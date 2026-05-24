/CM விஜய்-க்கு விராட் கோலி கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்.. தேடி வந்த பரிசு! வைரல் போட்டோஸ்!

Virat Kohli gifts to CM Vijay: தமிழக முதல்வராக பதவியேற்ற நடிகர் விஜயை எம்.ஆர்.எஃப் (MRF) நிறுவன உயர் அதிகாரிகள் நேரில் சந்தித்து, விராட் கோலி கையெழுத்திட்ட கிரிக்கெட் பேட்டை பரிசாக வழங்கிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற நடிகர் விஜய், மீண்டும் சமூக ஊடகங்களில் ட்ரெண்டாகி வருகிறார். இம்முறை, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி கையெழுத்திட்ட பேட் ஒன்றை விஜய் பரிசாக பெற்றுள்ளார். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இந்த பேட்டை விஜய் கையில் ஏந்தியிருக்கும் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகின்றன.
2023 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அரசியலில் கால்பதித்த விஜய், தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று உலகையே திரும்பி பார்க்க செய்திருக்கிறார். சினிமாவில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயணித்த அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி களத்தில் குதித்த அவர் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் 70 ஆண்டுகளாக இருக்கும் திராவிட கட்சிகளை தோற்கடித்து அரியணையில் அமர்ந்து வரலாற்று சாதனை படைத்தார்.
இந்தியாவில் என்.டி.ஆர்-க்கு பிறகு எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்றவர் என்ற சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் ஆனார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்து வரும் நிலையில், தினமும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தின் மூலம் டிரெண்டிங்கில் இருந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்று (மே 23) முதல் கையில் பேட்டுடன் முதல்வர் விஜய் இருக்கும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
எம்.ஆர்.எஃப் (MRF) நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள் தமிழக முதல்வர் விஜயை நேற்று நேரில் சந்தித்து உள்ளனர். அப்போது விராட் கோலியின் கையெழுத்துடன் கூடிய இருக்கும் பேட்டை அவருக்கு பரிசாக வழங்கினர். இந்த சந்திப்பில் எம்.ஆர்.எஃப் நிறுவனத்தின் தலைவர் கே.எம். மம்மன், துணைத் தலைவர் அருண் மம்மன் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் ராகுல் மம்மன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். தமிழ்நாட்டில் எம்.ஆர்.எஃப் நிறுவனத்தின் தொழில்முறையான செயல்பாடுகள் மற்றும் வணிக முதலீடுகள் குறித்து இந்த சந்திப்பில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வைரலாகி வரும் இந்த புகைப்படங்களில், முதல்வர் விஜய் வழக்கம்போல் கறுப்பு நிற கோட் மற்றும் வெள்ளை நிற ஓபன்-காலர் சட்டை அணிந்துள்ளார். அத்துடன், தோளில் பாரம்பரிய தங்க ஜரிகை பார்டர் கொண்ட வேட்டியையும் (துண்டு) அணிந்து செம்ம ஸ்டைலாகக் காட்சியளிக்கிறார். விஜய்யின் இந்த மாஸான தோற்றத்தையும், விராட் கோலியுடன் அவருக்கு கிடைத்துள்ள இந்த மறைமுகத் தொடர்பையும் அவரது ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் கொண்டாடி தீர்த்து வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் தான், 'கோட்' (GOAT) திரைப்படத்தின் இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு, விஜய்க்கு "TN 07 CM 2026" என்ற நம்பர் பிளேட்டைப் பரிசாக வழங்கியிருந்தார். அந்த படத்தில் இடம்பெற்ற இந்த நம்பர் பிளேட், விஜய்யின் அரசியல் வருகையையும் அவரது வெற்றியையும் முன்பே கணித்ததாக ரசிகர்கள் சிலாகித்து வரும் வேளையில், தற்போது இந்த அடுத்த சுவாரசிய நிகழ்வு நடந்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சி 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதனை தொடர்ந்து, கடந்த மே 10 ஆம் தேதி விஜய் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்று கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுபுறம், அரசியல் பணிகளுக்கு இடையே விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. இணையத்தில் சில காட்சிகள் கசிந்ததாகக் கூறப்படும் புகார்களைத் தொடர்ந்து, தணிக்கைக் குழுவின் (Censor Board) சான்றிதழுக்காகக் காத்திருப்பதால் இப்படம் தற்காலிகமாகத் தாமதமாகியுள்ளது. எனினும், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் குறையாமல் அப்படியே உள்ளது.