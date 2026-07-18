/ஆகஸ்ட் மாதம் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்: அமைச்சர் மரியா வில்சன்

Tamil Nadu Budget 2026: முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் தமிழக அரசின் முதல் பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் மரியா வில்சன் சனிக்கிழமை தெரிவித்தார். முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் அரசின் செயல்பாடுகளையும் மக்கள் வரவேற்றுள்ளனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வில்சன், பட்ஜெட் மற்றும் கொள்கை முன்னுரிமைகளை இறுதி செய்வதற்காக முதல்வர் விஜய் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் விரிவான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருவதாகக் கூறினார்.
தமிழக அரசின் பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும். கடந்த 15 முதல் 16 நாட்களாக அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் முதல்வர் ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டங்கள் சுமார் ஆறு முதல் ஏழு மணி நேரம் வரை நடைபெற்றன. இதில் பல முக்கிய விவரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன. அமைச்சரவைக் கூட்டமும் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.
தவெக (TVK) அரசு பதவியேற்று 55 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் தமிழக அரசின் முதல் பட்ஜெட் வெற்றிகரமாக தாக்கல் செய்யப்படும். ஊழலுக்கு எதிரான முதல்வரின் நடவடிக்கையை மக்கள் 100 சதவீதம் வரவேற்கின்றனர். தமிழக அரசின் செயல்பாட்டை மக்கள் வரவேற்பதால், அனைவரும் இதனை வரவேற்க வேண்டும்.
பட்ஜெட்டுக்கான கொள்கை வரைபடம் ஒரு முக்கியக் கல்வி நிதியுதவித் திட்டத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. இதன்படி, 2026-27 கல்வியாண்டில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு ரூ. 3,000 கோடி மதிப்பிலான கல்விக் கடன்களை வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் தவெக அரசின் பட்ஜெட்டிலும் கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீடு அதிகமாக இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
நிதி நெருக்கடி காரணமாக மாணவர்கள் உயர் கல்வியைத் தொடர்வதில் எந்தத் தடையும் ஏற்படக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதில் அரசு கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கே. விஸ்வநாதன் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
எத்திராஜ் கல்லூரியின் நிறுவனர் எம். எத்திராஜ் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழா நிகழ்வில் பேசிய விஸ்வநாதன், 2026-27 கல்வியாண்டில் 1,00,200 மாணவர்களுக்குக் கல்விக் கடன்கள் கிடைக்கச் செய்ய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும், இதற்காக சுமார் ரூ. 3,000 கோடி வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
ரூ. 7.5 லட்சம் வரை பிணையம் (collateral) இல்லாத கல்விக் கடன்களை வழங்குவதற்கான விரிவான கட்டமைப்பை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். "நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தால் எந்தவொரு மாணவரும் உயர் கல்வியைத் தொடர்வதிலிருந்து தடுக்கப்படக்கூடாது என்பதில் முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுத்துள்ளார்," என்று அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறினார்.
பல்கலைக்கழக டீன்கள் மற்றும் சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் நியமனத்தில் ஊழல் நடந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளையும் அமைச்சர் மறுத்தார். இந்தச் செயல்முறையை முதல்வர் நேரடியாகக் கண்காணித்து வருவதாக அவர் கூறினார். 'நான் முதல்வன்' திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் முந்தைய திமுக அரசால் தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும், தற்போதைய அரசு பதவியேற்ற பிறகு அதற்கெனத் தனியான கொள்கை முடிவுகளை மேற்கொண்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஆகஸ்ட் மாதம் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் மீது தற்போது அனைவரது கவனமும் உள்ளது. கடந்த திமுக அரசு மிச்சம் மீதம் வைத்துள்ள நிதி குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை தாக்கல் செய்த முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு பல திட்டங்களுக்கு தாராளமாக நிதி ஒதுக்குமா அல்லது சிக்கனமாக செயல்படுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.