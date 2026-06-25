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ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் கொடுக்காமல் வேலை நடக்குது... முதல்வர் விஜயை புகழ்ந்து தள்ளும் ஸ்ரீதர் வேம்பு

Sridhar Vembu o CM Vijay: ஜோஹோ (Zoho) நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, புதன்கிழமையன்று வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றின் மூலம், தமிழ்நாட்டில் அரசின் மிக உயர்ந்த மட்டங்களில் நிலவும் ஊழல் விவகாரத்தின் மீது மீண்டும் கவனத்தைத் திருப்பியுள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:12 AM IST
ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் கொடுக்காமல் வேலை நடக்குது... முதல்வர் விஜயை புகழ்ந்து தள்ளும் ஸ்ரீதர் வேம்பு
Image Credit: Sridhar Vijay on CM Vijay (Photo: Social Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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