/ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் கொடுக்காமல் வேலை நடக்குது... முதல்வர் விஜயை புகழ்ந்து தள்ளும் ஸ்ரீதர் வேம்பு

Sridha Vembu on CM Vijay: முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தபின்னர் தனது கிராமப்புறப் பள்ளித் திட்டத்திற்கு அனுமதி பெறுவதற்கான பணிகள் விரைவாக நடந்ததாக ஜோஹோ (Zoho) நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு புதன்கிழமை கூறியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் இதற்கு அனுமதி பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
ஜோஹோ (Zoho) நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, புதன்கிழமையன்று வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றின் மூலம், தமிழ்நாட்டில் அரசின் மிக உயர்ந்த மட்டங்களில் நிலவும் ஊழல் விவகாரத்தின் மீது மீண்டும் கவனத்தைத் திருப்பியுள்ளார். லாப நோக்கற்ற அடிப்படையில் செயல்படும், குழந்தைகளுக்கு இலவசக் கல்வி வழங்கும் கிராமப்புறப் பள்ளியான 'கலைவாணி கல்வி மையம்' அனுமதி பெறுவதில் சிரமங்களைச் சந்தித்ததாக வேம்பு கூறினார். "கிராமப்புறக் குழந்தைகளுக்கு முற்றிலும் இலவசக் கல்வியை வழங்கும் எங்கள் கிராமப்புறப் பள்ளியான கலைவாணி கல்வி மையம், முந்தைய அரசிடம் அனுமதி பெறுவதில் தாமதங்களைச் சந்தித்தது. அது முற்றிலும் இலவசப் பள்ளியாக இருந்தபோதிலும், கணிசமான பணம் கோரப்பட்டது; அதுவே அதற்கான ஒரே வழி என்றும் எங்களிடம் கூறப்பட்டது," என்று ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் பதிவிட்டார்.
Our rural school Kalaivani Kalvi Maiyam, which provides completely free education to rural children, faced delays getting approvals from the previous government. Of course, significant money was demanded and we were told that was the only way, even if it is a completely free…— Sridhar Vembu (@svembu) June 24, 2026
முந்தைய அரசுடன் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை தற்போதைய நிர்வாகத்துடன் ஒப்பிட்ட ஸ்ரீதர் வேம்பு, தவெக அரசு பதவியேற்ற பிறகு அனுமதிகள் தாமதமின்றி வழங்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். "விஜய்யின் தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, அனுமதிகள் விரைவாகவும் தானாகவும் கிடைத்துள்ளன. நம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நேர்மறையான மாற்றத்தைப் பாராட்டுவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த புத்துணர்ச்சியூட்டும் மாற்றத்திற்காக திரு.விஜய் அவர்களுக்கு நன்றி," என்று அவர் தனது பதிவில் கூறியுள்ளார்.
மற்றொரு பதிவில், திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் ஊழல் ஆழமாக வேரூன்றியிருந்ததாகக் கூறி ஸ்ரீதர் வேம்பு அக்கட்சியைச் சாடினார். "திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் அதிக அளவில் ஊழல் இருந்தது. இது உலகிற்கே தெரிந்த ஒன்று; இது ஒன்றும் பெரிய ரகசியம் அல்ல," என்று அவர் கூறினார். ஊழல் "இமாலய உயரத்தை" எட்டியுள்ளதாகக் கூறிய வேம்பு, மாநிலத்தின் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ஒருவர் முன்பு கூறிய கருத்துகளையும் சுட்டிக்காட்டினார். அந்த அமைச்சர் வேறொரு துறைக்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன்பு ஊழல் குறித்து பகிரங்கமாகப் புகார் அளித்திருந்ததை அவர் குறிப்பிட்டார்.
தனது விமர்சனம் அரசியல் கொள்கை சார்ந்ததல்ல என்று கூறிய அவர் பொதுச் சேவைக்காகத் தான் மதிக்கும் பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களையும் சுட்டிக்காட்டினார். "இது கொள்கை சார்ந்தது அல்ல. அக்காலத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த கேரள மார்க்சிஸ்டுகள் கூட, திமுக எவ்வளவு ஊழல் மலிந்த கட்சியாக இருந்தது என்பதைச் சொல்வார்கள்," என்று அவர் கூறினார். கேரளாவின் முன்னாள் நிதியமைச்சர் பாலகோபாலைப் பாராட்டிய வேம்பு, "கேரளாவின் முன்னாள் நிதியமைச்சர் திரு. பாலகோபால் போன்றவர்களின் அர்ப்பணிப்புள்ள பொதுச் சேவையை நான் எப்போதும் பாராட்டி வந்துள்ளேன்," என்றும் கூறினார்.
விமர்சிப்பவர்களைக் குறிவைப்பதற்குப் பதிலாக, ஊழல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளுக்குத் தீர்வு காண்பதில் திமுக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வேம்பு கூறினார். "திமுக உண்மையாகவே சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள விரும்பினால், அவர்கள் தங்கள் ஊழல் விவகாரத்திலிருந்தே அதைத் தொடங்க வேண்டும். அதற்குப் பதிலாக, என்னைப் போன்ற ஒருவனை 'தவெக கைக்கூலி', 'பிராமணர்' அல்லது 'சங்கி' என்றெல்லாம் முத்திரை குத்தித் தாக்குவதிலேயே அவர்கள் தங்கள் நேரத்தைச் செலவிடுகிறார்கள்," என்று அவர் எழுதியுள்ளார்.
தமிழக பள்ளிக்கல்வுத்துறை அமைச்சர் ஏ.ஜாஜ்மோகம் கடந்த வாரம் தனியார் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படும் அனுமதி மற்றும் சான்றிதழ்கள் குறித்த அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்தார். இந்த செயல்முறைகள் எந்த வித லஞ்சமும் இன்றி பெற வழி இல்லாதபடி ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த உத்தரவுக்கு பல கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கள் நன்றியை தெரிவித்திருந்தன. இதைத் தொடர்ரந்து ஜோஹோ தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்புவின் இந்த பாராட்டு, விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் இந்த புதிய முயற்சி உண்மையில் பயனுள்ளதாக இருப்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.