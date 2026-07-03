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இப்போ அனிதா... CM விஜய் லிஸ்டில் அடுத்தடுத்து சிக்கப்போவது யார்...?

DMK EX Ministers Arrest: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதை தொடர்ந்து,  பல திமுக அமைச்சர்கள்  மீது கைது நடவடிக்கை இருக்கலாம் என வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. முதல்வர் விஜய் லிஸ்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:40 PM IST
இப்போ அனிதா... CM விஜய் லிஸ்டில் அடுத்தடுத்து சிக்கப்போவது யார்...?
Image Credit: DMK EX Ministers ArrestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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