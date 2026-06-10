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அடுத்தடுத்த சந்திப்புகள்.. பிரதமரின் டின்னர் பார்ட்டி! தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் முழு பயணத் திட்டம்

CM Vijay Delhi Visit Schedule: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் 3 நாள் பயணமாக டெல்லி சென்றுள்ளார். முதல் நாளில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, சிபிஐ தலைவர்கள், துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஆகியோரைச் சந்திக்கிறார். இரண்டாம் நாள் பிற்பகலில் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அவர், மாலையில் பிரதமர் மோடி அளிக்கும் சிறப்பு இரவு விருந்திலும் கலந்துகொள்கிறார். மூன்றாம் நாள் மதியம் சென்னை திரும்புகிறார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:26 PM IST
அடுத்தடுத்த சந்திப்புகள்.. பிரதமரின் டின்னர் பார்ட்டி! தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் முழு பயணத் திட்டம்
Image Credit: File

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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