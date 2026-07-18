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ஆகஸ்ட் மாதம் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்: அமைச்சர் மரியா வில்சன்

Tamil Nadu Budget 2026: செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வில்சன், பட்ஜெட் மற்றும் கொள்கை முன்னுரிமைகளை இறுதி செய்வதற்காக முதல்வர் விஜய் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் விரிவான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருவதாகக் கூறினார். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:57 PM IST
ஆகஸ்ட் மாதம் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்: அமைச்சர் மரியா வில்சன்
Image Credit: TN Budget 2026 (Photo: CM VIjay / ANI)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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