/இப்போ அனிதா... CM விஜய் லிஸ்டில் அடுத்தடுத்து சிக்கப்போவது யார்...?

DMK EX Ministers Arrest: தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. ஆட்சி அமைந்த இரண்டு மாதங்களில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் மீது வழக்குகள் பதியப்பட்டு கைது நடவடிக்கையில் முதல்வர் விஜய் மும்முரம் காட்டி வருகிறார். அந்த வகையில், தவெக ஆட்சி அமைந்து முதல் கைது நடவடிக்கை அனிதா கிருஷ்ணன் மீது முதல்வர் விஜய் எடுத்துள்ளார்.
திருச்செந்தூரில் கடந்த ஜூன் 20ஆம் தேதி அன்று முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர், முதல்வர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசியதாகவும், அவதூறாக பேசியதாகவும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது புகார் எழுந்தது. இந்த புகாரை அடுத்து, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது ஆத்தூர் காவல்நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் வழங்க மறுத்துவிட்டது. இதனை அடுத்து, ஆத்தூர் பேரூராட்சி பகுதிக்கு ஆய்வுக்கு சென்ற எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை போலீசார் இன்று (ஜூலை 3) கைது செய்தனர். இந்த கைதுக்கு ஸ்டாலின், கனிமொழி உட்பட திமுக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய்யின் கைது நடவடிக்கையில் இன்னும் பல திமுக அமைச்சர்கள் சிக்க உள்ளனர். அவர்கள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சிவசங்கர். தற்போது குன்னம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏவாக உள்ளார். சென்னை எம்ஜிஆர் நகரைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன். இவர் சமீபத்தில் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதாவது, 2023 முதல் 2025 வரை போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளஞ்செழியன் என்பவர் ரூ.23 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டு ஏமாற்றியதாக புகார் அளித்தார்.
முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கருடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறீ, தன்னிடம் பல்வேறு தவணைகளில் பணப் பெற்றதாக புகார் அளித்திருந்தார். இதனை அடுத்து, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து இளஞ்செழியனை கைது செய்த நிலையில், ரூ.23 லட்ச பணத்தை சிவசங்கரிடம் வழங்கியதாக வாக்குமூலம் அளித்தார். இதனை அடுத்து, மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சிவசங்கருக்கு சம்மன் அனுப்பிய நிலையில், நேற்று விசாரணைக்காக சிவசங்கர் சென்றார். இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் சிவசங்கர் கைது செய்யப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ மருத்துவர் இளையராஜா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி நடப்பதாக புகார் அளித்துள்ளார். அதாவது, வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து, திமுகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதாக புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரில் இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியினி தம்பி அசோக்குமாருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறியுள்ளார். இதனால், அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். மேலும், செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமாரின் அறவுரையின் பேரிலே ரூ.35 கோடி பேரம் பேசப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது. இதனால், அசோச் குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்ய போலீசார் தீவிரம் காட்டுகின்றனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொர்பு இருப்பதாக கூறப்படும் செந்தில் பாலாஜியும் கைது செய்யும் நடவடிக்கை காவல்துறை ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் 2,538 உதவி பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட பணி நியமனங்களுக்கு ரூ.634 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்ற முறைகேடாக நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்த குற்றச்சாட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கே.என்.நேரு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக விசாரணை நடந்து வருகிறது.
மேலும், திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, அன்பில் மகேஷ் ஆகியோருக்கு கைது நடவடிக்கை லிஸ்டில் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்த வழக்கு பற்றிய விவரங்கள் வெளியாகவில்லை. பள்ளிக்கல்வித்துறை துறையில் லஞ்சம் போன்ற குற்றச்சாட்டில் விரைவில் முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்த பல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தற்போது வெளிவந்து பூதாகரமாக வெடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இது திமுகவினர் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.