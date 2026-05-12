சட்டப்பேரவையில் சிரிப்பலை.. குட்டி ஸ்டோரி சொன்ன CM விஜய்.. என்ன தெரியுமா?

CM Vijay Assembly Speech: தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது. குறுகிய காலத்திலேயே சட்டமன்றத்திற்குள் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நுழைந்துள்ளது. மே 10ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதனை தொடர்ந்து, விஜய்யுடன் 8 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதற்கிடையில், சபாநாயகரை தேர்வு செய்யும் பணிகளும் நடந்தது. தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகராக தவெகவின் ஜே.சி.பிரபாகர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இன்று சபாநாயகராக சட்டப்பேரவையில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். மேலும், துணை சபாநாயகராக தவெகவின் ரவி சங்கர் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
பேரவையில் முதல்முறையாக பேசிய விஜய்
இவரும் இன்று சட்டப்பேரவையில் பொறுப்பேற்றார். சபாநாயகர் ஜே.சி. பிரபாகர், துணை சபாநாயகர் ரவி சங்கர் ஆகியோருக்கு சட்டப்பேரவையில் எல்எம்ஏக்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய்யும் வாழ்த்து கூறி முதல்முறையாக சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றினார். முதல்வராக பொறுப்பேற்று முதல்முறையாக விஜய் உரையாற்றியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. சபாநாயகர் பதவி குறித்து குட்டி கதையுடன் விஜய் தனது உரையை தொடங்கினார். அப்போது, சட்டப்பேரவையில் எம்எல்ஏக்கள் மத்தியில் சிரிப்பலை இருந்தது.
மேலும் படிக்க: முதல்வர் பதவியை உதறிய திருமா? அதிமுக உடைய முக்கிய காரணம் - விஜய் வைத்த வெடி
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பேசுகையில், தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சபாநாயகருககு உதவியாக செயல்படுவார்கள். அதிகமான மக்கள் இந்த ஆட்சியில் நன்மை பெற்றுள்ளார்கள் என சொல்லும் வகையில் செயல்பாடு இருக்க வேண்டும். மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை செயல்படுத்தும் திட்டங்களை அமல்படுத்தும் பொறுப்பு பேரவைக்கு உள்ளது. ஜனநாயகத்தின் இதயாக இந்த பேரவை செயல்பட வேண்டும். மகக்ளே மக்களுக்காக நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி என ஆபிரகாம் லிங்கன் கூறியுள்ளார். ஒரு உறுப்பினர் உள்ள கட்சிக்கு இந்த அவையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்” என்று கூறினார்.
குட்டி ஸ்டோரி சொன்ன CM விஜய்
தொடர்ந்து பேசிய விஜய், ஜனநாயகத்தின் இதயமாகவும். மூளையாகவும் இப்பேரவை செயல்பட வேண்டும். அதற்குரிய வகையில் பெருமை வாய்ந்த, வரலாற்றுச் சிறப்புக் கொண்ட இப்பேரவையை நடத்திச் செல்லும் பண்பை பெற்றுள்ளவரையே தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்மொழிந்து தாங்கள் இன்றைக்கு இந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்துள்ளீர்கள். தாங்கள் பேரவைத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். தலைவராக ஒரு மனதாக தங்களை இந்த ஆசனத்தில் மாண்புமிகு பேரவை முன்னவரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் தங்களுடைய கரங்களைப் பிடித்து அழைத்துக் சென்று அமர வைத்தார்கள். இந்தச் சம்பிரதாயம் எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் சுவாரசியமாக இருக்கும்.
பெரிய வரலாறே இச்சம்பவத்தில் உள்ளது. இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள பாராளுமன்றம் நடைமுறைகளைப் போன்றதே நம்முடைய பாராளுமன்ற நடைமுறைகளும். மன்னர் ஆட்சி இருந்த காலத்திலேயே அங்கே பாராளுமன்றம் இயங்கியுள்ளது. அக்காலத்தில் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பெற்ற மன்னரும் இருந்தார். பாராளுமன்றமும் இயங்கியது. அங்கே மன்னர் ஒரு பணியைச் செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புவார். பாராளுமன்றம் அவருடைய விருப்பத்தை பெரும்பாலும் நிராகரிக்கும்.
மேலும் படிக்க: இது விஜய் சர்க்கார்... 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
மன்னர் விரும்பிய காரியத்தை பாராளுமன்றம் நிராகரித்து விட்டது என்கிற செய்தியை, மன்னருக்கு சொல்ல வேண்டியவர் பாராளுமன்ற தலைவர் 'Speaker' என்பார்கள். பாராளுமன்ற கருத்தை மன்னரிடம் சொல்ல வேண்டியவர் 'Speaker'. அதற்கு துணிவு வேண்டும். சில பணிகளைச் செய்வதற்குதான் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி பெற வேண்டுமே தவிர, அந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள எந்தப் பிரஜைக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கும் அதிகாரம் மன்னருக்கு உண்டு. தான் விரும்பியதை பாராளுமன்றம் நிராகரித்துவிட்டது என்று சொல்லும் Speaker-க்கு மரண தண்டனை விதிக்கும்படி ஆணையிடுவார். தலையை வெட்டி விடுங்கள் என்று ஆணையிடுவார்கள்.
இங்கே அனைவரும் சமம் - முதல்வர்#CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ pic.twitter.com/1P1FDO6vGH
— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) May 12, 2026
என்ன தெரியுமா?
இது பலமுறை நடந்ததால் யாருமே இந்த 'Speaker' பதவிக்கு வர விரும்ப மாட்டார்கள். எனவே, புதிதாக பாராளுமன்றம் அமையும்போது 'Speaker' பதவிக்கு ஒருவர் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அவர் உடனே தலை தப்பித்தால் போதும் என்று ஓட்டம் பிடிப்பார். அவை முன்னவரும். எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அவரை தடுத்து நிறுத்தி, அவர் கைகளைப் பிடித்து இழுத்து வந்து ஆசனத்தில் அமர வைப்பார்கள். இதுதான் அந்தக் காலத்தில் இருந்து வந்த மரபு. ஜனநாயக முறை ஏற்பட்ட பிறகும். இம்மரபு தொடர்கிறது. நிச்சயமாக தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவருமே உங்களுக்கு உதவிகரமாகவே இருப்பார்கள் என்கிற வாக்குறுதியை இந்நேரத்தில் அளிக்க விரும்புகிறேன்.
மேலும் படிக்க: விஜய்யின் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை.. எப்படி செயல்படும்? தமிழக அரசு அறிவிப்பு
பேரவையின் மாண்பையும், கண்ணியத்தையும் பேரவை உறுப்பினர்களின் கண்ணியத்தையும் காக்க வேண்டிய பொறுப்பை உங்களிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறார்கள். குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகைநாடி மிக்க கொளல்" எனும் வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கேற்ப, சட்டமன்ற நடைபெறும் நடவடிக்கைகள் சீராக, செம்மையாக, அமைதியாக வகையிலும், சட்டமன்ற ஜனநாயகப் பண்புகள், நெறிமுறைகள் பேணிப் பாதுகாக்கப்படும் வகையிலும், இந்த அவைக்குப் பேரவைத் தலைவரும், பேரவைத் துணைத் தலைவரும் பெருமை சேர்ப்பீர்கள் எனும் நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, மனிதர்களை மதிக்கும் நல்ல பண்புகள் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். தமிழ்ப் பண்பாடு போற்றப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.