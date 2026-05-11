English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்யின் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை.. எப்படி செயல்படும்? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

விஜய்யின் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை.. எப்படி செயல்படும்? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

CM Vijay Women Safety Force: தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே,  விஜய்யின் சிறப்பு அதிரடிப் படை எப்படி செயல்படும் என்பது குறித்து தமிழக அரசு விரிவாக அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 11, 2026, 09:43 PM IST
  • சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை
  • குழு அமைத்து முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
  • ஐஜி தலைமையில் பெரிய குழு அமைப்பு

Trending Photos

அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 2 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
camera icon5
local holiday
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 2 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?
camera icon8
Tamil Nadu government
திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
தினசரி ராசிபலன்: மே 11 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு நெருக்கடி அதிகரிக்கும்... கவனம்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: மே 11 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு நெருக்கடி அதிகரிக்கும்... கவனம்!
விஜய்யின் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை.. எப்படி செயல்படும்? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

CM Vijay Women Safety Force: தமிழக முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விஜய் பதவியேற்றார். அவர் பதவியேற்றதும் அன்றைய தினமே மூன்று முக்கிய திட்டங்களுக்கு கையெழுத்திட்டார். அதாவது, 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, போதைப் பொருள் தடுப்பு படை திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு முதல்வர் விஜய் கையெழுத்திட்டார். இந்த நிலையில்,  பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் எப்படி சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை செயல்படுகிறது என்பது குறித்து விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அமைப்பு

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி,  பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு. தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உத்திகளை முதன்மை மற்றும் ஒற்றை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படக் கூடிய, ஒரு சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்கப்படும். ஆபத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு உதவிடும் வகையில், இப்படையினரின் இருப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான நடவடிக்கைகள் மூலம் பெண்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவும், இந்த சிறப்புப் படையை, போதுமான ஆளிநர்கள்/பணியாளர்கள் மற்றும் அதிநவீன வசதிகளுடன் மாநிலம் முழுவதும் உருவாக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க: விஜய்யின் கைபிடித்த ஸ்டாலின்... கட்டிப்பிடித்த உதய்... ஆழ்வார்பேட்டையில் கூல் சந்திப்பு

 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பினைத் தொடர்ந்து மேலே படிக்கப்பட்ட தனது கடிதத்தில் காவல்துறை இயக்குநர்/ காவல் படை தலைவர் அவர்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு, தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உத்திகளை முதன்மை மற்றும் ஒற்றை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படக் கூடிய, 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்குதல் தொடர்பான ஆணை வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் செயல்பாடுகள்

குற்றச் சம்பவங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ள இடங்களை கண்டறிந்து கண்காணித்தல், பொது இடங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் தங்கள் இருப்பை மேம்படுத்தி, சுற்றுக்காவல் பணிகள் மேற்கொண்டு, குற்றச்சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுத்து, பொது இடங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை உருவாக்கப்படும்.

பேருந்து நிறுத்தங்கள், இரயில் நிலையங்கள், கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அதிக அளவில் செல்லக் கூடிய மற்றும் நெருக்கடி மிகுந்த பகுதிகளில், தங்கள் இருப்பை அதிக அளவில் வெளிப்படுத்தி, சட்டவிரோத செயல்கள் தடுக்கப்படும். புகார்கள் மீது விரைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை மீட்டு, அவர்களது பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை உறுதி செய்வதுடன், இதர ஆதரவுகள் கிடைத்திட வகை செய்வது உள்ளிட்ட உதவிகளை உரிய நேரத்தில் செய்யப்படும்.

மேலும் படிக்க: வந்தே மாதரம் சர்ச்சை: ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கத்திலும் குழப்பம்... விஜய்க்கு வன்னி அரசு கேள்வி!

ஐஜி தலைமையில் குழு

சமூக நலத்துறை, கல்வித் துறை, அரசு சாரா தொண்டு நிறுனங்கள் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட முகமைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுடன், சமூகத்தில் பலதரப்பட்ட மக்களை ஒருங்கிணைத்து, பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படும்.

காவல்துறை தலைமை இயக்குனரின் கருத்துருவினை அரசு கவனமுடன் ஆய்வு செய்து, பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு, தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உத்திகளை முதன்மை மற்றும் ஒற்றை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படக் கூடிய, 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' உருவாக்கவும் முதற்கட்டமாக காவல்துறை தலைமையகத்தில் பின்வரும் பணியிடங்களுக்கு நிர்வாக ஒப்பளிப்பும் செய்து அரசு ஆணையிடுகிறது.

இந்த 'சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை' மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஜி, எஸ்பி, டிஎஸ்பி 2பேர், காவல் ஆய்வாளர்கள்  பேர், எஸ்ஐக்கள் 8 பேர், காவலர்கள் 20 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் என தமிழக அரசு அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளது.

காவல்துறை தலைமை கண்காணிப்பாளர்  ஒருவர்
காவல் கண்காணிப்பாளர்   ஒருவர்
துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் 2 பேர் 
காவல் ஆய்வாளர்கள்  4 பேர்
உதவி காவல் ஆய்வாளர்கள்   8 பேர்
பிற தரவரிசை காவலர்கள் 20 பேர்

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் யார் யாருக்கு z + security இருக்கிறது? முழு விவரம்!

 

About the Author
CM VijayWomen Safety ForceSingapen Sirappu ForceCM Vijay Latest News

Trending News