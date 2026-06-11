/சட்டசபையில் மௌன விரதம் போல் டெல்லியிலும் மௌன விரதமா? முதல்வர் விஜய்க்கு ஆர்.பி. உதயகுமார் கேள்வி

இன்று நடைபெறவுள்ள நிதி ஆயோக் (Niti Aayog) நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைநகர் டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டமானது, வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க நாடு முழுவதிலுமிருந்து முதலமைச்சர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளை ஒன்றிணைக்கிறது.
இரண்டு வாரங்களுக்குள் முதலமைச்சர் தில்லிக்கு மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது பயணம் இதுவாகும். கடந்த மே 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தனது முதல் பயணத்தின்போது, முதலமைச்சர் பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்து, தமிழ்நாடு தொடர்பான முக்கிய விவகாரங்களை வலியுறுத்தும் வகையிலான மனுவை அளித்தார்.
இதற்கிடையில், முதலமைச்சரின் டெல்லி பயணம் குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். சட்டசபையில் மௌன விரதத்தை கடைப்பிடித்தது போல நிதி ஆயோக் கூட்டத்திலும் முதல்வர் மௌன விரதத்தை கடைபிடிப்பாரா அல்லது தனது கொள்கை எதிரி எனக் கூறும் பாஜகவிடம் முதல்வர் விஜய் தம்பி மௌன விரதத்தை கலைத்து தமிழகத்திற்கு நிதியை பெற்று தருவாரா என அவர் வினவியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள காணொளியில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ள முக்கிய விஷயங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
‘நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விஜய் தம்ப டெல்லி சென்றுள்ளார். ஏற்கனவே விஜய் தம்பி முதல்வரான பின் மே 27 முதல் முறையாக டெல்லி சென்று லேண்டிங் ஆன வேகத்தில் டேக்காப் ஆகிவிட்டார். தனது கொள்கை எதிரி பாஜக தான் என்று சொல்லும் முதலமைச்சர் விஜய் தம்பி தமிழகத்தின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வாய் திறப்பாரா? தமிழக வளர்ச்சிக்கு என்ன திட்டங்களை முன்வைப்பார்? ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் வரலாற்றிலே ஒரு முதல்வர் ஒரு பாரத பிரதமரை 8 நிமிடங்கள் மட்டுமே சந்தித்த ஒரு வரலாற்றை உருவாக்கியவர் நம்முடைய முதல்வர் விஜய் தம்பி!
சட்டசபையில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தின் போது எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைத்த கருத்துக்களை சட்டசபையில் முதலமைச்சர் விஜய் தம்பி பதிவு செய்யாமல் வீட்டுக்கு சென்று சமூக வலைதளங்களில் பதில் அளித்தார். நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களை பற்றி பேச வேண்டும். இந்த கூட்டத்தில் மௌன விரதத்தை கலைப்பாரா விஜய் தம்பி?
நான் குட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பேன் என்று உறுதி அளித்தார். ஆனால் இன்றைக்கு நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாரா என்பதுதான் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. முதல்வர் பற்றி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் என்றால் உண்மையிலேயே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு இதை சொல்லவில்லை, தமிழ்நாட்டு மக்களின் மீது இருக்கிற அக்கறையின் காரணமாக இதை நாங்கள் சொல்கிறோம்.
இதுபோன்ற நிதி ஆயோக் கூட்டங்களில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி எடுத்துரைத்து புரட்சித்தலைவி அம்மா எடப்பாடியார் ஆகியோர் கோடிக்கணக்கான மதிப்பில் திட்டங்களை பெற்று தந்தார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்திலே எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது ஆகவே முதல்வர் விஜய் தம்பி தலைநகர் டெல்லியில் பாரத பிரதமர் தலைமையில் நடைபெறுகிற நிதி ஆயோக் கூட்டத்திலே குரல்கொடுக்க தமிழினத்தின் தன்மானத்தை காப்பாற்ற தகுந்த குறிப்புகளோடு சென்றிருக்கிறாரா? கோரிக்கை வைப்பாரா? கல்விக்கு நிதி கேட்பாரா? வளர்ச்சிக்கு நிதி கேட்பாரா? மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு நிதி கேட்பாரா? மத்திய அரசு திட்டங்களான குடிநீர் திட்டத்திற்கும் வீடு வழங்கும் திட்டத்திற்கும் 125 நாள் வேலை வாய்ப்புக்கான திட்டங்களுக்கும் நிதியை கேட்பாரா? தமிழ்நாட்டிற்கான நீதியை நிலைநாட்டுவாரா?
தமிழகத்தின் தனித்தன்மையான ஆளுமைகளாக இருந்த புரட்சித்தலைவி அம்மாவும் எடப்பாடியாரும் தமிழகத்துக்காக எண்ணிலடங்காத திட்டங்களுக்கான நிதிகளை கொண்டுவந்தனர். புரட்சித்தலைவி அம்மா டெல்லியில் பேசும்போது அதிக நேரம் ஒத்க்கப்படவில்லை என்பதால், ‘மணி அடித்து உட்காரச் சொல்வவர்களுக்கு மணி அடிக்கிறேன்’ என்று தன்மானத்துடன் ஆளுமையுடன் எடுத்துரைத்தார்.
தற்போது முதல்வர் விஜய் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிதிகளை பெறுவதிலே கவனம் செலுத்துவாரா அல்லது கடந்த காலங்களைப் போல கொள்கை எதிரி என்று சொல்லிவிட்டு மௌன விரதத்தை கடைபிடித்து தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை கிடப்பிலே போடுவாரா?’
முதல்வர் விஜய்யின் டெல்லி பயணம் குறித்து இப்படி அவர் தனது வீடியோவில் பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.