ்கள் மற்றும் அரசியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் (Research Institutes) இந்த வெற்றியை ஒரு 'Case Study' ஆக எடுத்து ஆராய்ந்து வருகின்றன.
இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் விஜய் அவர்களால் எப்படி இந்த அரியணையை எட்ட முடிந்தது என்ற வியப்பு மூத்த அரசியல்வாதிகள் பலரிடமும் உள்ளது. எனவே, இந்த டெல்லி பயணத்தின் போது பல தேசியத் தலைவர்கள் அவரிடம் இதுகுறித்துக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் பாப்புலாரிட்டி மற்றும் விஐபி வருகை காரணமாக, டெல்லியில் உள்ள 'தமிழ்நாடு இல்லம்' (Delhi Tamil Nadu House) கடுமையான பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
நான்கடுக்கு பாதுகாப்பு: பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அங்கு நான்கு அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. சுற்றி சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்களுக்குக் கட்டுப்பாடு: வழக்கமாகப் பொதுமக்கள் அங்குள்ள உணவகத்தில் மதிய உணவு சாப்பிட அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் முதலமைச்சர் தங்கியிருக்கும் இந்த நாட்களில் புதிய பார்வையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊடகங்களுக்கு அனுமதி: செய்தியாளர்களைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு இல்லத்திற்குள் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த முறை முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி சென்றபோது, அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசவில்லை என்பது பெரிய கிரிட்டிசிசமாக முன்வைக்கப்பட்டது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த முறையும் டைட் ஷெடியூல் (Tight Schedule) காரணமாக அவர் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பத்திரிகையாளர்களைச் சந்திக்க வாய்ப்பில்லை என்றே தற்போதைய தகவல்கள் கூறுகின்றன.
கூட்டணித் தலைவர்களுடனான சந்திப்பு, நிதி ஆயோக் கூட்ட விவாதங்கள் மற்றும் பிரதமருடனான சந்திப்பு என இந்த 3 நாள் டெல்லி பயணம் தமிழக அரசியலில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளுக்கு மிக முக்கியமாக அமையப் போகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.