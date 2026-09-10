/CM விஜய்யின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம்... முக்கிய நோக்கங்கள் என்ன?

CM Vijay UK Visit : தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக வெளிநாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார், விஜய். தமிழ்நாட்டுக்கான முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் அவர் இந்த சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதில் கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி கையெழுத்தான இந்தியா - பிரிட்டன் இடையேயான விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடு அரசின் முதலீடு சார்ந்த முன்னெடுப்புகளுக்கு வலுசேர்த்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
CETA ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்த முதல் நாளிலேயே, சென்னையில் இருந்து ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது என்றும் இதனால், இந்த ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்திய முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாகத் தமிழ்நாடு திகழ்கிறது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அந்த அறிவிப்பில், "CETA ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இத்துறைகளில் பல்வேறு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன. குறிப்பாக, ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள், தோல் மற்றும் காலணிகள், வாகன உதிரிபாகங்கள், பொறியியல் பொருட்கள் மற்றும் மின்னணுவியல் ஆகிய துறைகள், பிரிட்டன் சந்தையில் அதிகரித்துவரும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் சிறப்பான நிலையில் உள்ளன.
மேலும், கூட்டு நிறுவன பங்குதாரர்களைப் பெறுவதற்கும், தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்கான புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் CETA ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சரின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயண நோக்கம் குறித்து பிரிட்டனைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் நீண்டகாலமாகவே தமிழ்நாட்டில் பொறியியல், நிதிச் சேவைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் பல நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆலைகளையும், உலகளாவிய திறன் மையங்களையும் (GCCs) நிறுவி செயல்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இங்கிலாந்து பயணம்#CMJosephVijay pic.twitter.com/hriIO8jn7r— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 10, 2026
இத்தகைய உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதும், ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவதும், மேம்பட்ட உற்பத்தி, வாகனங்கள் மற்றும் மின்சார வாகனங்கள், மின்னணுவியல் மற்றும் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் (GCCs) ஆகிய துறைகளில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தற்போது மேற்கொள்ளும் இங்கிலாந்து பயணத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் உயர்தர வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு 'மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்' (Motor Sports City) மாநிலத்தில் அமைக்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் அறிவித்திருந்தார். தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெனவே வலுவாக நிலைபெற்றிருக்கும் வாகன மற்றும் மின்சார வாகன உற்பத்தி சூழலை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த வகையில் வகையில், உலகின் முன்னணி மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நேரில் பார்வையிட்டு, அவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளை அறிந்துகொள்ளும் வகையில், புகழ்பெற்ற 'சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேசிங் சர்க்யூட்'-ஐ பார்வையிட முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிடப்பட்டுள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம், அங்குள்ள சுற்றுப்பாதை வடிவமைப்பு, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் இத்தகைய வளாகங்களைச் சிறப்பாகவும் வணிக ரீதியாகவும் செயல்படுத்துவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகள் குறித்து விரிவாக அறிந்துகொள்ள இயலும். மேலும், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு, விளையாட்டுச் சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சிறப்பு வாகனத் தொழில்கள் ஆகியவைகளில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும், சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டர் ரேசிங் சர்க்யூட் கார் பந்தய போட்டியை கொடியசைத்து முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கிவைத்து, இந்திய ரேஸர்களை ஊக்கவிக்க உள்ளார் என லே மான்ஸ் கோப்பை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், லண்டன் புறப்பட்டுச் செல்ல முதலமைச்சர் விஜய் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு இன்றிரவு வருகை தந்தார்.
இவற்றை அறிந்துகொள்ளும் வகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான குழு இன்று (செப். 10) சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு, செப். 17ஆம் தேதி அன்று சென்னை திரும்புவார் என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
A special guest will be waving the green flag at Silverstone this Joseph VIJAY— Le Mans Cup (@LeMansCup) September 10, 2026
The Indian actor and Chief Minister of Tamil Nadu @actorvijay, will be joining us to support our Indian drivers in the UK and officially start the #SilverstoneRound in front of the… pic.twitter.com/pZiZOKy7yW
பொதுப்பணிகள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி ஐஏஎஸ், தொழில் துறை வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் (Guidance) மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அலுவலர் தீபக் ஜேக்கப் ஐஏஎஸ் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் ஆகியோர் முதலமைச்சருடனான இந்த அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தில் உடன் செல்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 100 நாட்களுக்குள் வெற்றித் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு வாயிலாக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சுமார் 8,491 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீட்டுத் திட்டங்களை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின்மூலம் சுமார் 5,690 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருந்தது.
இதன்மூலம், முதலீட்டுச் சந்தைகளில், தமிழ்நாட்டின் மீதான முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வமும், நம்பிக்கையும் அதிகரித்து வருவதை எடுத்துக்காட்டுவதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணமும் பார்க்கப்படுகிறது.