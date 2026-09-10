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CM விஜய்யின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம்... முக்கிய நோக்கங்கள் என்ன?

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்றிரவு இங்கிலாந்து பயணம் மேற்கொள்கிறார். இந்த பயணத்தின் நோக்கம், அவரது பயணத் திட்டங்கள் மற்றும் அவருடன் பயணிப்பவர்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 10, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:14 PM IST
CM விஜய்யின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம்... முக்கிய நோக்கங்கள் என்ன?
Image Credit: CM Vijay | File Image Source : X/@TNDIPR

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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